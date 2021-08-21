إيقاف مدحت شلبي عن العمل بسبب إساءته لجماهير الأهلي بألفاظ نابية

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية يوم الجمعة الماضية، إيقاف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي عن العمل حتى نهاية الموسم بسبب إساءته لجماهير الأهلي المصري.

مدحت شلبي وقرار الإيقاف

ونشرت إدارة شبكة قنوات بين سبورت المصرية بيان رسمي، جاء فيه: ” انطلاقًا من السعي الدائم لتقديم الإعلام الرياضي الهادف، والمحتوى الذي يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخًا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير الكرة المصرية، فقد قررت الإدارة إيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي الذي يقدم برنامج المساء حتى نهاية الموسم”.

🔴 مجموعة قنوات On Time Sports تقرر وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس pic.twitter.com/aJQHdaLl2m — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 20, 2021

مدحت شلبي والاعتذار

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد نشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، قائلاً: ” لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكن حديثي كان موجه إلى أي منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت في منافسات الدوري المصري”.

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وأضاف، ” أنا إعلامي وعارف بقول إيه، ومستحيل أطلع أهاجم أي من الجماهير، لأني كده أبقى مش إعلامي ولسه جديد”.

وتابع، ” ما حدث مجرد خطأ في أحد الأخبار، وكتبوا تعليقًا على الفيديو خاطئ وكلام أنا مقولتوش، وأعتذر لجماهير الأهلي وبقولكم جماهير مصر على رأسي وجماهير الأهلي على رأسي”.

مدحت شلبي 🗣 💬 ما حدث مجرد خطأ في أحد الأخبار، وكتبوا تعليقا على الفيديو خاطئ، وكلام أنا مقولتوش» أعتذر لجماهير الأهلي، وبقولكم جماهير مصر على رأسي وجماهير الأهلي على رأسي pic.twitter.com/Xbv6kbbpxH — ElwatanSport (@Elwatan_Sport) August 20, 2021

غضب جماهير الأهلي

وهاجم الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه المساء الذي يذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت جماهير الأهلي وبعض الإعلاميين، بسبب اتهامهم للنادي الإسماعيلي بتفويت مباراة الزمالك في الدوري المصري، والتي جمعت كلا الفريقين يوم السبت الماضي والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين دون رد.

فيديو سب مدحت شلبي جماهير النادي الأهلي pic.twitter.com/X0t6zk3hBo — الاهلي 1907 (@EqjV3cE3H9pQlai) August 20, 2021

وقال شلبي في تصريحات منسوبة له، ” بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء”.

وأضاف، ” أنا عايز أسأل البلهاء كيف سيحدث التفويت؟، وهل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس وسيطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك؟”.

🔴 خاص | #مدحت_شلبي يوضح حقيقة تصريحاته ضد جماهير الأهلي والعنوان المغلوط pic.twitter.com/DTWnJmwEfH — القاهرة 24 (@cairo24_) August 20, 2021

واستكمل شلبي، ” همشي مع البلهاء والسفهاء ولو إيهاب جلال طلب من لاعبين ذلك تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلال مع أحد اللاعبين وقوم بتسريب تلك المعلومة عبر وسائل الإعلام، ومستحيل أن يطلب المدير الفني المباراة ومش أبله يقوم بفعل ذلك”.

وختم حديثه، ” لا أقف عند حديث السويشال ميديا، لأنه عالم افتراضي ولن أقف عند كلام الاعلامين والصحفيين ونجوم كرة القدم، وكفاكم بلاهة وساذجة ولا تمشوا وراء ذلك”، وأثارت تلك التصريحات غضب جماهير الأهلي.

ويقترب فريق الزمالك من حسم لقب الدوري المصري بعد تربعه على عرش الصدارة برصيد 76 بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي فريق الأهلي الذي يحتل الوصافة برصيد 73 نقطة قبل جولتين على ختام منافسات الموسم الجاري.

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