ريال مدريد ينجو من الخسارة بتعادل مثير مع ليفانتي (شاهد)

نجا فريق ريال مدريد الإسباني من الوقوع في الخسارة أمام منافسه المستضيف ليفانتي بثلاثة أهداف لكليهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني في مباراة مثيرة ومجنونة.

أهداف ريال مدريد

وأحرز الويلزي غاريث بيل في الدقيقة الخامسة من بدء انطلاق المباراة سجلها اللاعب ببراعة داخل شباك مرمى ليفانتي بعد عرضية جميلة من الفرنسي كريم بنزيما.

وعادل فريق ليفانتي عن طريق روجر مارتي في الدقيقة ال46 بعد خطأ دفاعي في التمركز، وجاء الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض ليفانتي في الدقيقة ال57 بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء، حيث لم يتمكن البليجيكي كورتوا من التصدي لها.

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وعادة فريق ريال مدريد لهز شباك ليفانتي في الدقيقة ال73 سددها البرازيلي فينيسيوس جونيور بطريقة رائعة بعد الانفراد بحارس مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة ال79 سجل لفانتي الهدف الثالث عن طريق روبرتو سواريز في هجمة مرتدة سريعة انتهت بهدف عانق شباك مرمى ريال مدريد.

ليعود الفريق الملكي ويفرض التعادل من جديد في الدقيقة ال85 عن طريقة فينيسيوس جونيور الذي ثاني أهدافه كبديل في المباراة من صناعة كريم بنزيما، لتنتهي المباراة بالتعادل المثير والمجنون بين الفريقين.

طرد حارس ليفانتي

وشهدت المباراة المثيرة بين ريال مدريد وليفانتي في قمة الجولة الثانية من الدوري الإسباني، طرد حارس فريق ليفانتي أيتور أباريسكتا في الدقيقة ال87 من زمن المباراة بعد قيامه بتصدي لكرة من خارج منطقة الجزاء من أجل انقاذ الفريق من هجمة مرتدة سريعة لفريق ريال مدريد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه ليفانتي، حيث جاء في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق كان في التشكيلة كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: فالفيردي، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إيدين هازارد، كريم بنزيما، غاريث بيل.

تشكيلة فريق ليفانتي

ولعب المدرب الإسباني فرنسيسكو لوبيز في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ريال مدريد، حيث تواجد في حراسة المرمى أيتور فيرنانديز.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: كليرك، روبير، أوسكار دوارتي، سون، أما في وسط الفريق تواجد كلاً من: موراليس، ميليرو، كامبانيا، دي فروتوس، وفي هجوم الفريق آتى ثنائي اللاعبين، روبيرتو سولدادو، روجر مارتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني من الترتيب بعد تعادله الأخير أمام ليفانتي برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق أتلتيكو مدريد المتربع على عرش الصدارة، بينما جاء فريف ليفانتي في المركز الثامن برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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