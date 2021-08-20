شبيهة دلال عبدالعزيز العراقية تلفت الأنظار بعد وفاة الفنانة المصرية (فيديو)

لفتت خبيرة التجميل العراقية باريز هادي، الأنظار إليها بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز.

وباتت العراقية باريز هادي حديث المواقع بعد بثها فيديو على حسابها بانستغرام، تقوم فيه بتقليد الفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وزوجها سمير غانم بشخصيتي شيرين ومراد في فيلم “الرجال في خطر”.

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وأثار الفيديو الجدل بين المتابعين بسبب الشبه الكبير الذي استطاعت خبيرة المكياج إظهاره بينها وبين دلال عبد العزيز في شبابها.

لدرجة أن المعلقين اعتبروا أنها توأم دلال ظهرت بعد وفاتها، حسب وصفهم.

ووفق ما يظهر بالمقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا فقد استطاعت باريز، بواسطة المكياج، إبهار الجمهور والمتابعين بشبهها الكبير لدلال عبد العزيز.

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وعلقت على الفيديو، بالقول: “مدة قصيرة… فقدناكم…. ألم بعادكم كبير جدا… يا رب صبر دنيا و إيمي و يا رب أسكنهم فسيج جناتك .. الله يرحمهم”.

ويشار إلى أن دلال عبد العزيز توفيت عن عمر 61 عاماً، من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، إذ كانت تعاني من تليف بالرئة.

وأعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، خبر وفاتها أوائل أغسطس الجاري.

إيمى سمير غانم تدعو لوالديها دلال عبدالعزيز

هذا وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، دعاء لوالديها على حسابها بإنستجرام وطلبت من متابعيها فى أول تعليق لها بعد وفاة والدتها النجمة دلال عبد العزيز الدعاء لهما قائلة: “اللهم ارحم والدي سمير غانم ودلال عبد العزيز وأغفر لهما وآنس وحشتهما ووسع قبرهما، اللهم أجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار”.

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وأضافت فى رسالتها: “اللهم ارحمهم رحمة تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع واجعلهم في جنتك امنين مطمئنين يا رب العالمين.. اللهم افسح لهم في قبرهم مد بصرهم وافرش قبرهم من فراش الجنة، اللهم ارحمهم ولا تطفئ نور قبورهم اللهم ارحمهم بقدر ما تمنيت لهم البقاء.. اللهم اذقهم من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم في نعيم دائم غير منقطع ووسع مدخلهم”.

كما شاركت النجمة دنيا سمير غانم الدعاء ذاته عبر حالتها الخاصة بموقع “إنستجرام”، وتحرص دنيا على مشاركة جمهورها الأدعية وصور من ذكريات والديها الراحلين، وتطالب جمهورها بالدعاء لهما.

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