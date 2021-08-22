دوللي شاهين تثير الجدل من جديد بجلابية نانسي عجرم ووضعيات تصوير جريئة جداً!

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين غضب متابعيها بأحدث جلسات تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بشكل جريئ جداً.

دوللي شاهين بجلابية نانسي عجرم

ففي الجلسة الأولى التي نشرتها دوللي شاهين عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ارتدت جلابية مستوحاة من الزي المصري القديم، والتي تشبه إلى حد ما جلابية نانسي عجرم التي عرفت بها في أغنية (أه ونص).

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وتعمدت دوللي أن تجلس بوضعية جريئة ومثيرة ما كشف الكثير من جسدها خاصة أن الجلابية مفتوحة الجانبين.

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وعلقت الفنانة اللبنانية على الصور: (عودة لذكرى جلسة التصوير الرائعة هذه).

وضعيات جلوس جريئة

وبعد ساعات فقط، نشرت دوللي شاهين جلسة تصوير أخرى ظهرت خلالها بقميص جينز قصير يكشف بطنها، وبنطال جينز كذلك ممزق من أعلى الفخذ.

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وتعمدت أيضاً الفنانة المثيرة للجدل الجلوس بوضعيات مثيرة عرضتها لانتقادات وهجوم المتابعين الذين كانت أغلب تعليقاتهم خادشة للحياء.

وكانت دوللي قد فاجأت الأسبوع الماضي جمهورها بتغيير لون شعرها وستايله، إلى ستايل مواطنتها الفنانة ميريام فارس.

واستعرضت دوللي شاهين شكلها الجديد عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت في الصور بشعر كيرلي مجعد باللون الأشقر، وعلقت: (أشقر أشقر أشقر).

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لكن متابعي دوللي شاهين انتقدوا إطلالتها وسخروا منها، ورأوا أنها لا تليق بها، وشبهها البعض بالمسخ.

دوللي شاهين بالبكيني

وسبق أن أثارت دوللي شاهين ضجة واسعة بصورتها التي نشرتها أثناء قضاء إجازتها الصيفية على البحر.

حيث ظهرت في الصورة وهي ترتدي بيكيني أخضر، وأبرزت في الصورة منطقة الصدر فقط دون قدميها، وهو ماعرضها لهجوم واسع حينها.

عودة بعد خمس سنوات

هذا وتعود دوللي شاهين إلى الدراما المصرية بعد غياب خمسة أعوام، منذ شاركت في مسلسل (رأس الغول) مع محمود عبدالعزيز، وميرفت أمين، وفاروق الفيشاوي عام 2016.

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وتأتي عودة دوللي من خلال مسلسل (المماليك)، مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، ونانسي صلاح، ورامي وحيد.

والمسلسل من إخراج حازم فودة، وينتمي لنوعية المسلسلات الدرامية التي تتميز بالإيقاع السريع الذي يحتوي على الإثارة والتشويق.

(المماليك)

وفي حديث صحفي سابق، نفت دوللي شاهين وجود أية علاقة بين اسم المسلسل، وفترة حكم المماليك، مؤكدة أن العنوان يرمز لأي شخص يجعل رغباته النفسية أو المادية تتحكم فيه ويصبح أسيراً لها.

وأشارت دوللي شاهين إلى أنها تجسد في مسلسل (المماليك) شخصية جديدة تماماً عليها تعتبرها نقلة مهمة في مشوارها الفني، وهي لفتاة تعمل بالدجل والشعوذة، وتدعي أنها عالمة فلك.

وكان صناع المسلسل المصري “المماليك”، قد قرروا قبل أسبوع تعليق عملية التصوير لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد، ولحين التأكد من سلبية مسحات جميع المخالطين له.

وقد اكتشف صناع المسلسل إصابة أحد أفراد الفريق بفيروس كورونا، ليتخذ المخرج حازم فودة قراراً فورياً بإيقاف التصوير لحين التأكد من عدم إصابة أي أحد من طواقم التصوير.

(عيد جواز)

وكشفت الفنانة اللبنانية أنها تنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد (عيد جواز)، والذي عادت به إلى السينما بعد غياب سبع سنوات منذ مشاركتها في فيلم (ظرف صحي) عام 2014.

ويشاركها بطولة الفيلم الجديد كل من إيهاب فهمي، ومحمد سليمان، وأميرة نايف، ونور الكاديكي، وهو تأليف أسامة فهمي، وإخراج أحمد عبدالظاهر.

وقالت دوللي إن أحداث الفيلم الجديد تدور حول عدد من الأصدقاء يجتمعون احتفالاً بعيد زواج شاب وفتاة، ويدخل فجأة إلى الحفل الطبيب النفسي المعالج لبعض المحتفلين، وهو كاتم أسرار الجميع، ويصبح شخصاً غير مرغوب فيه لأسباب كثيرة تكشف عنها أحداث الفيلم.

دوللي شاهين وانفجار مرفأ بيروت

وكانت دوللي شاهين من الفنانات اللواتي تعرضن لأضرار جسيمة في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، حيث أكدت أنها كانت موجودة في لبنان حينها.

وقالت دوللي إن منزلها تعرّض لأضرار جسيمة بسبب الانفجار الكبير الذي وقع في العاصمة بيروت.

وتابعت في تصريح لوسائل إعلامية: (بشكر كل أصدقائي اللي اتصلوا واطمنوا عليا، أنا بخير الحمد لله أنا وعائلتي، والله يرحم كل الشهداء ويصبّر أهاليهم ويشفي كل المصابين، وأرجوكوا ادعوا للبنان، وربنا يحمي بلدي لبنان).

(الطبقة الحاكمة عدو لبنان)

وشنت شاهين بعدها هجوما لاذعا ضد حكومة بلادها بسبب الفساد، وقالت في بيان عبر صفحاتها: (الطبقة الحاكمة هي العدو الحقيقي للبنان كلن لازم يفلوا من زغيرن لكبيرن عار عليهن ممسكين بالكراسي وناسيين الشعب ومصلحة البلد ومش فارق معن غير مصالحن الشخصية).

وتابعت: (طبعا كل الدول العربية والاجنبية مشكورين على المساعدات اللي عم يبعتوها للبنان ولكن بدل طيارات المساعدات الطبية والغذائية والى اخره يا ريت بتبعتوا طيارة تلم الحيوانات اللي حاكمين البلد وتاخدن بشي مزبلة بعيدة واكيد البلد بدونهم بيزدهر).

ولكن بعد أيام، شاركت دوللي متابعيها على انستغرام صورة أطلت فيها بملابس سوداء مثيرة على سريرها، وهو الأمر الذي أثار غضب المتابعين ضدها.

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