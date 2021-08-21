هند القحطاني تروج لشرب الخمر وهكذا حاولت إقناع متابعيها بفوائده!

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ترويجها للمشروبات الكحولية والخمور بطريقة غير مباشرة.

(الشعب الأمريكي مبتكر ولم تؤثر به الخمور)

وبفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، استعرضت هند القحطاني ركن الخمر والمشروبات الكحولية في أحد المحلات التجارية، وقالت: (بحياتي ما جربته، ولكن كل الناس هنا بأمريكا يشربون).

"هند القحطاني" تروج لشُرب الخمر بطريقة سطحية: "الأمريكان يشربون خمر وما ضرهم، بالعكس مُتطورين وإنسانيين ولو منه ضرر ما باعوه بالصيدليات" pic.twitter.com/8whzJEgSgQ — WHR (@whrumor) August 20, 2021

وتابعت هند القحطاني حديثها المثير للجدل: (أغلبهم يشربون، وهاهم بخير وبعقولهم وما قدامهم إلا العافية، وشعب فاهمين ومبتكرين ومبدعين وراقيين، وتعاملهم رائع وإنسانيين، ما خربتهم هالأشياء ولا سوت فيهم شيء).

وأردفت الناشطة السعودية: (أصلا لو فيها ضرر، ما كان حطوها في الصيدليات صح ولا لأ؟ نكون واقعيين، بالعقل والمنطق).

هجوم وانتقادات لهند القحطاني

وتعرضت هند القحطاني لهجوم واسع من المغردين الذين اتهموها بمحاولة إثارة الجدل فقط، وفندوا إدعاءاتها بإحصائيات حول الجرائم والوفيات التي تتسبب بها الخمور.

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وجاء في التعليقات: (في العام الماضي توفي 7423 شخصا بسبب تعاطي الكحول بزيادة قدرها 20 في المئة عن عام 2019، كما يقول مكتب الإحصاءات الوطنية ، تجيك وحده مثل هذي تقول منطقي يشربون المشروبات هذي و هذي المشروبات اسوء من الدخان و الشيشه و إلخ … لا تجلطينا بكلامك هذا).

ش ففي العام الماضي توفي 7423 شخصا بسبب تعاطي الكحول بزيادة قدرها 20 في المئة عن عام 2019، كما يقول مكتب الإحصاءات الوطنية ، تجيك وحده مثل هذي تقول منطقي يشربون المشروبات هذي و هذي المشروبات اسوء من الدخان و الشيشه و إلخ … لا تجلطينا بكلامك هذا ! — talal (@nnk6g) August 20, 2021

ونشر آخر أية من القرآن الكريم حول تحريم الخمور، وعلق بالقول: (هذا رأي الله وطريقتك هذه لاثارة الجدل ومحاولة زيادة متابعين او الوصول للترند).

هذا رأي الله وطريقتك هاذي لاثارة الجدل ومحاولة زيادة متابعين او الوصول للترند pic.twitter.com/7qtlfaocVI — ابوفهد الدوسري (@ZD7otnMjmI1wxyI) August 20, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (مهووسة شهرة لدرجة انها وصلت مرحلة التشكيك في الدين وعاد الملعوىْة هذي تعرف كيف تخلي الخلق يتكلمون عنها).

مهووىىىة شهرة لدرجة انها وصلت مرحلة التشكيك في الدين وعاد الملعوىْة هذي تعرف كيف تخلي الخلق يتكلمون عنها https://t.co/o9wyHNfUtu — azúcar (@azucarnegro_) August 21, 2021

وكتبت أخرى: (هند القحطاني اكثر انسانه تحب تثير الجدل بارخص طريقة ممكن تشوفونها وتزعل لحد تكلم عليها فعلا ما عندها لا عقل ولا منطق).

هند القحطاني اكثر انسانه تحب تثير الجدل بارخص طريقة ممكن تشوفونها وتزعل لحد تكلم عليها فعلا ما عندها لا عقل ولا منطق — وعــد⁷ ☁️✨a CLOUD (@Itiswaad) August 20, 2021

معدل الجرائم في أمريكا بسبب الكحول

وذكرها آخر بمعدل الجرائم في أمريكا: (ياذكية .. 80% من جرائم القتل والاغتصاب اللي تحصل فامريكا تحدث بسبب السكر ، ونسبة كبيرة من حوادث السير القاتلة سببها السكر .. زيادة عنده اضرار بالغة على الصحة واكثرها على الدماغ لهذا تجد الغرب عندهم مرض الزهايمر منتشر.. الله لم يحرم الخمر عبثا. تبينوا قبل ان تقولو كلام فارغ).

ياذكية .. 80% من جرائم القتل والاغتصاب اللي تحصل فامريكا تحدث بسبب السكر ، ونسبة كبيرة من حوادث السير القاتلة سببها السكر .. زيادة عنده اضرار بالغة على الصحة واكثرها على الدماغ لهذا تجد الغرب عندهم مرض الزهايمر منتشر.. الله لم يحرم الخمر عبثا. تبينوا قبل ان تقولو كلام فارغ — أيوب 🇵🇸 #s04 (@ayoub_azdad) August 20, 2021

وأيده آخر بالقول: (لو كان شرب الكحول لايحدث ضرراً لما قامت أمريكا أو دول العالم بإنشاء مراكز لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل (.

وتابع: (تؤكد الدراسات أن الخسائر التي تتكبدها أمريكا وحدها بسبب إدمان المخدرات وإدمان الكحول تصل إلى 600 مليار دولار سنويا بالإضافةإلى تكلفةالجرائم التي ترتكب بسبب الإدمان وتكلفة السجن).

لو كان شرب الكحول لايحدث ضرراً

لماقامت أمريكا أو دول العالم

بإنشاء مراكزلعلاج الإدمان وإعادة التأهيل

(تؤكد الدراسات أن الخسائر التي تتكبدها

أمريكا وحدها بسبب إدمان المخدرات وإدمان الكحول تصل إلى 600 مليار دولار سنويا

بالإضافةإلى تكلفةالجرائم التي ترتكب بسبب الإدمان وتكلفة السجن) — No one cares (@noo_cares) August 20, 2021

وهاجمتها مغردة قائلة: (سود الله وجهها تترك كلام الله بالقران وتاخذ بشهادة الصيدلانيين والدكاترة والله سبحانه وتعالى عنده علم ماعندهم نقطة منه !!! هذي شفيها عقلها شكثر صغير).

سود الله وجهها تترك كلام الله بالقران وتاخذ بشهادة الصيدلانيين والدكاترة والله سبحانه وتعالى عنده علم ماعندهم نقطة منه !!! هذي شفيها عقلها شكثر صغير — ‏﮼مريمي (@mariami_999) August 20, 2021

وتوقع متابع أن تكون نهاية هند القحطاني سيئة، وكتب: (بداية شهرتها على حاجه تسود الوجه وراح تكون نهاية شهرتها على شي كذا، وماراح استغرب منها شي لان من باع وطنه ودينه راح يسوي اي شي علىشان الفلوس واكبر مثال شف لوين متجه وزياده على الكلام هذا رد على كلامها الغرب مافيه شي ماسووه واكثر الافكار والاختراعات الي سووها اساسها العرب).

بداية شهرتها على حاجه تسود الوجه وراح تكون نهاية شهرتها على شي كذا وماراح استغرب منها شي لان من باع وطنه ودينه راح يسوي اي شي علىشان الفلوس واكبر مثال شف لوين متجه وزياده على الكلام هذا رد على كلامها الغرب مافيه شي ماسووه واكثر الافكار والاختراعات الي سووها اساسها العرب 👌🏻 — ريان العنزي (@Sfa7x33) August 20, 2021

مقاطعة إعلانات هند القحطاني

وليست أول مرة تدعو بها هند، السعوديين إلى شرب الخمر، ففي العام الماضي ظهرت بفيديو عبر “سناب شات” قالت فيه: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

وتابعت الناشطة السعودية حينها: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

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واستطردت: “لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه”.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك هاشتاج #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني ، والذي عبروا خلاله عن غضبهم من كلامها، ودعوا إلى مقاطعتها تماماً.

وقبل أسابيع فقط، أثارت الفنانة السعودية وعد، الجدل بوصلة رقص بفستان أصفر منقوش برسمات غريبة، على أنغام أغنيتها (أدلع عليك).

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وما لفت أنظار الجمهور، وجود ركن في المكان الذي ترقص فيه، ويُرجح أنه منزلها، للمشروبات الكحولية.

ولا تزال السعودية تحظر الكحول، لكن العديد من المستثمرين يتوقعون إضفاء الشرعية على تقديم الخمور في المملكة ضمن بعض مشاريع التنمية السياحية والترفيهية المخطط لها، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير سابق لها.

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