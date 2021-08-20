فيديو يظهر قوات قطرية وهي تجلي مواطنين أفغان وصحفيين ودبلوماسيين من مطار كابل

تداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر قوات قطرية مسلحة وهي تساهم في عمليات إجلاء المواطنين والصحفيين والدبلوماسيين وأفراد المنظمات الدولية من أفغانستان.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قوات من الجيش القطري وهي تشارك بالمساعدة في إجلاء العالقين في مطار كابل وتأمين المطار كذلك.

قوات القطرية تساهم في عمليات اخلاء المواطنين والصحفيين والدبلوماسيين والمنظمات الدولية من افغانستان pic.twitter.com/AghPRvFjbT — حمد بن فهد آل ثاني (@1968hamad) August 19, 2021

القوات القطرية تساهم في عمليات اخلاء المواطنين والصحفيين والدبلوماسيين والمنظمات الدولية من افغانستان. #قطر pic.twitter.com/GGRIQdsEwE — ﮼مجلس،قطر،الادعم، (@Majlessqatar) August 19, 2021

تفاعل واسع مع الجهود التي بذلتها قوات قطرية

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرين بجهود قطر في حل الأزمة القطرية وحماية المواطنين الافغان.

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وقال فيصل النعيمي معلقاً على الفيديو :” هذه بلادي قطر افتخر فيها وفي اميرها امام العالم…. يامال العز ياكعبة المضيوم ”

هاذي بلادي قطر 🇶🇦 افتخر فيها وفي اميرها امام العالم…. يامال العز ياكعبة المضيوم . — فيصل النعيمي (@saUxOCucmFMKbIb) August 20, 2021

والنعم برجال تميم . — CLay Abu Fisal (@klay8243) August 20, 2021

مباحثات قطرية أمريكية حول أفغانستان

وكان وزير الدفاع الأمريكي ، لويد أوستن، التقى الخميس، بنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع، فقد أكد الطرفان على قوة الشراكة الاستراتيجية ما بين واشنطن والدوحة، وتباحثا المصالح المشتركة المرتبطة بالأمن القومي للبلدين.

وركزت المباحثات ما بين الجانبين على الدعم القطري للتطورات في أفغانستان ولعمليات الإجلاء التي تجريها واشنطن فيها لمواطنيها وللأفغان الذين عملوا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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وبحسب البيان، فقد وجه أوستن الشكر لقطر لاستضافتها القوات الأميركية على أراضيها، منذ فترة طويلة.

وأعرب أوستن عن امتنانه للعطية بالارتباط مع مساعدة قطر بتسهيل عبور الأميركيين وموظفي السفارة الأميركية في كابول إلى خارج أفغانستان من خلال قطر.

وأشاد أوستن بالدوحة قائلا “طالما دعمت قطر الجهود الأميركية في أفغانستان واستضافت مباحثات بين طالبان والولايات المتحدة”.

وأكد أوستن على أن قطر والولايات المتحدة حليفان مقربان، وشدد “علاقتنا مبنية على الدعم والصداقة طويلة الأمد”.

وأضاف “عندما تحتاج الولايات المتحدة الدعم، قطر تجيب دائما”.

وقال العطية “طالما كانت قطر حليفا موثوقا للولايات المتحدة (..) شراكتنا الاستراتيجية مصيرية للحفاظ على السلام والوحدة في الشرق الأوسط”.

الناتو يعلن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابل

هذا وأكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي لوكالة “رويترز”، الجمعة، إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابول منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.

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وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الحشود تستمر بالتجمع حول مطار كابول في مسعى لمغادرة البلاد.

وتتسابق الولايات المتحدة والقوى الغربية على إجلاء رعاياها من أفغانستان، منذ سقوط عاصمتها بيد حركة طالبان.

وتمكنت إسبانيا، الخميس، من إجلاء أكثر من 50 شخصا على متن طائرة كانت قد أرسلتها، وهم يشكلون أول دفعة من الإسبان واللاجئين الأفغان الذين قررت مدريد استقبالهم.

وهذه واحدة من ثلاث طائرات قررت الحكومة الإسبانية إرسالها إلى كابول لإجلاء رعاياها وكذلك أيضا كل الأفغان الذين عملوا على مدى السنوات الماضية لصالح مدريد وأفراد أسرهم.

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