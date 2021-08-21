هل هرب جنود الإمارات البواسل بزي نساء أفغانيات
هل هرب جنود الإمارات البواسل بزي نساء أفغانيات
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هل هرب جنود الإمارات البواسل بزي نساء أفغانيات من كابل.. شاهد الصورة التي أثارت ضجة واسعة

كتب محمد أبو يوسف
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تداول ناشطون صورة قالوا إنها لجنود إماراتيين متنكرين بزي نساء أفغانيات في العاصمة كابل، أثناء هروبهم من رجال طالبان الذين سيطروا على البلاد في أقل من أسبوعين.

الصورة التي جرى تداولها أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، الا أنه تبين أن الصورة التقطها مصور لوكالة فرانس برس عام 2012، ولم تكن لجنود الإمارات كما أشيع بين النشطاء، وتظهر الصورة نساء أفغانيات في مدينة جلال آباد، وهن ينتظرن استلام تبرعات خلال شهر رمضان، بحسب خدمة تقصي الحقائق في الوكالة.

فرانس برس

صورة جنود الإمارات تثير ضجة واسعة

ونشر ناشطون صورة ارفقوها بتعليق ( عاجل: القبض على جنود إماراتيين يحاولون الهرب باتجاه مطار كابل وهم يرتدون البرقع النسائي الأفغاني).

ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً وسخرية من حكام الإمارات، قبل ان يجري التحقق منه ونفي أن تكون للصورة علاقة بالجنود الإماراتيين.

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ورصدت وطن العديد من التعليقات الساخرة من حكام الإمارات عقب تناول الصورة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

طالبان تسيطر على كابل والآلاف يهربون إلى المطار

وعقب سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، تهافت الآلاف على مطار كابل للهرب من رجال طالبان إذ سجل في الأيام الماضية إجلاء أعداد كبيرة من الأفغانيين إلى دول الجوار حسب ما رصدت فيديوهات وبيانات رسمية جرى تناقلها في وسائل الاعلام.

وأعلنت الإمارات استقبالها الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي هرب من عائلته من أفغانستان الأحد الماضي.

أمريكا تشكر الإمارات والبحرين

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، عن امتنانها لكل من الإمارات والبحرين لتسهيل عبور المواطنين الأميركيين وموظفي السفارة من أفغانستان، في إطار عمليات الإجلاء التي تجري منذ الأحد الماضي من مطار كابل.

وثمنت الخارجية، في بيانين، تسهيل “العبور الآمن للأميركيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول ثالثة”، مؤكدة أنه ليس هناك أولوية “أعلى من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج”، بما في ذلك عناصر الجيش والدبلوماسيين الذين يخدمون في أفغانستان.

يذكر أن  الإمارات وافقت على استضافة 5 الآف من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، أنه وبطلب من الولايات المتحدة ستستضيف الإمارات المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى، على أن يغادروا من مطار كابل على متن طائرات أميركية.

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