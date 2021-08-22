بعد خطوبة أحمد سعد .. سمية الخشاب تنشر صورة بإيحاء خادش فماذا قصدت! (شاهد)

احتفل الفنان المصري أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة استمرت نحو عام، وذلك مساء أمس السبت، لكنّ طليقته الفنانة سمية الخشاب ردّت بصورة غامضة وإيحاء خادش.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

ونشر أحمد سعد صوراً من حفل عقد القران عبر صفحاته الرسمية على (فيسبوك) و(انستجرام)، وأرفقها بتعليق: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا).

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وظهر أحمد ببدلة رسمية بجاكيت أبيض، ليتلاءم مع لون فستان العروس، والتي ظهرت بفستان قصير باللون الأبيض (أوف وايت).

المفارقة أن أحمد سعد كان قد أعلن فسخ الخطبة من علياء قبل أسابيع، وألغى كل منهما متابعته للآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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لكن بحسب مصادر مقربة منهما، تعمد العروسان التكتم على خبر رجوعهما خوفاً من الحسد، خاصة أن خطبتهما تخللها مشاكل عديدة وصفها أحمد سعد بـ”التافهة” لكنها أدت إلى حدوث الانفصال في حينها.

وسيتم زفاف المطرب المصري خلال أيام في حفل يقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين.

صورة سمية خشاب الغامضة

من جهتها أثارت طليقة أحمد سعد، الفنانة المصرية سمية الخشاب، جدلاً بالصورة الغامضة التي نشرتها عقب انتشار صور عقد قران طليقها.

وظهرت سمية الخشاب بالصورة التي نشرتها عبر (تويتر)، وهي تفعل بيدها حركة وكأنها تشرح حجم شيء ما، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

ثم أتبعتها بتعليق كتبت فيه موجهة كلامها لمتابعيها: (بحبكم أوي).

بحبكم اوي ♥️ — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 21, 2021

إيحاء خادش وغضب

واعتبر البعض أن سمية الخشاب تعاير أحمد سعد وأن هذه الحركة إيحاء خادش، وجاء في التعليقات: (نرجو من الاستاذة المحترمة حذف التويته حفاظا على الاداب العامة و القيم الانسانية إذا كنت لا تخافي من محكمة الدنيا وقاضي الدنيا فهناك محاكمة فى الآخرة والقاضي فيها هو الله .. فهل تخافي من الله).

نرجو من الاستاذة المحترمة حذف التويته حفاظا على الاداب العامة و القيم الانسانية إذا كنت لا تخافي من محكمة الدنيا وقاضي الدنيا فهناك محاكمة فى الآخرة والقاضي فيها هو الله .. فهل تخافي من الله — ادهم الشرقاوي (@470MxO8nYTHJzHw) August 21, 2021

ووافقه الرأي آخر: (هو بعيدا عن كل ده الواحد مش مصدق بجد أن الناس بقت بترد بالبجاحة وقلة الأدب دي عشان التريند واترد عليها من احمد سعد بنفس طريقتها اللي مفهاش لا اخلاق ولا خشا ولا حياء بجد عجل يارب في ان القيامة تقوم ويرحمنا برحمته الواسعة).

هو بعيدا عن كل ده الواحد مش مصدق بجد أن الناس بقت بترد بالبجاحة وقلة الأدب دي عشان التريند واترد عليها من احمد سعد بنفس طريقتها اللي مفهاش لا اخلاق ولا خشا ولا حياء بجد عجل يارب في ان القيامة تقوم ويرحمنا برحمته الواسعة . https://t.co/plNy6xU3oC — إنسانة جامدة جمودة (@CairoTokyo) August 22, 2021

وكتب آخر: (اليوم زواج طليقهاا وحبت تحذر العروس).

اليوم زواج طليقهاا وحبت تحذر العروس😂😂😂😂😂😂 https://t.co/21pJLb3pe5 — جنة (@y8_fl) August 22, 2021

وسخر آخر: (الاخلاق يا فنانه).

الاخلاق ي فنانه 😂 https://t.co/VlC04j2qD8 — Ahmed Ehab (@AhmedEhab5799) August 22, 2021

وسبق أن أثارت سمية الخشاب ضجة واسعة بعدما نشرت صورة لـ(قرون)على حسابها في تويتر، الأمر الذي رآى فيه متابعون إهانة منها لطليقها المطرب أحمد سعد، بعدما شارك في الحلقة 21 من مسلسل “موسى”، حيث ظهر وهو يغني ويرقص بمشهد حفل زفاف محمد رمضان على “سمية”.

والتقط أحمد سعد مع محمد رمضان وسمية الخشاب عددا من الصور، بينما ظهر محمد رمضان وهو يحمل سمية الخشاب بين يديه.

وذكرت تقارير اخبارية حينها ان احمد سعد صرح أنه لا يمانع في إحياء حفل الزفاف من ناحية المبدأ، ولا يخلط بين أزماته الشخصية وبين التعاقد على الغناء في الأعمال الفنية.

أحمد سعد عن سمية الخشاب: دي وحدة أنا مطلقها

وقال أحمد سعد خلال حديثه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج (التاسعة)، المذاع على قناة الأولى المصرية، أن الفنان محمد رمضان تواصل معه ليغني في المسلسل، وسأله هل لديه مشكلة بسبب أداء الفنانة سمية الخشاب دور البطولة أمامه، فرد عليه سعد قائلا: (مفيش علاقة وحشة بيني وبين سمية، وإذا كان فيه مشاكل من أي نوع، فدي مشاكل إدارية، وعندنا قضاء نزيه، وبنحكم القضاء، والغناء في المسلسل هيكون سلوك حضاري، وأنا معنديش مشاكل خالص).

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وكشف أحمد سعد موقفه من المنشورات التي نشرتها طليقته سمية الخشاب عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل، قائلا: (متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدًا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية).

وحول اتهام طليقته سمية الخشاب له بأنه يسعى لكي يصبح (تريند)، عقب: (بقالك 30 يوم في رمضان مطلعتيش تريند غير في اللحظة اللي أنا كنت فيها معاكي، وبعدين أنا روحت بسلامة نية، عشان محمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها).

وأكد أحمد سعد أنه أخطأ في إثارة المشاكل مع طليقته قائلاً: (أنا غلطت إني حركت فتيل المشاكل، لأنه أنا بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عشوائي، وأنا كنت بنزل على صفحتي الحاجات اللي الناس كاتباهالي كنوع من التقدير ليهم).

وتابع: ( من غير ما أخد بالي في وسط الزحمة نزلت حاجة فيها كلام ميصحش وأنا مرضاش أي حد يقوله لأي حد، وعملتله إعادة نشر في الزحمة وسط حاجات كتير أوي فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد، ولكن عندما ذهبت إلى التصوير لم يحدث أي مشكلة ولكن هزرنا واتصورنا مع بعض).

وفي مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري، أحمد سعد، انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

وسبق لأحمد سعد أن أعلن بالفعل خطبته على الفنانة ريم البارودي 3 مرات، وكان يقوم بالإعلان عن فسخ الخطبة دون مبرر ثم سرعان ما يعلن عودته إليها، وكان متزوجا من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها.

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