(شاهد) بعد فضيحة “البريوس طبربور”.. سائق تاكسي في العقبة يعرض فيديو غير أخلاقي داخل سيارته

لم تهدأ فضيحة “البريوس طبربور” في الأردن بعد والتي وثقت قيام شاب بممارسة فعل فاضح في سيارته على الملأ، حتى شغل الأردنيين فضيحة جديدة بطلها سائق تاكسي بالعقبة.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام أردنية، فإن السلطات الأردنية أوقفت سائق تاكسي، قام بعرض مقطع مخل للاداب داخل سيارته العمومية وهي مصطفة أمام أحد المحال التجارية في محافظة العقبة.

سائق تاكسي في العقبة

وألقت الأجهزة الأمنية في الأردن بالأمس القبض على سائق قام بعرض مقطع مخل بالآداب العامة، و أودعته للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه، الذي سيتضمن كفالة عدلية.

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يذكر أن العقبة هي المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، والمدينة الأكبر والأكثر سكانا بين مدن خليج العقبة جميعها.

وتقع العقبة في أقصى جنوب المملكة الأردنيّة الهاشميّة على ساحل البحر الأحمر، وهي مركز محافظة العقبة. تبعد المدينة حوالي 330 كيلومتر جنوب العاصمة الأردنية عمّان.

وقد بلغ عدد سكانها في عام 2015م حوالي 148,398 نسمة، حيث تُعد خامس أكبر مدينة في المملكة. وتبلغ مساحة المدينة 375 كيلومتر مربع (144.8 ميل2).

وللعقبة دور كبير في الاقتصاد الوطني الأردني وتطويره؛ وذلك من خلال كل من القطاعين التجاري والسياحي. ويُذكر أن ميناء العقبة يعد معبرا بحريا مهما للدول الأخرى المجاورة للأردن كذلك.

فضيحة البريوس طبربور تهز الشارع الأردني

هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن أمس موجة غضب واسعة، جراء تداول مقطع فيديو يوثق فضيحة خادشة للحياء لشاب داخل سيارته من نوع “البريوس طبربور”، وسط عبارات غضب واستنكار بضرورة محاسبته قانونياً لمنع انتشار الفاحشة.

القصة بدأت عندما نشر حساب بمواقع التواصل مقطع فيديو لرجل مجهول الهوية، يمارس عملاً غير أخلاقي داخل سيارة من نوع “تويوتا بريوس”.

فيديو البريوس طبربور

وأظهر الفيديو المتداول شاب في أوائل العشرينات من عمره وهو يخرج عضوه الذكري خلال قيادة سيارة من نوع بريوس والذي تزامن مع تواجد أحدهم على شبابيك إحدى البنايات وقام بالتقاط الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد انتشار الفيديو، أثار الحادث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين بمحاسبة الشاب على هذا السلوك في أسرع وقت ممكن.

بالإضافة إلى ضرورة فضحه وكشف هويته أمام عامة الناس، خصوصاً أن المجتمع الأردني محافظ بطبعه.

وأثارت الفضيحة الجنسية غضب الشارع الأردني الذي عبر عن ذلك بعدة تغريدات وتعليقات غاضبة عبر وسم “#بريوس_طبربور”.

الفروض سايق البريوس الي طلع بالڤيديو المقرف تتبهدل صحة الي خلفه لانه هذا فعلياً عبارة عن مغتصب بس لسا ما صحتله الفرصة المناسبة — الهاشِم ❂ (@alhashemx) August 20, 2021

السلطات تتحرك

الجهات الأمنية بدورها أكدت أنه تم القبض على الشاب وتحويله للتحقيق من اجل إتخاذ الإجراء المناسب ضده بسبب هذه الفضيحة.

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فضيحة سيارة الفورد الجنسية بالأردن

المشهد المتداول أعاد للأذهان الفيديو الفاضح والذي كان قد انتشر من داخل سيارة فورد وأظهر تصرفات لا أخلاقية لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في أكثر شوارع العاصمة الأردنية نشاطًا وحركة.

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