موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيره ليفانتي مساء يوم الأحد في مواجهة صعبة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، على أرض ملعب “سيوتات دي فالنسيا”.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

وستقام المباراة بين ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

🧤⚽🥎 جانب من تدريبات حراس المرمى pic.twitter.com/NlaRaYM7Zr — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 20, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وعند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

التعليق على المباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الإعلامي الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه ليفانتي، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إيدين هازارد، كريم بنزيما، غاريث بيل، بينما سيغيب عن المباراة الكرواتي لوكا موريتش والألماني توني كروس بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق ليفانتي

وسيلعب المدرب الإسباني فرنسيسكو لوبيز في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أيتور فيرنانديز.

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بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: كليرك، روبير، أوسكار دوارتي، سون، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: موراليس، ميليرو، كامبانيا، دي فروتوس، وفي هجوم الفريق سيأتي ثنائي اللاعبين، روبيرتو سولدادو، روجر مارتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد ثلاثة نقاط، بينما جاء منافسه ليفانتي في المركز الثامن بنقطة وحيدة ضمن منافسات الموسم الجاري.

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