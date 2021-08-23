في الكويت .. يقتل عمته السبعينية أمام ابنتها بـ3 طلقات بعد مطاردة شرسة ويهرب! | وطن يغرد خارج السرب

شهدت الكويت جريمة قتل جديدة أثارت ضجة واسعة، راح ضحيتها مواطنة سبعينية، قُتلت رمياً بالرصاص على يد ابن شقيقها.

مطاردة وقتل في الكويت

وفي التفاصيل، ذكر حساب (أمن ومحاكم) المحلي في الكويت، أن مواطناً (47 عاماً)، قام بقتل عمته بإطلاق النار عليها عندما كانت برفقة ابنتها على خط الوفرة جنوب محافظة الأحمدي في الكويت.

وأشار الحساب إلى أن المواطنة توفيت خلال إسعافها من قبل ذويها، بينما لا يزال رجال الأمن يبحثون عن القاتل.

مواطن يقتل عمته السبعينية بإطلاق النار عليها عندما كانت برفقة ابنتها على خط الوفرة ووفاتها خلال إسعافها من ذويها إلى المستشفى

– رجال الأمن يبحثون عن القاتل " 47 عاماً" pic.twitter.com/wnU3iSXlTo — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) August 23, 2021

ونقلت صحيفة (الراي) الكويتية عن مصدر أمني قوله إن الضحية كانت على متن سيارة بصحبة ابنتها على طريق اسطبلات الوفرة.

ثلاث رصاصات

وقام الجاني بمطاردة عمته (68 عاماً) وابنتها بسيارته، ووجهه عليهما سلاح ناري وأطلق النار فأصاب الأم بثلاث طلقات وهرب.

وأبلغت الابنة عمليات الداخلية والإسعاف، وتم نقل والدتها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وسجلت قضية، في وقت تتحرى المباحث عن المتهم الهارب.

وأثارت الجريمة غضباً واسعاً في الأوساط الكويتية التي ما لبثت أن استيقظت من صدمة جريمة صباح السالم التي راحت ضحيتها فرح حمزة أكبر، مطالبين بتطبيق الإعدام فوراً.

مطالب بالإعدام

وجاء في التعليقات ما كتبه ناشط: (كل يوم راح تسمعون جرايم وقتل لان عمركم مراح تهتمون لروح شخص بتهتمون لمصلحتكم , الكويت ضاعت ولن تعود).

كليوم راح تسمعون جرايم وقتل لان

عمركم مراح تهتمون لروح شخص بتهتمون لمصلحتكم , الكويت ضاعت ولن تعود ، https://t.co/EXOzqTsO92 — ِ (@ibiqii) August 24, 2021

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وعلق آخر: (طبقو الاعدام واوقفو قتل النساء).

طبقو الاعدام واوقفو قتل النساء https://t.co/UJiYBfJX0N — وطني الكويت سلمت للمجد (@freekuwait28) August 23, 2021

وتساءلت ناشطة: (إلى متى وارواح النساء رخيصة؟ الى متى والاهالي الي عندهم مريض نفسي مايعالجونه؟ الى متى والسلاح يباع للمرضى النفسيين الى متى؟).

وفاة مواطنة كويتية (68 عاماً) بجريمة قتل بشعة على طريق الوفرة في الكويت متأثرة بـ3 طلقات نارية في ظهرها على يد إبن اخيها المواطن الكويتي (47 عاماً). – الى متى وارواح النساء رخيصه الى متى والاهالي الي عندهم مرىض نفسيه مايعالجونه الى متى والسلاح يباع للمرضى النفسيين الى متى ؟؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/FIhFYHPzGf — رندا (@Nike32__) August 24, 2021

وقبل أيام فقط، ضبطت دوريات أمن حولي مواطنا كويتياً حاول هتك عرض امرأة أوكرانية فجرا في مسكنها بالسالمية لولا صدفة أنقذتها بقدوم حارس العقار.

فيديو / وزارة الداخلية تلقي القبض على مواطن استوقف ممرضة أوكرانية في السالمية بعد ملاحقتها. pic.twitter.com/3FoVuS5t3m — المجلس (@Almajlliss) August 22, 2021

وأظهر مقطع فيديو متداول ملاحقة المواطن للسيدة الأوكرانية التي قيل إنها ممرضة، في الشارع واعتراضها خوفا من إبلاغها السلطات عنه.

هذا وورد بلاغ من الشاكية يفيد بأن شخصا مجهولا تابعها حتى دخل مسكنها عنوة محاولا هتك عرضها، قبل أن يأتي الحارس على وقع صراخها ويتمكن المتهم من الهرب.

وأرشد الحارس على مواصفات المتهم ومواصفات مركبته للأمنيين في مديرية أمن حولي.

وبعد تكثيف الدوريات تم ضبطه داخل مركبته وتبين أنه مواطن من مواليد 1995 وبعرضه على الأوكرانية والحارس تعرفا عليه وسجلت جناية هتك عرض واحتجز بأمر النيابة.

تحرش وتهديد بالقتل

وفي بداية الشهر الجاري، تصدر وسم باسم “حور محمد”، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في الكويت، بعد تداول قصتها مع التحرش من قبل والدها، وتعنيفها إلى حد تهديدها بالقتل.

وذكر مغردون أن اسم الضحية كاملاً حور محمد علي الهدلاني، وتبلغ من العمر 17 عاماً، وأن والدها وعمها يهددوها بالقتل بعدما قامت بتقديم بلاغ ضد والدها.

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وأشار الناشطون استناداً على رسائل حور محمد، إلى أن الضحية قدمت البلاغ في والدها لأنه تحرش بها، مؤكدين أنه يتعاطى الخمر والمخدرات.

وطالب الناشطون السلطات بسرعة التدخل لإنقاذ حور محمد، وذكروا أنها تسكن في شارع الفردوس التابع لمحافظة الفروانية.

الكويتية المسجونة

وفي يونيو الماضي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة، عقب إعلان السلطات الكويتية عن التوصل لفتاة محبوسة داخل منزل ذويها منذ 9 سنوات، ودفع الكويتيين لإطلاق هاشتاج الكويتية المسجونة للتعبير عن غضبهم من الفعلة.

جم وحده غيرها ماندري عنها…

ماتت الرحمه بقلوب الناس.. #الكويتيه_المسجونه pic.twitter.com/9LyCXDC8uX — بن محمد (@bin_mhmdd) June 29, 2021

وقررت النيابة العامة حينها حجز 5 من أفراد أسرة كويتية مكونة من ثلاث فتيات وشقيقين، بسبب حجزهم حريّة شقيقتهم نحو 9 سنوات في إحدى غرف المنزل ومنعها من الخروج منها، بعدما وجهت إليهم النيابة تهم حجز الحريّة بقصد إيذاء شقيقتهم.

جرائم الشرف في الكويت

يشار إلى أن معدلات الجرائم العائلية بحق النساء في الكويـت تصل إلى جريمتين في الشهر، حيث تتعرض النساء إلى القتل على يد الأخ في غالبية الحالات، نتيجة محاولة بعض الأخوة فرض رؤيتهم الخاصة على حياة أخواتهم.

كما لا تزال جرائم الشرف في الكويـت تتسبب بجدل قانوني وسياسي واجتماعي، وذلك بسبب المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تنصّ على أن (من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين) فقط.

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