حكم مباراة يثير حالة من الرعب بعد إطلاق النار اتجاه أحد اللاعبين والشرطة تعتقله (فيديو)

أثار حكم مباراة حالة من الرعب، بعد قيامه بإطلاق النار من مسدسه نحو أحد اللاعبين وبعض المشجعين داخل أرضية الملعب، إثر مشادة كلامية حول منح الحكم البطاقة الحمراء وإشهارها في وجه اللاعب في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

حكم المباراة وإطلاق النار

وبدأت القصة بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه أحد اللاعبين داخل المباراة في الهواء، يوم الأحد الماضي داخل مجمع “بولس فالي” الرياضي بولاية أوكلاهما الأمريكية بعد تطور الأمر إلى مشادة كلامية قوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن شهود عيان كانوا في المكان، أنهم شاهدوا الحكم وهو يركض خارج ملعب المباراة باتجاه سيارته، وعاد بعد ثوانٍ وهو يحمل بيده مسدسًا.

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وبينت تلك الوسائل، بأن الحكم شعر بخطر يهدد حياته، بعد نزول جمهور الفريق الخاسر، ثم أطلق النيران في الهواء لتفريق أنصار الفريق.

وألقت الشرطة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية القبض على حكم المباراة الذي تسبب في إثارة حالة من الهلع داخل ملعب المباراة.

الشرطة وحكم المباراة

وأفادت الشرطة داخل ولاية أوكلاهوما، بأن اللاعب الذي تلقى البطاقة الحمراء رأى حكم المباراة يحمل المسدس ويوجهه باتجاهه واتجاه المشجعين واللاعبين الذين كانوا بالقرب منه.

VIDEO. Honduras | Árbitro saca una pistola para evitar ser agredido por jugadores y aficionados.https://t.co/37q6nRb59b pic.twitter.com/bVFIlPk5bW — ITR Noticias – Oficial (@ITRnoticias1) August 19, 2021

وبينت الشرطة، أن حكم المباراة قام بإطلاق رصاصة واحدة، لكنه لم يصب أحد بأذى، لكنه تسبب بحالة من الهلع في صفوف اللاعبين والمشجعين داخل الملعب.

هتافات الجماهير

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصوت طلقات نارية، بينما كان أحد الأشخاص يصرخ في المكان يقول “لديه سلاح” في إشارة إلى حكم المباراة، فيما وجه المشجعين هتافات وإهانات إلى الحكم ووصفوه براعي البقر بسبب هذا التصرف الغريب.

"الكاميرات رصدته وهو يحمل سلاحه"

حكم مباراة في هندوراس يطلق النار في أرض الملعب.. إليك القصة#قناة_الغد pic.twitter.com/yVvxZX9s6n — قناة الغد (@AlGhadTV) August 20, 2021

ويواجه حكم المباراة تهمة قيامه بإشهار سلاح ناري في وجه اللاعبين والمشجعين، واستخدامه بشكل مباشر داخل أرضية الملعب وكذلك إثارة الهلع والخوف في المكان.

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