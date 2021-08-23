إشبيلية يتصدر الليغا الإسبانية بعد فوزه على خيتافي في الوقت القاتل (فيديو) | وطن يغرد خارج السرب

نجح فريق إشبيلية بشق الأنفس من تحقيق الفوز على خيتافي بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني.

هدف إشبيلية الوحيد

وأحرز فريق إشبيلية هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة أمام منافسه خيتافي عن طريق اللاعب الأرجنتيني إيريك لاميلا.

وشهدت اللقاء القوة والسيطرة بين الفريقين طيلة مجريات زمن المباراة مع إهدار العديد من الفرص من كلا الفريقين في هز شباك مرمى فريق الأخر.

لينجح فريق إشبيلية في خطف النقاط الثلاثة الثمينة من المباراة وتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، وسيواجه فريق إشبيلية نظيره إلتشيه في مباراة صعبة الأسبوع المقبل.

تشكيلة فريق إشبيلية

ولعب المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، حيث كان في حراسة المغربي ياسين بونو.

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وفي خط الدفاع آتى كلاً من اللاعبين: ماركوس أكونيا، دييجو كارلوس، جول كوندي، خيسوس نافاس.

🚨نهاية المباراة في خيتافي 🚨 اشبيلية يخطف النقاط الثلاث في اخر الدقائق بهدف ايريك لاميلا #GetafeSevillaFC #WeareSevilla #NeverSurrender pic.twitter.com/UGXg1O9HYZ — Sevilla FC Arabic (@SevillaFC_ARA) August 23, 2021

أما في الوسط لعب ثلاثي الفريق، بابو جوميز، فيرناندو، إيفان راكيتيتش، بينما في خط هجوم جاء كلاً من: لوكاس أوكامبوس، لوك دي يونج، سواريز.

تشكيلة فريق خيتافي

ودخل المدرب خوسيه بوردالاس في نمواجهة صعبة أمام منافسه إشبيلية، فقد تواجد في حراسة المرمى دافيد سوريا.

بينما في دفاع الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: مارك كوكوريلا​، ستيفان ميتروفيتش، ماتياس اوليفيرا، آلان نيوم، أما في وسط الفريق كان كلاً من: فيتولو، كارليس ألينيا، ماورو أرامباري.

واعتمد المدرب على الثلاثي في خط هجوم الفريق، خوسيه خوان ماسياس، إنيس أونال، خايمي ماتا.

ترتيب الدوري الإسباني

وتصدر فريق إشبيلية بعد فوزه على خيتافي قائمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع جاره أتلتيكو مدريد الذي احتل المركز الثاني من الترتيب بنفس النقاط.

إشبيلية يرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني بتحقيقه فوزه الثاني تواليا وهذه المرة على مضيفه خيتافي 1 – 0 في ختام الجولة الثانية من الدوري الإسباني pic.twitter.com/1esHGZEJgJ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 23, 2021

وفي ثالث الترتيب جاء فريق ريال مدريد برصيد 4 نقاط، يليه فريق برشلونة ومايوركا وفالنسيا في المراكز الرابع والخامس والسادس بنفس النقاط مع ريال مدريد.

أما في المركز السابع من الترتيب آتى فريق ريال سوسيداد برصيد 3 نقاط، بينما جاء فريق ليفانتي وقادش وريال بتيس في المراكز الثامن والتاسع والعاشر برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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