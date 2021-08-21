شاهد كيف احتضنت عروس نجل جورج وسوف “حماها” وقبّلته ورقصت معه

احتفل الفنان جورج وسوف بزفاف ابنه “جونيور” على إيلينا سركيس، في لبنان بحضور عدد من النجوم والمشاهير والأصدقاء المقربين، ووسط أجواء من المحبة والفرح.

وجورج جونيور هو أصغر أبناء، جورج وسوف؛ وديع وحاتم، من زوجته “شاليمار” ، كما لديه ابنة وحيدة تدعى “عيون” من زوجته الثانية الفلسطينية “ندى زيدان” .

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وانتشرت مقاطع فيديو من حفل الزفاف، تُظهر رقص العريس والعروس خلال الزفاف، إضافة إلى رقص العروس مع جورج وسوف.

#عرب_وود | فرحة أبو وديع… جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه جونيور وسوف. pic.twitter.com/zwJMgBaiAU — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 21, 2021

كما ظهر النجم السوري جورج وسوف في فيديو من حفل زفاف ابنه “جونيور”، الذى أقيم مساء أمس الجمعة، خلال غنائه له إحدى أغنياته وهو جالس بمكانه، بمشاركة الفنان زياد برجي، ليغني وسط تفاعل واسع من جانب الحاضرين.

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وكان الابن الأكبر للفنان السوري وديع وسوف قد تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني بعد مرور 9 أشهر على خطوبتهما.

رولا شامية تكشف سبب انفصالها عن وديع جورج وسوف

كانت الممثلة اللبنانية رولا شامية كشفت لأول مرة أسباب انفصالها عن نجل المطرب السوري جورج وسوف.

وقالت رولا شامية أثناء استضافتها على قناة “الجديد” مع الإعلامي علي ياسين: ” السبب الأساسي لانفصالي عن وديع نجل سلطان الطرب. جورج وسوف، هو تواجده في قطر، فالبُعد جفا، وهذا الأمر أدى إلى خلق بعض المشاكل”.

وأكدت رولا شامية أنها لا تزال تكن لوديع كل الحب والاحترام، والمودة لا تزال قائمة بينهما، مضيفة: “كما أن علاقتي بجورج وسوف جيدة. وقمت بتقديم واجب العزاء له عند وفاة والدته”.

وأشارت رولا شامية إلى أنها مرت في حياتها بالعديد من العلاقات العاطفية الرائعة التي استمر البعض منها 4 و5 سنوات، إلا أن الوقت. كان يمر وتنتهي العلاقة من دون اتخاذ قرار الارتباط، مؤكدة أنعا عاشت مع وديع علاقة غرامية جميلة جداً بحسب تعبيرها.

آخر أعمال جورج وسوف

وكان آخر أعمال سلطان الطرب أغنية “ياه ع الزمن” التى طرحها باللهجة المصرية، حيث ظهر خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف وقدمها بإحساس مختلف أيضاً.

وتصف الأغنية الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

وجرى تصوير الأغنية على مدى أكثر من خمسة أيام في لبنان، وتعاون فيها المطرب جـورج وسوف مع المخرج فادي حداد.

أول حفل لجورج وسوف في السعودية

وفي يوليو/تموز الماضي، أحيا الفنان جـورج وسوف، أول حفل فني له في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات “صيف جدة”، حيث شهد الحفل حضورا كثيفا من جانب محبيه.

وقال وسوف الذي قوبل بتصفيق وهتافات حارة من جانب معجبيه السعوديين في الحفل: “شكرا جزيلا، مساء الخير على الجميع، من كل القلب لجمهور ظل يسمعني ويحبني لسنوات، وأول يوم أراه جمهور المملكة العربية السعودية، لأول مرة أغني في المملكة، وإن شاء الله تتكرر دائما”.

وحرص جورج وسوف على شكر الحضور، وهيئة الترفيه السعودية، وهنأ الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، قائلا لهم “عساكم من عوادة”.

فتاة سورية تنهار أمام جورج وسوف

في سياقٍ آخر، أثارت فتاة سورية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعلته في حفل الفنان السوري جـورج وسوف الأخير في دمشق.

وظهرت الفتاة بالفيديو الذي انتشر بشكل واسع وتابعته (وطن)، وهي في حالة انهيار شديد وتبكي بشدة وتردد معه الأغنية التي كان يؤديها، وهي (خسرت كل الناس).

واستطاعت الفتاة أن تلفت نظر “وسوف” بسبب بكاءها، فطلب من حراسه السماح لها بالصعود إلى المسرح، وقام بمسح دموعها بمنديل، بينما قامت هي باحتضانه وتقبيل يده.

فتاة دمشقية تبكي بحرقة بسبب سلطان الطرب جورج وسوف 😢. pic.twitter.com/jmc7eekJmf — Syria Drama (@syriadramaa) May 31, 2021

صحة جورج وسوف

هذا وقد تعرض جورج وسوف العام الماضي، إلى انتكاسة صحية، وكشفت تقارير صحفية حينها أن حالته صعبة، وفي تدهور مُستمر.

ونقل موقع (مبتدا) آنذاك عن مصادر مقربة من الفنان السوري أنه لم يستطع استكمال أغنيته الجديدة (حلاوة الروح) بسبب تدهور حالته الصحية.

وظهر الفنان في تلك الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة مصورة حث خلالها الجمهور على ضرورة التزام منازلهم خوفاً عليهم من فيروس (كورونا) المستجد.

وقال الفنان في رسالته آنذاك إن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس (خابط الكرة الأرضية) على حد تعبيره.

وتابع: (أول شي لازم نعرف إنه في الله في رب يعبد نحن من قدّه اجانا فيروس صغير هلك البشر، بترجاكم لأشوفكم بعدين وتشوفوني، مثل ما أنا ملتزم ببيتي بكفرون بسوريا، انضبوا بالبيت لو سمحتوا، وإزا بدكم شي ضروري اشتروه أون لاين).