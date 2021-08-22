أردنيون يطلقون حملة لإنقاذ محمية ضانا بعد قرار الحكومة البدء في التنقيب عن النحاس

أثار قرار الحكومة الأردنية، إعادة ترسيم حدود محمية ضانا وهي أكبر محمية طبيعية بالمملكة، من أجل البدء في التنقيب عن النحاس، غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن مجلس الوزراء الأردني، الاثنين الماضي، أنَّه كلَّف وزارة البيئة بإعادة ترسيم حدود محمية “ضانا للمحيط الحيوي”، وهو موقع تبلغ مساحته قرابة 300 كيلومتر مربع في جنوب وسط البلاد.

محمية ضانا للمحيط الحيوي

في حين تُعتبر المحمية، الأكبر بالبلاد، مُدرَجة على لائحة المعالم قيد النظر للحصول على وضعية موقع تراث عالمي من منظمة اليونسكو.

وادعت وزارة الطاقة والثرية المعدنية، الخميس وجود ما يُقدَّر بـ45 مليون طن من رواسب النحاس في المحمية، وهو الرقم الذي شكك فيه البعض.

وفقاً للوزارة، تجري سلطة المصادر الطبيعية الأردنية مشروعات استكشاف في الموقع منذ عام 1966، وهو ما يسبق إعلانها محمية طبيعية في عام 1989.

أضافت الوزارة أنَّها حريصة على المضي قدماً باستثمارات “واعدة وموفرة لفرص العمل” في المنطقة، التي قالت إنَّها تصل إلى 200 مليون دينار أردني (280 مليون دولار)، بما يؤدي إلى خلق 1000 وظيفة مباشرة و2500 وظيفة غير مباشرة. وفق ما نشر موقع Middle East Eye .

انقذوا ضانا

وفجرت قرار مجلس الوزراء الأردني، غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، دفع الأردنيين لاطلاق حملة الكترونية في محاولة منهم لثني الحكومة الأردنية عن قرارها باعادة ترسيم حدود المحمية الطبيعية.

وقال الدكتور عاطف شريف معلقاً على قرار الحكومة الأردنية :” كم نسبة المقتنعين بأنَّ “إغتيال” محميّة ضانا يهدف لخدمة الوطن والمواطن وليس “فقط” لخدمة مستثمرين لا يُبالون بالأردن حاضرا ولا مستقبلا؟.

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وأضاف :” تأجل “إستيلاء” الشركة على #محمية_ضانا 4 مرات سابقا؟ كيف تم “إقناع” الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتخلي عنها؟؟؟”.

كم نسبة المقتنعين بأنَّ "إغتيال" محميّة ضانا يهدف لخدمة الوطن والمواطن وليس "فقط" لخدمة مستثمرين لا يُبالون بالاردن حاضرا ولا مستقبلا؟

تأجل "إستيلاء" الشركة على #محمية_ضانا 4 مرات سابقا؟ كيف تم "إقناع" الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتخلي عنها؟؟؟

#انقذوا_ضانا #الاردن pic.twitter.com/UAUCyg8xyJ — Atif Sh A RUB عاطف شريف (@abulrub1) August 20, 2021

تدمير أغنى محيط حيوي في العالم بالنباتات من حيث المساحة ونادرة المواصفات عشان مشروع العائد منه ٣_ ٤ مليار دولار على مدى ٢٥ سنة ضانا بحاجة انه نوقف معها كلنا لانه هيك مشروع راح يكون بداية لكثير من مشاريع غير مُجدية الهدف منها انفاع بعض الأشخاص والجهات وتدمير الطبيعة#انقذوا_ضانا pic.twitter.com/1ak0eJ3VT1 — A7mad Balawneh (@Balawneh9) August 20, 2021

اعيد وأكرر ضانا مش بس حمااية بيئية وطبيعية.. ضانا بؤرة تنموية… وما استطاعت تحقيقه ستحتاج الحكومات المتعاقبة سنوات طويلة لتحقيقه… وكل ما تقوم به الحكومة للتعدين النحاس ليس لنا كمواطنين فيه اي مصلحة هو فقط لتحقيق مصالح المتنفذين لذلك #انقذوا_ضانا — Fatima Abdollah (@AbdollahFatima) August 20, 2021

أكبر محمية طبيعية في الأردن على وشك تقسيمها لعمليات تعدين النحاس!!!!

حرام مثل هيك محمية طبيعية تستغلوها عشان مصالحكم، الارض اغلى من النحاس #انقذوا_ضانا pic.twitter.com/hQHCGleRjp — Hamza abdrzaq (@mrhamza162) August 18, 2021

إعادة الترسيم

في المقابل فقد تعرَّضت الخطط لإدانات قوية بالأردن، إذ تدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المحمية، وقالت في بيان إنَّها تعارض أي إعادة لترسيم حدودها، وإنَّها ستتخذ “كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني” لحماية المحميات الطبيعية في الأردن. ووصف رئيس الجمعية، خالد الإيراني، الإعلان بأنَّه “يوم أسود” للبلاد.

في المقابل سمح مجلس الوزراء في عام 2016 بالتنقيب في مناطق محددة بمحمية ضانا، ووقَّع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التنقيب.

ووفقاً لبيان وزارة الطاقة، الخميس، رفضت الجمعية وصول الشركة إلى المواقع، ومنعتها من ممارسة الأنشطة الاستكشافية أو دراسة الأثر البيئي للتنقيب.

As President of @IcomosJordan I am sharing our position regarding the decision by the Government of #Jordan to modify the boundaries of the Dana Biosphere Reserve to enable future mining @RSCNJordan @PrimeMinistry @MOTA_Jordan @Jor_antiquities pic.twitter.com/RBTkHzS8CH — Dana Firas (@DanaFiras1) August 19, 2021

من ناحية أخرى قابلت الخطوة رفضاً أيضاً من جانب المجلس العالمي للمعالم والمواقع في الأردن.

قرار أحادي

حيث قال المجلس إنَّ قرار الحكومة الأحادي فتح محمية ضانا أمام “الاستثمارات التعدينية المتطفلة قصير النظر وغير مدروس ويمثل سابقة خطيرة”.

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في حين تعرَّضت الخطوة للانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. فكان هاشتاغ “احموا ضانا” من بين الأعلى تداولاً في وسائل التواصل الأردنية لعدة أيام.

فكتبت الأكاديمية الأردنية ياسمين عكور: “تكافح البلدان حول العالم حرائق الغابات لحماية غاباتها وأراضيها الشجرية. وفي غضون ذلك، يقرر الأردن تقسيم أكبر محمياته الطبيعية من أجل عمليات التنقيب. احموا محمياتنا بأي ثمن!”.

Countries around the world are fighting wildfires to protect their forests and woodlands…in the meantime, Jordan decides to parcel out its biggest nature reserve for mining operations. Protect our reserves at all costs!!#انقذوا_ضانا pic.twitter.com/67hSz2O806 — Yasmein عkour (@YasmeinOkour) August 18, 2021

جاءت محمية ضانا في شهر يوليو/تموز 2021، ضمن قائمة مجلة Times الأمريكية لأروع 100 مكان في العالم.

حيث تضم المحمية قرابة 700 نوع من النباتات و449 نوعاً من الحيوانات. ويُعَد 25 نوعاً على الأقل من هذه الحيوانات مهدد بالانقراض، من ضمنها الوعل النوبي، والكنار السوري، وطائر العويسق.

تكوينات صخرية

تشتهر المنطقة أيضاً بتكويناتها الصخرية والترابية، وتضم أكثر من 100 موقع جيولوجي. وتعود المستعمرات البشرية في الموقع إلى ما يصل إلى 6 آلاف عام مضت.

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فيما قالت إحدى مستخدمات موقع تويتر: “في وقتٍ تسارع فيه البلدان حول العالم لحماية تراثها الطبيعي ومحاربة التغير المناخي قبل قمة غلاسكو للمناخ، نرى دُرَّة محمياتنا، ضانا، تواجه قراراً ظالماً يهدد سلامتها”.

من جانبه كتب الصحفي المقيم في عمَّان، تايلور (يوسف) لاك: “العالم كله مُتحد، من المجتمع المحلي إلى الأردنيين في أنحاء البلاد وفي الشتات في أنحاء العالم: الكل يقول (أبداً) لخطط الحكومة للتنقيب في محمية ضانا الطبيعية”. وأضاف: “هل ستنصت الحكومة ولو لمرة واحدة؟”.

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