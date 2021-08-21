كاتب مصري: زلزال طالبان دفع محمد بن زايد للتعجيل بطرق باب أردوغان

علق الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، على زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، المفاجئة والغريبة لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث ربط الأمر بصعود طالبان للحكم في أفغانستان ورغبة الإمارات في تشكيل قاعدة علاقات جديدة تضمن مصالحها بظل الخارطة السياسية الجديدة التي تتشكل عالميا.

زلزال طالبان

والأربعاء، الماضي استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال جمال سلطان في تغريدة له بتويتر رصتها (وطن):”حسبك من تأمل مؤشرات زلزال طالبان، لتدرك أبعاده وخطورته وآثاره على إعادة تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة، أنه دفع الشيخ محمد بن زايد للتعجيل بطرق باب اردوغان”.

حسبك من تأمل مؤشرات زلزال #طالبان ، لتدرك أبعاده وخطورته وآثاره على إعادة تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة ، أنه دفع الشيخ محمد بن زايد للتعجيل بطرق باب اردوغان ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 21, 2021

وشاركه العديد من المغردين نفس الرأي، وكتب أحدهم:”أعتقد أن الإمارات ذهبت إلى تركيا بعد أن تأكدت بأن أمريكا ستغادر المنطقة نهائياً وأن تركيا هي من بين وكلائها المعتمدين.”

أعتقد أن الإمارات ذهبت إلى تركيا بعد أن تأكدت بأن أمريكا ستغادر المنطقة نهائياً وأن تركيا هي من بين وكلائها المعتمدين. — Larouz abdelkader لروز عبد القادر (@Larouzabdelkad1) August 21, 2021

وعلق مغرد:”فعلآ هذا من أكبر دلالات الزلزال”.

فعلآ هذا من أكبر دلالات الزلزال — Shafey (@sayed_shafey200) August 21, 2021

فيما كتب أحد النشطاء قاصدا محمد بن زايد:”لم أتوقع هرولته بهذه السرعة متفاجئ بصراحة”.

لم أتوقع هرولته بهذه السرعة متفاجئ بصراحة — Ilomda2 العمدة (@11_khamisnagi) August 21, 2021

لقاء طحنون بن زايد وأردوغان

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية يوم الأربعاء الماضي، فقد بحث الجانبان، خلال لقاء جرى في العاصمة التركية أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة.

كما ناقش الشيخ طحنون بن زايد وأردوغان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ طحنون بن زايد نقل إلى الرئيس التركي تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس أردوغان يستقبل مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. pic.twitter.com/POv7vt0OYV — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 18, 2021

ونشرت الرئاسة التركية صورة للقاء الذي دار بين مستشار الأمن الوطني الإماراتي والرئيس التركي.

أنور قرقاش يعلق

من جانبه علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على لقاء طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة ، واصفاً ما جرى باللقاء التاريخي والإيجابي.

وقال قرقاش في تغريدة رصدتها “وطن”، اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحوّر الرئيسي للاجتماع.

اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحوّر الرئيسي للاجتماع. الامارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي ايضا قاطرة سياستنا الخارجية. pic.twitter.com/e2GpohZznQ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 18, 2021

وأضاف قرقاش :” الامارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات”، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي ايضا قاطرة سياستنا الخارجية. حسب قوله.

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات التي صاحبت الزيارة التي قام بها طحنون بن زايد إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان تزامناً مع توتر العلاقات بين أنقرة وأبوظبي.

ويرى ناشطون أن تحركات طحنون بن زايد الأخيرة وزيارته تركيا ثم الأردن، هي بأمر مباشر من ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد.

حيث يسعى ابن زايد لتحقيق سياسة جديدة أقل عداوة مع تلك الدول، بعد صعود الديمقراطيين لسدة الحكم في أمريكا ورحيل ترامب الذي كان يحمي سياساته القمعية.

طحنون بن زايد في الأردن

هذا وكشفت وسائل إعلام أردنية اليوم، السبت، تفاصيل لقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بملك الأردن عبدالله الثاني وولي عهده الحسين بن عبدالله.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فقد تناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة

كما تطرق اللقاء أيضا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

هذا ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى عاهل الأردن تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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