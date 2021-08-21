خبر سار لعشاق “فخر العرب” محمد صلاح

كشف مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب، خبر سعيدًا لعشاق النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق “الريدز” بشأن التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح وكلوب

وقال المدرب الألماني كلوب في تصريح نشره الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، ” أنا منخرط في كل شيء تقريبًا في النادي، وربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، وهذا من الممكن حدوثه، ولكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يجري في هذا الشأن داخل الفريق”.

كلوب على حالة صلاح: نعم هناك محادثات بشأن تجديد العقد واذا تم التوصل الى قرار سنخبركم. pic.twitter.com/bbPTDt5J7B — عالم ليفربول (@LFCExtensive) August 20, 2021

وأردف صلاح، ” صلاح يمر في لحظة جيدة حقًا في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية، عندما تكون هناك مفاوضات فهي قائمة بالفعل، ويكون هناك قرار سنعلنه”.

وأضاف، ” حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل كافة الأطراف مع بعضها البعض في مثل هذه الأشياء، مع تبقي عامين على نهاية عقد صلاح، ويمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات وهذا كل شيء”.

ليفربول والمفاوضات مع محمد صلاح

وقد أفادت تقارير صحفية إنجليزية، عن استعداد إدارة فريق ليفربول “الريدز” عن تقديم عرض إلى النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده في صفوف الفريق.

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وكشفت تلك التقارير، أن ليفربول سيقدم عرض ضخم إلى اللاعب صلاح، يبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني للموسم من أجل حسم ملفه بكرًا وسط العروض للتعاقد معه من قبل الأندية الأوروبية خلال موسم الانتقالات الصيفية للموسم الحالي.

🗣️يورجن كلوب عن صلاح: 💬"لم أقل له إنه أسطورة لسبب". pic.twitter.com/doh8GWDRFN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 20, 2021

مسيرته الاحترافية

وبدأت مسيرة اللاعب المصري مع فريق الناشئين في نادي المقاولون العرب وصولاً إلى الفريق الأول، ثم انتقل بعدها للاحتراف في أوروبا من بوابة نادي بازل السويسري، ثم نادي تشيلسي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، لينتقل بعدها إلى ناديه الحالي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وعن أهدافه فقد سجل مع فريق بازل خلال ظهوره في الدوري السويسري في 79 مباراة 20 هدفًا، بينما لعب مع فريق تشيلسي 19 مباراة سجل هدفين، وبعدها انتقل إلى فريق فيورنتينا وروما للإعارة مع تعاقد النادي الأخير مع اللاعب وشراء من فريق تشيلسي، وخاض 83 مباراة مسجلاً 34 هدفًا في الدوري الإيطالي.

محمد صلاح على بُعد خطوات قليلة لتحطيم رقم الفيل الإيفواري والتربع على عرش هدافي إفريقيا التاريحيين بالدوري الإنجليزي ! pic.twitter.com/J5NjH9Ss5t — kora11.com (@kora11) August 15, 2021

وانضم محمد صلاح إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في موسم صيف 2017-2018، بصفقة قدرت قيمتها 42 مليون يورو أي ما يعادل 36 مليون جينه إسترليني.

وتعد تلك الصفقة هي الأغلى في تاريخ مسيرة النادي، متفوقًا بذلك على اللاعب الإنجليزي أندي كارول اللاعب الحالي في فريق ويست هام يونايتد، وسجل صلاح 181 هدفًا خلال مشاركته في 165 مباراة في كافة المسابقات التي شارك فيها مع فريق ليفربول “الريدز” منذ قدومه.

وتوج بالعديد من الألعاب خلال تواجده مع فريق ليفربول، من أبرزها لقب هداف الدوري الإنجليزي وغيرها من الألقاب والبطولات، ويستمر عقد صلاح مع فريق ليفربول حتى صيف 2023 وسط المفاوضات المستمرة بين الطرفين.

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