مانشستر سيتي يتجاوز سقوطه ويحقق الفوز العريض على نورويتش (فيديو)

نجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز الأول له بعد خسارته في الجولة الافتتاحية بخمس أهداف نظيفة دون رد على منافسه نورويتش خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي والخماسية النظيفة

وسجل فريق مانشستر سيتي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال7 بعد ارتكاب حارس نورويتش تيم كرول الذي سدد هدفًا في مرماه بالخطأ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال22 عن طريق جاك غريليش.

وفي الدقيقة ال64 عاد فريق مانشستر سيتي ليهز شباك منافسه عن طريق إيميرك لابورتي، وأحرز رحيم سترلينغ الهدف الرابع في الدقيقة ال71، وجاء الهدف الحاسم في الدقيقة ال84 سجله رياض محرز، لينتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة لفريق مانشستر سيتي “السماوي”، الذي عاد لينتقم من خسارته في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” أمام فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني “بيت جوارديولا” بتشكيلة أساسية أمام منافسه نورويتش سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

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بينما كان في مركز خط الوسط: اللاعب رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، أما في خط الهجوم لعب ثلاثي خط الهجوم، رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين.

تشكيلة فريق نورويتش

ودخل المدرب الألماني ” دانييل فاركي” في مواجهة نظيره مانشستر سيتي، فقد تواجد في حراسة المرمى تيم كرول.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ماكس أرونز، غرانت هانلي، ديميتريس جيانوليس، أما في وسط الفريق لعب كلاً من: تود كانتويل، ميلوت راشيكا، بيلي جيلمور، بيير ليس ميلو.

يا لعيــــــــب .. ريااااض حطها في الجووول ⚽️💥 🔷 #السيتي pic.twitter.com/YM2v64CSSA — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 21, 2021

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من: تيمو بوكي، جوش سارجينت، كريستوس تزوليس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز احتل فريق مانشستر سيتي في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما احتل منافسه نورويتش بدون نقاط في أدنى جدول الترتيب للموسم الجاري.

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