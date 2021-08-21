احتفال فريق الرجاء المغربي بعد التتويج بلقب كأس العرب للأندية
احتفال فريق الرجاء المغربي بعد التتويج بلقب كأس العرب للأندية
Videoرياضة

الرجاء المغربي يتوج بطلاً للأندية العربية للمرة الثانية في تاريخه (شاهد)

كتب وطن
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توج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيقه الفوز على منافسه الاتحاد السعودي بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة أربع أهداف لكليهما في مباراة مثيرة ومجنونة.

أهداف الرجاء المغربي والاتحاد السعودي 

ونجح فريق الاتحاد السعودي في إحراز أولى أهداف اللقاء بهدف جميل في الدقيقة ال4 مع بداية انطلاق الشوط الأول عن طريق البرازيلي برونو هنريكي، بينما عادل فريق الرجاء النتيجة في الدقيقة ال5 عن طريق إلياس حداد.

وفي الدقيقة ال12 تمكن فريق الرجاء من هز شباك الاتحاد بهدف ثاني سجله اللاعب محمود بنحليب بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى الفريق المنافس، ليعود فريق الاتحاد السعودي “النمور” ويعادل النتيجة في الدقيقة ال28 عن طريق البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا عبر ركلة جزاء.

وسجل المغربي زكريا الوردي الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة ال37، لينتهي مجريات منتصف اللقاء بتقدم فريق الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ومع مجريات الشوط الثاني الذي شهدت القوة والسيطرة بين كلا الفريقين داخل أرضية الملعب، تمكن فريق الرجاء من عودة مجددًا إلى التهديف وإحراز الهدف الرابع في شباك الاتحاد السعودي في الدقيقة ال50 عن طريق المهاري المغربي سفيان رحيمي.

وتمكن فريق الاتحاد السعودي من تقليص الفارق بهدفين آخرين عن طريق البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الذي سجل الهاتريك في نهائي البطولة العربية، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل بين الفريقين بأربع أهداف لكل منهما.

ركلات الترجيح

وابتسمت ركلات الترجيح إلى فريق الرجاء المغربي بعد نجاحه في إحراز أربع أهداف في شباك مرمى الاتحاد السعودي مقابل ثلاثة للفريق الأخير، ليحقق الرجاء لقب البطولة العربية للأندية للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 2006.

تشكيلة فريق الرجاء المغربي

ولعب المدير الفني لفريق الرجاء المغربي لسد الشابي 59 عامًا في تشكيلة أساسية أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، حيث تواجد في حراسة المرمى أنس الزنيتي.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: عبدالاله مدكور، سومايلا واتارا، إلياس الحداد، بينما في خط الوسط سيأتي آتى من: محسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، فابريس نغوما.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، سفيان رحيمي، زكريا هابتي، محمود بنحليب.

تشكيلة الاتحاد السعودي

ودخل المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي ” فابيو كاريلي” 47 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الرجاء المغربي، حيث كان في حراسة المرمى مارسيلو غروهي.

بينما في خط الدفاع آتى كلاً من: سعود عبد الحميد، عمر هوساوي، أحمد حجازي، أما في وسط الفريق لعب كلاً من: إيجور كورونادو، برونو هنريك كورسيني، غاري رودريغيس.

وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش، فهد المولد.

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