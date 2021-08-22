أحمد ياسر ريان يسجل هدف عالمي في أولى مشاركته مع ألتاي سبور التركي (فيديو)

تألق النجم المصري أحمد ياسر ريان في أولى مشاركته كبديل مع فريقه الجديد ألتاي سبور يوم السبت الماضي، بعد توقيع أولى أهدافه الجميلة في شباك منافسه ألانيا سبور في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي للموسم الجديد.

أحمد ياسر ريان وأولى أهدافه

وأحرز المصري ريان هدفه الأول في الدقيقة ال85 بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء، حيث لم يتمكن الحارس من التصدي لها لتسكن داخل شباك منافسه ألتاي سبور وكانت من صناعة زميله سيرؤج أكا لاعب فريق الجونة المصري السابق.

هدف أحمد ياسر ريان في أول مباراة له مع فريقه ألتاي التركي pic.twitter.com/VCN1VWiA11 — EParena Live (@EParenaLive) August 21, 2021

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بينما نجح فريق ألتاي من تسجيل ثلاثية أخرى في شباك منافسه ألانيا سبور، وقد جاء الهدف الأول في الدقيقة ال27 عن طريق خالي تيام، وفي الدقيقة ال32 سجل مارتن رودريجيز الهدف الثاني، وسجل الهدف الثالث سيزار بناريس في الدقيقة ال49.

وقد أحرز اللاعب دييدهيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال67 لصالح فريق ألانيا سبور، لتنتهي المباراة بفوز فريق ألتاي سبور بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد خلال منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة طرد لاعبان من فريق ألانيا سبور وهما كاراجا ودييدهيو، بعد عرقلتهم الواضحة للاعبي منافسه ألتاي سبور التركي.

أحمد ياسر ريان وألتاي سبور

وقد انضم المصري أحمد ياسر ريان الأسبوع الماضي إلى فريق ألتاي سبور، بعقد لمدة عام كامل على سبيل الإعارة، قادمًا من فريق الأهلي المصري بعد التوصل إلى اتفاق مع سيراميكا كيلو باترا الذي كان معارًا داخل الفريق، من أجل تمهيد سفره إلى تركيا والانتقال إلى صفوف فريق ألتاي سبور.

أحمد ياسر ريان الظهور الأول في تركيا •9 دقائق مشاركة ⌚️

•7 لمسات للكرة ✅

•5 تمريرات أرضية ✅

•2 تسديدات على المرمى ✅

•هدف ⚽️🔥

•لم يخسر الكرة ✅✅ pic.twitter.com/VsW6s2G7k4 — احمد #الكرة_التركية (@Trkopo) August 22, 2021

وكان فريق ألتاي سبور قد نجح في افتتاح الموسم بانتصار نظيف على منافسه فريق قيصري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري التركي.

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

وتصدر فريق ألتاي سبور بعد فوزه الأخير صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط، بينما تجمد فريق منافسه ألانيا سبور عقب تلك الخسارة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط ضمن منافسات الموسم الجاري.

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