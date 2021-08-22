استدعاء إمام وخطيب تونسي بعد وصفه قيس سعيد بـ “الانقلابي” خلال خطبة الجمعة

استدعت وزارة الشؤون الدينية في تونس، إمام وخطيب الجمعة في جامع بلال بمنطقة جلال بمدينة ينقردان، على إثر شكوى تقدم بها العديد من المواطنين يتهمون فيها الخطيب بوصف الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلابي.

وذكرت إذاعة “الجوهرة أف أم” التونسية، أن قرار استدعاء الإمام وخطيب الجمعة جاء بعد عدة بلاغات تقدم بها عدد من الناشطين بالمجتمع المدني إلى جانب عدد من المواطنين الذين ادوا صلاة الجمعة في جامع بلال بمنطقة جلال بمدينة ينقردان، إلى مصالح الشؤون الدينية والتي أكدوا خلالها أن الإمام وصف قيس سعيد بالانقلابي.

قيس سعيد الانقلابي

وفي هذا الاطار أفاد أيمن بن عمر المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين بانه على إثر تلقى مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية هذه البلاغات قامت بتوجيه استدعاء رسمي للإمام الخطيب بجامع بلال من أجل التحري منه والتثبت من حقيقة نعته رئيس الجمهورية قيس سعيد بالانقلابي خلال خطبة الجمعة .

اقرا أيضاً: (شاهد) قيس سعيد اخترع آية جديدة ونسبها للقرآن الكريم ونشطاء يصفونه بـ”قذافي تونس”

وسيتم التحقيق يوم الاثنين واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه إن ثبتت أقوال المواطنين وفق القانون وحسب ميثاق الإمام الخطيب الذي وضعته وزارة الشؤون الدينية

ويشار إلى أنه منذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية جراء قيام قيس سعيّد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد اختصاصات البرلمان وتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وذلك ضمن إجراءات استثنائية شملت مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وتباينت الآراء الحزبية بشأن قرارات سعيّد، إذ رفضتها غالبية الأحزاب وعلى رأسها حركة “النهضة” -الأكبر تمثيلًا في البرلمان- قائلة إن قرارات الرئيس القرارات “انقلاب على الدستور”، في حين أيدتها طائفة أخرى وارتأت فيها “تصحيحًا للمسار”.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن تونس تشهد منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية فاقمها تدهور الوضع الوبائي للبلاد المرتبط بجائحة فيروس كورونا.

النهضة تحرج قيس سعيد

في خطوة اعتبرها محللون محرجة للرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد، طالبت حركة النهضة التونسية، أجهزة الدولة الأمنية والقضائية بـ”القيام بما يلزم للكشف عن المؤامرات” التي تحدث عنها الرئيس.

اقرا أيضاً: عبير موسى غاضبة من سيطرة طالبان على أفغانستان وتريد إغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس

وأصدرت الحركة بيانًا بعد ساعات من اتهام الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة، أطرافا سياسية “مرجعيتها الإسلام” -لم يسمها- بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.

وأوضحت الحركة أن دعوتها أجهزة الدولة للقيام بذلك تهدف إلى “تحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي”.

هذا وحذرت حركة النهضة في بيانها من “كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين”.

ودعت “كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفًا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي”.

كما أعربت النهضة عن “انشغالها الشديد بما ورد في كلمة سعيّد من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي له”.

وعبّر البيان عن استنكار النهضة “لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت”.

والجمعة، قال الرئيس التونسي “بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام، ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك).

جاء ذلك في كلمة سعيّد بقصر قرطاج -بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك- خلال إشرافه على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا.

استشهاد الرئيس التونسي في غير موضعه، إذ إنه توهم الكلمة المأثورة جزءًا من آية قرآنية، ما أثار سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي في تونس والعالم العربي.

اقرا أيضاً: “بلومبيرغ”: قيس سعيد يقود تونس إلى مسار لبنان

وأضاف سعيّد في كلمته “أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة”.

واستطرد “أعرف ما يدبّرون وأقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك