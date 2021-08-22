بالفستان الأصفر .. فيفي عبده بوصلة رقص جديدة ومتابعون: “خربتيها يا فيفي!” (شاهد)

شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها وصلات رقص جديدة على أنغام أغنية خليجية ولبنانية، متجاهلةً ما تمر به من أزمات صحية متتالية.

فيفي عبده و (السعودي ماجد المهندس)!

ونشرت فيفي عبر حسابها على (انستجرام)، فيديو لوصلة رقص على أغنية (ياواحش الدنيا) للفنان العراقي ماجد المهندس.

وعقبت فيفي عبده على وصلة رقصها: (‏‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية جديدة السعودية المهندس إن شاء الله تعجبك).

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وعدا الهجوم المعتاد الذي تتعرض له فيفي بسبب عدم احترامها لوفاة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وعدم مراعاتها لسنها ووضعها الصحي، رأى متابعون أن رقصها لا يليق على أغنية المهندس.

(الأغنية ما ترقص)

وجاء في التعليقات: (مو مالت رقص هاي الأغنية أبد خربتيها يافيفي).

وكتب آخر: (الرقصة مش لايقة على الاغنية).

بينما صححت لها أخرى المعلومة حول جنسية ماجد المهندس، وكتبت: (من ايمت المهندس صار سعودي).

وعلق متابع على الأغنية: (انا من اسمعها اهدأ زياده ابدا ماترقص والله).

وكانت فيفي عبده قد نشرت فيديو لها وهي تؤدي وصلة رقص على أغنية (ارقص) للفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

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المثير للاهتمام، أن فيفي أدت الرقصة وهي تجلس في حديقة منزلها، ولم تقف إلا في آخر لحظة تعمدت خلالها رفع فستانها من الأمام، لتكشف ساقيها مرتدية فستاناً أسود عاري الصدر والأكتاف.

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وعلقت فيفي على الفيديو: (‏مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية نوال الزغبي الجديدة أرقص لابس).

بدورها علقت نوال على الفيديو عبر حسابها على تويتر وأعادت نشره، وكتبت عن فيفي: (أنا أحبها).

I love herrrr❤️❤️❤️🙈 https://t.co/e7n0OQcEsp — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 19, 2021

فيفي عبده ترقص مع بوسي شلبي في حفل الهضبة

وفي سياق آخر، شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، المتابعين، عبر صفحتها على (فيسبوك) مقطع فيديو جمعها بفيفي عبده من خلال حضورهما الحفل الأخير للفنان المصري عمرو دياب.

وظهرت فيفي بفستان سواريه وهي ترقص على أغنية (يتعلموا) للهضبة، برفقة الإعلامية بوسي شلبي، التي علقت: (شوفو فيفي عبده عملت ايه لما اغنيه عمرو دياب اشتغلت!).

انتكاسة صحية جديدة

ومنذ أيام فقط، أثارت فيفي عبده الجدل حول انتكاستها صحياً مرة أخرى بعد مرور أسابيع فقط على شفاءها.

ونشرت الراقصة المصرية صورة جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها كعادتها بفستان أسود جريئ مكشوف الصدر بشكل واضح.

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وأرفقت فيفي الصورة بتعليق: (لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل، اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص).

وتابعت: (الدكتور طلب مني امشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا علي الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم).

وتعرضت فيفي لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالاحتشام، خاصة مع انتكاستها الصحية من جديد، ما جعلها تحذف الصورة بعد ساعات.

فيفي عبده جهزت قبرها!

هذا وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقاءً مصوراً نادر لفيفي عبده، روت خلاله سبب شرائها 3 مقابر بعد وفاة والدها، مع تجهيز مقبرة خاصة لها.

وتحدثت فيفي خلال اللقاء النادر الذي جمعها مع الراحلة تحية كاريوكا، والراقصة نجوى فؤاد، عن الموت والسبب وراء شرائها 3 مدافن، فضلا عن تجهيزها لغرفة خاصة بها داخل القبر.

وأوضحت الإعلامية هالة سرحان في بداية اللقاء أن فيفي تحرص على زيارة المقابر دائما وتساعد أسر المتوفين خلال تلك اللحظة وأثناء عملية الدفن.

فيفي عبده لا تخاف الموت

وفسرت فيفي لحظتها حرصها الدائم على زيارة مقابر من تعرفهم، وقالت: (أنا بحب ده جدا.. بتعظ مؤمنة بشيء ممنوش فراغ ولا مناقشة إن الموت في أي لحظة).

وحول السبب وراء شراءها لثلاثة مدافن، أشارت فيفي عبده إلى أن والدها حينما توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا.

وأضافت: (البلد اللي أبويا منها عاملين جمعية، ومدافن مفيش فيها مكان الناس تترحم على الميت، شمس وسواد وعياط).

فيفي عبده: تربتي جميلة ولذيذة

وبناء على ذلك، قررت فيفي شراء المدافن رغم أن والدتها لم ترحب بالأمر في البداية، مضيفة: (أنا جبت تربتي وشايفاها وجميلة ولذيذة وعملت أوضة ليا).

وتابعت الراقصة المصرية: (حاسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور).

وحول سر تقبلها الموت بقوة، قالت فيفي إن موقف موت والدها وهي صغيرة أعطاها الشجاعة حيث اعتبرت نفسها بمثابة رجل المنزل.

ممنوعة من الحركة

وكان الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، قد منعها من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وأعلنت حينها عبده أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.