بعد الرقص في الهواء الطلق .. فيفي عبده ترقص في حفل زفاف ابنة رجل أعمال مصري!

شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده، فيديوهات، وهي ترقص خلال حفل زفاف ابنة رجل الأعمال أشرف شيحة، على عبدالله خالد.

وحرصت فيفي عبده على تهنئة العروسين، وكتبت: “الف مبروووك للعروسين فرح اشرف شيحة و عبدالله خالد عبدالله ربنا يسعدكم و يهنيكم يا رب “.

وأحيا الحفل الذي أقيم بمراسي بالساحل الشمالي، عدد من النجوم من بينهم النجمة اليونانية إيريني بابا، التي قدمت فقرة بالحفل بمشاركة الهضبة عمرو دياب.

وكان من بين الحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المطرب اللبناني راغب علامة، الفنانة التونسية لطيفة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة التونسية درة وزوجها .

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يذكر ان أشرف شيحة هو رجل أعمال مصري وخبير سياحي، يمتلك عددا من الشركات السياحية داخل مصر وخارجها.

بالفستان الأصفر .. فيفي عبده بوصلة رقص جديدة

شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها وصلات رقص جديدة على أنغام أغنية خليجية ولبنانية، متجاهلةً ما تمر به من أزمات صحية متتالية.

ونشرت فيفي عبر حسابها على (انستجرام)، فيديو لوصلة رقص على أغنية (ياواحش الدنيا) للفنان العراقي ماجد المهندس.

وعقبت فيفي عبده على وصلة رقصها: (‏‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية جديدة السعودية المهندس إن شاء الله تعجبك).

وعدا الهجوم المعتاد الذي تتعرض له فيفي بسبب عدم احترامها لوفاة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وعدم مراعاتها لسنها ووضعها الصحي، رأى متابعون أن رقصها لا يليق على أغنية المهندس.

(الأغنية ما ترقص)

وجاء في التعليقات: (مو مالت رقص هاي الأغنية أبد خربتيها يافيفي).

وكتب آخر: (الرقصة مش لايقة على الاغنية).

بينما صححت لها أخرى المعلومة حول جنسية ماجد المهندس، وكتبت: (من ايمت المهندس صار سعودي).

وعلق متابع على الأغنية: (انا من اسمعها اهدأ زياده ابدا ماترقص والله).

وصلة رقص جنونية

وكانت فيفي عبده قد نشرت فيديو لها وهي تؤدي وصلة رقص على أغنية (ارقص) للفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

المثير للاهتمام، أن فيفي أدت الرقصة وهي تجلس في حديقة منزلها، ولم تقف إلا في آخر لحظة تعمدت خلالها رفع فستانها من الأمام، لتكشف ساقيها مرتدية فستاناً أسود عاري الصدر والأكتاف.

وعلقت فيفي على الفيديو: (‏مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية نوال الزغبي الجديدة أرقص لابس).

بدورها علقت نوال على الفيديو عبر حسابها على تويتر وأعادت نشره، وكتبت عن فيفي: (أنا أحبها).

انتكاسة صحية جديدة

ومنذ أيام فقط، أثارت فيفي عبده الجدل حول انتكاستها صحياً مرة أخرى بعد مرور أسابيع فقط على شفاءها.

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ونشرت الراقصة المصرية صورة جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها كعادتها بفستان أسود جريئ مكشوف الصدر بشكل واضح.

وأرفقت فيفي الصورة بتعليق: (لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل، اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص).

وتابعت: (الدكتور طلب مني امشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا علي الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم).

وتعرضت فيفي لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالاحتشام، خاصة مع انتكاستها الصحية من جديد، ما جعلها تحذف الصورة بعد ساعات.