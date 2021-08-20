موعد ومعلق مباراة الاتحاد والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية

ينتظر عشاق كرة القدم النهائي الناري بين فريق الاتحاد السعودي ومنافسه الرجاء المغربي مساء يوم السبت، على لقب البطولة العربية للأندية، حيث سيجمع كلا الفريقين على ملعب مولاي عبد الله في دولة المغرب.

موعد مباراة الاتحاد والرجاء المغربي

وستقام المباراة النهائية بين فريق اتحاد جدة السعودي ونظيره الرجاء المغربي، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

نمورنا اليوم في المغرب 📝📸 pic.twitter.com/OsOIXQxjYr — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 19, 2021

وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، وكذلك عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة النهائية على كأس محمد السادس للأندية ” البطولة العربية” عبر قناة أبو ظبي الأولى بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11411، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز27500، وبمعدل الخطأ 5/6.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة النهائية بين فريق اتحاد جدة السعودي ونظيره الرجاء المغربي عبر قناة أبو ظبي الأولى، المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله.

📸| من التوجيهات الفنية للاعبين pic.twitter.com/LbmZ8v34Y5 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 19, 2021

تشكيلة فريق الاتحاد السعودي

وسيدخل المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي ” فابيو كاريلي” 47 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الرجاء المغربي، حيث سيكون في حراسة المرمى مارسيلو غروهي.

🎬| النمور يواصلون تحضيراتهم للنهائي pic.twitter.com/ay1kE1DONl — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 19, 2021

بينما في خط الدفاع سيأتي كلاً من: سعود عبد الحميد، عمر هوساوي، أحمد حجازي، أما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: إيجور كورونادو، برونو هنريك كورسيني، غاري رودريغيس.

وفي هجوم الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: رومارينيو، ألكسندر بريجوفيتش، فهد المولد.

تشكيلة الرجاء المغربي

وسيلعب المدير الفني لفريق الرجاء المغربي لسد الشابي 59 عامًا في تشكيلة أساسية أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، حيث سيكون في حراسة المرمى أنس الزنيتي.

🚨 🇲🇦Raja Athletic club have released their list of 31 players for the second preliminary round of the CAF Champions League competitions #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/iuC5HUXHwq — Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) August 16, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: عبدالاله مدكور، سومايلا واتارا، إلياس الحداد، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: محسن متولي، عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون، فابريس نغوما.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، سفيان رحيمي، زكريا هابتي، محمود بنحليب.

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