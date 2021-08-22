فهد المولد وإثارة غضب جماهير الاتحاد السعودي
فهد المولد وإثارة غضب جماهير الاتحاد السعودي
Imageرياضة

فهد المولد يثير غضب جماهير الاتحاد السعودي بعد خسارة البطولة العربية للأندية

كتب فارس أبو شيحة
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أثار مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي فهد المولد 26 عامًا، انتقاد الجماهير نتيجة مستواه الباهت الذي ظهر فيه اللاعب في نهائي البطولة العربية للأندية مع فريقه أما الرجاء المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي في ملعب مولاي في دولة المغرب.

فهد المولد وتراجع المستوى الفني

يعاني اللاعب السعودي فهد المولد من تراجع المستوى الفني، مما جعل جماهير الاتحاد السعودي تطلب في أكثر من مناسبة رحيله عن النادي، حيث لم يقدم المستوى المطلوب في افتتاح الدوري السعودي أمام منافسه الفيحاء والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

وكذلك المستوى الباهت الذي ظهر فيه اللاعب المولد في نهائي البطولة العربية للأندية مع صفوف فريقه الاتحاد السعودي أمام نظيره الرجاء المغربي، إلى جانب إهداره لركلة الجزاء التي حسمت اللقب لفريق الرجاء البيضاوي للتتويج باللقب.

مباراة الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

ونجح فريق الرجاء المغربي “البيضاوي” من التتويج بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الثانية في مسيرته التاريخية منذ عام 2006، بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد التعادل الذي خيم على نهائي الإثارة بين الفريقين.

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فهد المولد ومسيرته

وبدأ المولد مشواره الكروي مع فريق اتحاد جدة السعودي خلال صيف عام 2011، وقد شارك في 183 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 63 هدفًا حتى الآن في كافة المسابقات مع الفريق.

وفي عام 2018 تم إعارته إلى فريق ليفانتي لموسم وحيد بناء على طلب الاتحاد السعودي عدد من اللاعبين في صفوف المنتخب استعدادًا لمنافسات مونديال كأس العالم في دولة روسيا، حيث ظهر اللاعب في مباراتين مع الفريق الإسباني ولم يحرز أي من الأهداف.

وقد أصبح فهد المولد أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني في التاريخ، وقد تم إيقاف اللاعب لعام واحد في عام 2018، إثر ثبوت تعاطيه المنشطات خلال موسم 2018-2019.

وشارك السعودي المولد مع منتخب بلاد خلال مسيرته الدولية في بطولة آسيا تحت سن 19 سنة، وكأس الخليج عام 2014، وكأس آسيا عام 2015، وتصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 2018، وأحرز في 56 مباراة شارك فيها 13 هدفًا مع منتخب النسور السعودي.

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