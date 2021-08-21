(شاهد) ما حدث مع الطالبة ميرنا محروس غريب جدا وباتت حديث المواقع.. ما علاقة سلطنة عمان؟

أصبحت قضية طالبة الصيدلة ميرنا محروس، حديث مواقع التواصل في مصر بعدما كشفت تفاصيلها الغريبة والصادمة حتى تحولت لقضية رأي عام.

وفي التفاصيل فقد فوجئت الطالبة ميرنا محروس، ابنة محافظة المنيا في جنوب مصر، عقب مرور خمس سنوات من دراستها بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة بحجب نتيجتها واتهامها بـتزوير شهادة الثانوية العامة والحصول عليها من سلطنة عمان على الرغم من عدم سفرها لسلطنة عمان من قبل.

اتهام طالبة في "صيدلة الجامعة الحديثة" بتزوير شهادة #الثانوية_العامة يسبب أزمة ويحرمها من التخرج بعد 5 سنوات من الدراسة pic.twitter.com/l5Rvq8fUaw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 21, 2021

طالبة الصيدلة ميرنا محروس

هذا وأكدت الطالبة ميرنا في عدة مقاطع فيديو ظهرت بها وانتشرت على المواقع، أنها درست بالثانوية العامة بمحافظة المنيا، وحصلت على مجموع ألحقها بكلية تربية طفولة بـجامعة المنيا، لكنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الصيدلة لحبها الشديد لها.

وأضافت الطالبة بالقول: “قرر والدي أن يقدم لي للالتحاق بكلية الصيدلة بالجامعات الخاصة وبالفعل استجابت إحدى هذه الجامعات، وتلقيت اتصالا هاتفيًا من جامعة مصر الحديثة تفيد بقبولي للدراسة بكلية الصيدلة مع ضرورة إحضار ملف التقديم المرفق به شهادة الثانوية العامة، وبالفعل توجهت إلى جامعة المنيا وقررت سحب الملف وتقدم للجامعة الخاصة”.

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وأشارت محروس إلى أنها أمضيت 5 سنوات تدرس في الجامعة، والتي عكفت خلالها على المذاكرة حتى حصلت على تقدير امتياز في كل عام، وجاءت نتيجة السنة الخامسة، وعقب دخولها للاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني فوجئت الطالبة بحجب نتيجتها.

تزوير شهادة الثانوية العامة

واستكملت، بدأت في الاستفسار عن أسباب حجب النتيجة وأفادني البعض أنه قد تكون هناك مشكلة في شهادة الثانوية العامة أو بعض أوراق التقديم.

ومن ثم فوجئت باتهامي بتزوير شهادة الثانوية العامة رغم مرور 5 سنوات دراسة بكلية الصيدلة، وأنني حصلت على شهادة الثانوية العامة المزورة من سلطنة عمان على الرغم من أنني لم أسافر إليها ولم أسافر إلى خارج مصر.

وأوضحت، أنني ذهبت إلى التربية والتعليم وأحضرت مستخرجًا من شهادة الثانوية العامة إلى إدارة الجامعة. وأخبروني أنني يمكنني عمل التماس لكوني أملك مستخرج رسمي وغير مزور إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن.

وأضافت، أنه تم تشكيل لجان العام الماضي لفحص أوراق طلاب الجامعات الخاصة، والتي ثبت قيام عدد من الطلاب بتزوير شهاداتهم لماذا لم يتم وضع اسمي ضمن أسماء الطلاب الذين قاموا بتزوير شهاداتهم.

فضلا عن أنني طلبت الحصول على صورة شهادة الثانوية العامة المزورة التي اتهمت بالحصول عليها من سلطنة عمان، لكن تم رفض الحصول على أي نسخ منها.

رسالة استغاثة إلى السيسي

ووجهت ميرنا محروس، رسالة استغاثة إلى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير التعليم العالي بالنظر إلى مشكلتي وحلها؛ سعيًا وراء إثبات براءتها من التزوير وامتلك مستخرجًا رسميًا يثبت ذلك، قائلة: ” عايزة حقي.. مستقبلي ودراستي هيضيعوا بعد 5 سنين تعب”.

أول تعليق من وزارة التربية والتعليم

هذا وعلق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على اتهام الطالبة ميرنا محروس، بالفرقة الخامس بكلية الصيدلة بجامعة “MTI”، بتزوير شهادة الثانوية العامة.

وطالب نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات لموقع”مصراوي“، الطالبة بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات، ومعها رقم الجلوس وسنة الحصول على شهادة الثانوية لاستخراج بيان نجاح.

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وأضاف حجازي، أنه في حال وجود بيان نجاح للطالبة مطابقة لدرجاتها، يسقط عنها الاتهام بالتزوير، وإذا لم تجد بيان نجاح، يكون الاتهام بالتزوير في محله.

وأكدت الطالبة ميرنا، أن جامعة MTI أبلغتها بوجود مذكرة من وزارة التربية والتعليم لإدارة الجامعة، تُفيد بتزويرها شهادة الثانوية العامة، وحصولها على شهادة من بلد عربي رغم أنها لم تخرج من مصر يومًا.

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