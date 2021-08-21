فضيحة البريوس طبربور
فضيحة البريوس طبربور
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فيديو جنسي فجر غضب الأردنيين.. فضيحة البريوس طبربور تهز الشارع الأردني (شاهد)

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة غضب واسعة، جراء تداول مقطع فيديو يوثق فضيحة خادشة للحياء لشاب داخل سيارته من نوع “البريوس طبربور”، وسط عبارات غضب واستنكار بضرورة محاسبته قانونياً لمنع انتشار الفاحشة.

القصة بدأت عندما نشر حساب بمواقع التواصل مقطع فيديو لرجل مجهول الهوية، يمارس عملاً غير أخلاقي داخل سيارة من نوع “تويوتا بريوس”.

فيديو البريوس طبربور

وأظهر الفيديو المتداول شاب في أوائل العشرينات من عمره وهو يخرج عضوه الذكري خلال قيادة سيارة من نوع بريوس والذي تزامن مع تواجد أحدهم على شبابيك إحدى البنايات وقام بالتقاط الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي .

وبعد انتشار الفيديو، أثار الحادث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين بمحاسبة الشاب على هذا السلوك في أسرع وقت ممكن.

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بالإضافة إلى ضرورة فضحه وكشف هويته أمام عامة الناس، خصوصاً أن المجتمع الأردني محافظ بطبعه.

وأثارت الفضيحة الجنسية غضب الشارع الأردني الذي عبر عن ذلك بعدة تغريدات وتعليقات  غاضبة عبر وسم “#بريوس_طبربور”.

السلطات تتحرك

الجهات الأمنية بدورها أكدت أنه تم القبض على الشاب وتحويله للتحقيق من اجل إتخاذ الإجراء المناسب ضده بسبب هذه الفضيحة.

فضيحة سيارة الفورد الجنسية بالأردن

المشهد المتداول أعاد للأذهان الفيديو الفاضح والذي كان قد انتشر من داخل سيارة فورد وأظهر تصرفات لا أخلاقية لفتاة وشاب يمارسان الرذيلة في أكثر شوارع العاصمة الأردنية نشاطًا وحركة.

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