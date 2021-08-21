الرجاء المغربي يتوج بطلاً للأندية العربية للمرة الثانية في تاريخه (شاهد)

توج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على منافسه الاتحاد السعودي بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة أربع أهداف لكليهما في مباراة مثيرة ومجنونة.

أهداف الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

ونجح فريق الاتحاد السعودي في إحراز أولى أهداف اللقاء بهدف جميل في الدقيقة ال4 مع بداية انطلاق الشوط الأول عن طريق البرازيلي برونو هنريكي، بينما عادل فريق الرجاء النتيجة في الدقيقة ال5 عن طريق إلياس حداد.

وفي الدقيقة ال12 تمكن فريق الرجاء من هز شباك الاتحاد بهدف ثاني سجله اللاعب محمود بنحليب بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى الفريق المنافس، ليعود فريق الاتحاد السعودي “النمور” ويعادل النتيجة في الدقيقة ال28 عن طريق البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا عبر ركلة جزاء.

وسجل المغربي زكريا الوردي الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة ال37، لينتهي مجريات منتصف اللقاء بتقدم فريق الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

اقرأ المزيد: مانشستر سيتي يتجاوز سقوطه ويحقق الفوز العريض على نورويتش (فيديو)

ومع مجريات الشوط الثاني الذي شهدت القوة والسيطرة بين كلا الفريقين داخل أرضية الملعب، تمكن فريق الرجاء من عودة مجددًا إلى التهديف وإحراز الهدف الرابع في شباك الاتحاد السعودي في الدقيقة ال50 عن طريق المهاري المغربي سفيان رحيمي.

#نهائي_البطولة_العربية | توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي ومعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم @RCAofficiel بـ#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال

وبجائزة البطولة والميداليات الذهبية. pic.twitter.com/cLZ1Y54CUa — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 21, 2021

وتمكن فريق الاتحاد السعودي من تقليص الفارق بهدفين آخرين عن طريق البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الذي سجل الهاتريك في نهائي البطولة العربية، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل بين الفريقين بأربع أهداف لكل منهما.

ركلات الترجيح

وابتسمت ركلات الترجيح إلى فريق الرجاء المغربي بعد نجاحه في إحراز أربع أهداف في شباك مرمى الاتحاد السعودي مقابل ثلاثة للفريق الأخير، ليحقق الرجاء لقب البطولة العربية للأندية للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 2006.

🎥#InsideFootage

Emotionally rich moments as the players and staff were celebrating Mohammed VI Champions Cup title💚#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/2cch61oZgb — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) August 22, 2021

تشكيلة فريق الرجاء المغربي

ولعب المدير الفني لفريق الرجاء المغربي لسد الشابي 59 عامًا في تشكيلة أساسية أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، حيث تواجد في حراسة المرمى أنس الزنيتي.

مبروك لنادي الرجاء تتويجه بطلًا للبطولة العربية، قدم مستوى مميز استحق خلاله أن يتوج باللقب، هاردلك للاتحاد، مباراة ممتعة من كلا الطرفين، غياب حجازي ومهاجم حقيقي أضاع الاتحاد. #نهائي_البطولة_العربية | #الاتحاد_الرجاء pic.twitter.com/wEQrLFmfWt — عساف الخليفي (@assaf74) August 21, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: عبدالاله مدكور، سومايلا واتارا، إلياس الحداد، بينما في خط الوسط سيأتي آتى من: محسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، فابريس نغوما.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، سفيان رحيمي، زكريا هابتي، محمود بنحليب.

تشكيلة الاتحاد السعودي

ودخل المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي ” فابيو كاريلي” 47 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الرجاء المغربي، حيث كان في حراسة المرمى مارسيلو غروهي.

نادي "الاتحاد" السعودي @ittihad يخسر أمام "الرجاء الرياضي" @RCAofficiel 🇲🇦 في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بضربات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 4️⃣-4️⃣.#AGCFF #الرجاء_الاتحاد #نهائي_البطولة_العربية pic.twitter.com/eP3ui1lPTk — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) August 21, 2021

بينما في خط الدفاع آتى كلاً من: سعود عبد الحميد، عمر هوساوي، أحمد حجازي، أما في وسط الفريق لعب كلاً من: إيجور كورونادو، برونو هنريك كورسيني، غاري رودريغيس.

وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش، فهد المولد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك