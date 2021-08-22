فهد المولد يثير غضب جماهير الاتحاد السعودي بعد خسارة البطولة العربية للأندية

أثار مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي فهد المولد 26 عامًا، انتقاد الجماهير نتيجة مستواه الباهت الذي ظهر فيه اللاعب في نهائي البطولة العربية للأندية مع فريقه أما الرجاء المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي في ملعب مولاي في دولة المغرب.

فهد المولد وتراجع المستوى الفني

يعاني اللاعب السعودي فهد المولد من تراجع المستوى الفني، مما جعل جماهير الاتحاد السعودي تطلب في أكثر من مناسبة رحيله عن النادي، حيث لم يقدم المستوى المطلوب في افتتاح الدوري السعودي أمام منافسه الفيحاء والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

مشجع اتحادي يمني مستاء جدا بعد خسارة الإتحاد امس ضد الرجاء : " النادي مسجل بأسم فهد المولد؟" .

pic.twitter.com/eKqRFLHV6I — بث | كود خصم نايس ون R33 (@DASY_97) August 22, 2021

وكذلك المستوى الباهت الذي ظهر فيه اللاعب المولد في نهائي البطولة العربية للأندية مع صفوف فريقه الاتحاد السعودي أمام نظيره الرجاء المغربي، إلى جانب إهداره لركلة الجزاء التي حسمت اللقب لفريق الرجاء البيضاوي للتتويج باللقب.

مباراة الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

ونجح فريق الرجاء المغربي “البيضاوي” من التتويج بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الثانية في مسيرته التاريخية منذ عام 2006، بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد التعادل الذي خيم على نهائي الإثارة بين الفريقين.

اقرأ المزيد: مرتضى منصور يخاطب لاعبي الزمالك برسالة حماسية مع قرب حسم لقب الدوري المصري

فهد المولد ومسيرته

وبدأ المولد مشواره الكروي مع فريق اتحاد جدة السعودي خلال صيف عام 2011، وقد شارك في 183 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 63 هدفًا حتى الآن في كافة المسابقات مع الفريق.

وفي عام 2018 تم إعارته إلى فريق ليفانتي لموسم وحيد بناء على طلب الاتحاد السعودي عدد من اللاعبين في صفوف المنتخب استعدادًا لمنافسات مونديال كأس العالم في دولة روسيا، حيث ظهر اللاعب في مباراتين مع الفريق الإسباني ولم يحرز أي من الأهداف.

الله يعين قلوب جمهور العميد من فهد المولد العام ضيع حسم الدوري برعونه وسنه هاذي ضيع العربيه الى متى يا فهد تخذل جمهورك وقت الحسم pic.twitter.com/rHPsPGaaUq — مصطفى جنيد (@gnd197624) August 21, 2021

وقد أصبح فهد المولد أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني في التاريخ، وقد تم إيقاف اللاعب لعام واحد في عام 2018، إثر ثبوت تعاطيه المنشطات خلال موسم 2018-2019.

وشارك السعودي المولد مع منتخب بلاد خلال مسيرته الدولية في بطولة آسيا تحت سن 19 سنة، وكأس الخليج عام 2014، وكأس آسيا عام 2015، وتصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 2018، وأحرز في 56 مباراة شارك فيها 13 هدفًا مع منتخب النسور السعودي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك