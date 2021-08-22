هل دعا مفتي سلطنة عمان مسلمي الأرض لمقاطعة الإمارات؟.. حساب عماني بارز يكشف الحقيقة

كشف حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر حقيقة ما وصفه بالمقاطع الإخبارية الركيكة والمفبركة، التي تنسب زورا لمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، على أنه يهاجم فيها الإمارات ويدعو لمقاطعتها.

وفي تغريدة له بتويتر أرفق “الشاهين” صورة من بعض تلك المقاطع المفبركة والمنسوبة زورا لمفتي السلطنة.

🔴تنويه🔴

في إطار الحملة السافرة التي تستهدف شخص سماحة الشيخ بشكل رئيسي، وتماسك الشعب العماني حول رموزه،،، يتم تداول مقاطع إخبارية ركيكة ومفبركة لم تستند على أي دليل تتهم سماحته زوراً بدعوة مسلمي الارض لمقاطعة الامارات وتقصد إذكاء التراشق المذهبي والفتنة،، وحاشا سماحته عن ذلك pic.twitter.com/ZIWcWoscMp — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 22, 2021

حملة تستهدف مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

وعلق عليه موضحا أن هناك حملة سافرة تستهدف شخص سماحة الشيخ بشكل رئيسي، وتماسك الشعب العماني حول رموزه، عبر تداول مقاطع إخبارية ركيكة ومفبركة له لم تستند على أي دليل.

وتتهم هذه المقاطع ـ وفق الشاهين ـ الشيخ الخليلي زوراً بدعوة مسلمي الأرض لمقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأوضح في نهاية تغريدته أن الهدف من وراء ذلك هو “إذكاء التراشق المذهبي والفتنة وحاشا سماحته عن ذلك”.

وفي تغريدة أخرى وعن حملة الذباب الإلكتروني بدول الجوار ضد مفتي السلطنة، بسبب تهنئته الشعب الأفغاني بالنصر على المحتل الأمريكي، قال الشاهين:”وتستمر حملتكم الشعواء على شيخ_الاسلام أحمد الخليلي مدفوعين بمن لا ينطق مفتيه الا بالهوى ولا يفتي الا من كيس مخابراته.”

وتستمر حملتكم الشعواء على #شيخ_الاسلام أحمد الخليلي مدفوعين بمن لا ينطق مفتيه الا بالهوى ولا يفتي الا من كيس مخابراته

سؤال منطقي

سماحة الشيخ هنأ الشعب الافغاني بخروج المحتل

هل طالبان تمثل كل الافغان بنسبة ١٠٠٪؟

ان كانت الاجابة نعم ، فهي الشعب الافغاني

وان كانت لا، فهو لم يهنئها https://t.co/LI3XYhRLHj — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) August 22, 2021

وتابع:”سؤال منطقي.. سماحة الشيخ هنأ الشعب الافغاني بخروج المحتل هل طالبان تمثل كل الافغان بنسبة ١٠٠٪؟ ان كانت الاجابة نعم ، فهي الشعب الافغاني وان كانت لا، فهو لم يهنئها.”

مفتي سلطنة عمان: نهنئ الشعب الأفغاني بـ”النصر على الغزاة”

ويشار إلى أنه قبل أيام هنأ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الشعب الأفغاني بما اعتبره “فتحا مبينا ونصرا على الغزاة المعتدين”.

نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين ونتبع ذلك تهنئة أنفسنا وتهنئة الأمة الإسلامية جميعا بتحقيق وعد الله الصادق، ونرجو من الشعب المسلم الشقيق أن يكون يدا واحدة في مواجهة جميع التحديات وأن لا تتفرق بهم السبل وأن يسودهم التسامح والوئام. pic.twitter.com/CpSHwAeihX — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 16, 2021

وتمكنت حركة طالبان، من السيطرة على كل أفغانستان تقريبا بما فيها العاصمة كابل تزامنا مع انسحاب عسكري لواشنطن، وذلك بالرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وقال الخليلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر” رصدتها (وطن) وقتها: “نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين”.

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وأضاف أن جميع أبناء الشعب الأفغاني يجب أن يكونوا “يدا واحدة في مواجهة جميع التحديات وأن لا تتفرق بهم السبل وأن يسودهم التسامح والوئام”.

وتابع الخليلي قائلا “نرجو بفضل الله تعالى ومنته أن تتحقق قريبا أمنيتنا الكبرى بتحرير المسجد الأقصى المبارك وجميع الأراضي المحتلة من حوله”.

وقال الخليلي “إننا لنتفاءل، ونرجو من الله أن يكون هذا النصر العتيد جامعا لأمة الإسلام جميعا حتى يتوالى لهم النصر ويحرروا كل شبر من ترابهم المحتل ويخلصوا المستضعفين مما يرزحون تحته من نير الظلم”.

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ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 من أغسطس/ آب الجاري.

وعانت أفغانستان منذ عام 2001 من تبعات حرب مفتوحة، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

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