ياسمين صبري تشعل المواقع بصورة “كلّها رشاقة” والجمهور: “أحلى من جورجينيا” (شاهد)

أشعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي، برشاقتها، بعد نشرها صورةً وهي تمارس التمارين الرياضيّة في حديقة المنزل.

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وجاء في بعض تعليقات الجمهور على صورة ياسمين صبري قول أحدهم: “يا عم والله ارشق من جورجينيا”.في إشارة الى زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وبينما أثنى الجمهور على رشاقة الفنانة، سألت إحدى متابعاتها قائلة: “كأنك نحفتي!؟”.

ياسمين صبري بفستان التايجر

وقبل أيام، تجددت الاتهامات ضد الفنانة المصرية ياسمين صبري، بتقليد طليقة زوجها، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت ياسمين مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان بنقشة النمر، ووضعت مجوهرات ذهبية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة (ويفي) وماكياج بألون ترابية.

وهي ذات الإطلالة التي ظهرت بها هيفاء وهبي قبل أسبوعين فقط، حين نشرت صورها عبر (انستجرام)، ماعرض ياسمين لهجوم جديد.

وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لياسمين صبري وهيفاء وهبي، متسائلين فيها حول سر إصرار ياسمين على تقليد هيفاء في ملابسها وظهورها أمام الجمهور.

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وبيّنت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل حينها فعلياً قيام ياسمين صبري بارتداء عديد من الملابس والإكسسوارات تقليداً للفنانة اللبنانية، حيث بينت إحدى الصور ارتداء ياسمين لنفس الرداء مع زوجها أحمد أبو هشيمة، الذي كانت قد ارتدته قبلها الفنانة هيفاء وهبي.

ياسمين صبري جديدك قديمنا 😋 pic.twitter.com/CNOQBiEEge — Reham HW 🌸 (@halawet_rouhh) January 27, 2021

كما بيّنت الصور انتقاء الفنانة المصرية لإكسسوار في يدها نسخة طبق الأصل عن واحد كانت هيفاء قد ارتدته في وقت سابق.

سؤال وليس تهكم ….

ليه ياسمين صبري ع رغم ثرائها بتتعمد تقليد هيفاء وهبي ؟!! pic.twitter.com/XIuAB9QuIJ — Reham HW 🌸 (@halawet_rouhh) December 13, 2020

وكشفت الصور أيضا اختيار ياسمين لرداء “كاروهات” أحمر وأسود، وهو أيضاً ما كانت قد ارتدته هيفاء وهبي قبلها.

ورأى البعض أن ياسمين تحاول أن تغيظ طليقة زوجها أبوهشيمة هيفاء وهبي، عبر تقليد ملابسها وصورها السابقة مع أبوهشيمة.

ودائماً ما يسخر الجمهور من ياسمين صبري وأن محتواها عبر السوشيال ميديا لا يتعدى سوى تقليد جورجينا روديجيز، خليلة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والتباهي بثروتها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

وهو ما جعل الممثلة المصرية تقع بموقف محرج حين نشر حساب غير موثق يحمل اسم جورجينا، صوراً لهما تتهم خلاله عارضة الأزياء الإسبانية، ياسمين بتقليدها.

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

وقالت الصفحة التي تحمل اسم جورجينا رودريغز في الرسالة (كوني نفسك وليس أنا)، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة المصرية.

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء بموقع (فيسبوك)، باسم ياسمين صبري، على منشور جورجينا المزيف: (أنا لا أتنافس مع أي شخص).

لكن ياسمين غردت من حسابها الموثق عبر (تويتر) ونفت أن يكون حساب (فيسبوك) الذي يحمل اسمها تابعاً لها.

وكتبت زوجة أبو هشيمة في تغريدتها: (ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.).

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021