بطلة بولندية تتبرع بميداليتها الأولمبية لإنقاذ طفل رضيع ولكن المفاجأة!

تبرعت بطلة بولندية أولمبية تدعى ماريا أندريجك، بميدالياتها الفضية التي حصلت عليها في رياضة رمي الرمح في منافسات أولمبياد طوكيو الشهر الماضي من أجل إنقاذ حياة طفل رضيع في بلادها.

بطلة بولندية وإنقاذ طفل رضيع

وحققت البولندية ماريا أندريجك الميدالية الفضية التي توجت بها في مسابقة رمي الرمح، ضمن فعاليات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، كما أنها نالت لقب حسناء الأولمبياد بسبب جمالها ومرونتها الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت البولندية أندريجك قبل عدة أيام عرض ميداليتها الفضية، في مزاد علني من أجل إنقاذ حياة طفل رضيع بولندي يصارع الموت.

بعد أسبوعين من تحقيقها المجد لبلادها، والظفر بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، تبرعت "حسناء الأولمبياد" البولندية بميداليتها لعلاج طفل رضيع في بلادها. pic.twitter.com/w8BmP5rIwy — قناة بينونة (@Baynounahtv) August 19, 2021

ويعاني الطفل الرضيع البولندي ميلوزيك ماليسا يسبب مرض خطير في القلب، ويحتاج عائلته للسفر على الفور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إجراء عملية جراحية قلب حساسة وهو ما تختص به جامعة ستانفورد التي استعدت لإجرائها.

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بطلة بولندية موقفها الإنساني

وقد طلبت عائلة الطفل الرضيع من البطلة الأولمبية البولندية المساعدة من أجل تغطية تكاليف السفر والعلاج بسبب المبلغ الضخم الذي تحتاجه العملية والمقدر ب 385 ألف دولار، وهو لم تترد به اللاعبة البولندية لتقوم بعرض ميداليتها الفضية في المزاد العلني من أجل ذلك.

تبرعت "حسناء الأولمبياد" البولندية بميداليتها لعلاج طفل رضيع في بلادها. ونجحت العائلة بجمع نصف المبلغ، من الإنترنت، ليأتي دور أندريجك بتوفير النصف الثاني من المبلغ.

جاءت المفاجأة بإعلان شركة "زابكا" إهداء الميدالية مرة أخرى إلى أندريجك، ، تكريما لها على موقفها الإنساني. pic.twitter.com/f3ZMpgP16M — بشرى عزيز حبيب (@sKoGKhI00Wu5VGZ) August 20, 2021

وأعلنت البولندية أندريجك نجحها في جمع 125 ألف دولار، بعد عرض ميداليتها الفضية عبر شركة زابكا أحد أكبر متاجر الغذاء في دولة بولندا، لتتفاجآ بعدها بإعلان الشركة إهداء الميدالية مرة أخرى إلى اللاعبة من دون مقابل تكريمًا لموقفها الإنساني.

وستسافر عائلة الطفل الرضيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء عملية مهمة وحساسة، بعد تمكنها من جمع المبلغ بمساعدة البطلة الأولمبية أندريجك وموقفها الإنساني.

يذكر إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” قد انطلقت في يوم ال23 من شهر يوليو/ تموز في العاصمة اليابانية، بينما انتهت فعاليتها في الثامن من شهر أغسطس/ آب من الشهر الجاري.

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