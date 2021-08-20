بلقيس تشعل ضجة بوصلة رقص مثيرة مع محمد رمضان في الساحل الشمالي! (شاهد)

أثارت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات، جدلاً واسعاً، بعد نشرها، فيديو رقص مع الفنان محمد رمضان خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر .

وظهرت بلقيس وهي ترقص مع محمد رمضان على أنغام أغنيته “ثابت“.

#عرب_وود | بلقيس ترقص مع محمد رمضان على "ثابت" خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/Jj62zvjZb4 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 19, 2021

وقبل ايام، وبسبب عدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة بمشاركة الفنان رامي صبري، تقرر منع بلقيس فتحي من الغناء في مصر نهائيًا، وفق بيانٍ أصدرته نقابة المهن الموسيقية في مصر.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة: “قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح مستقبلًا لها عن أية أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها”.

بلقيس تطلق أغنية “جبار”

قبل أسبوعين، أطلقت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات، أغنيتها الجديدة “جبار” والتي غنتها لأول مرة باللهجة اللبنانية وحققت نجاحا كبيرا .

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أغنية “جبار” الجديدة لبلقيس فتحي جعلتها تتصدر الترند عبر محرك البحث جوجل.

كما حققت الأغنية حتى الان ما يزيد عن 4 ملايين مشاهدة في قناة الفنانة بلقيس على يوتيوب.

محمد رمضان يثير الجدل بسلاح آلي في أغنيته الجديدة “على الله”

أما محمد رمضان، فتخطت أغنيته الجديدة بعنوان “على الله” والتي طرحها، الأربعاء، على قناته بيوتيوب حاجز المليون مشاهدة بوقت قياسي.

كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة “على الله” جاءت كالتالي: “على الله على الله.. أنا ماشي كدا على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها.. على الله”.

ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا من قبل معجبي محمد رمضان، إلا أن ظهوره فيها ممسكا بسلاك آلي رشاش أثار الجدل وعرضه لانتقادات.

ومن المقرر أن يحيي الفنان محمد رمضان، الجمعة، 20 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي لمصر.

ويأتي الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان، شقيق محمد رمضان، ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له.

كواليس أغنية “على الله” لمحمد رمضان

وعن كواليس الأغنية المفاجئة قال مدير تصوير الأغنية محمد الخادم، إن تصوير هذه الأغنية جاء بشكل سريع جدا، إذ قرر محمد رمضان تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بمشاركة بدو الصحراء، أو ما يُطلق عليهم “العرباوية”.

وأوضح: “كنا قاعدين أنا ومحمد رمضان ومنتج الحفلة والمخرج نبيل السويسي وأحمد مراد، في اجتماع الساعة 3 بليل، عشان الحفلة بتاعت يوم الجمعة الجاية، وفجأة لقينا محمد رمضان بيقولنا عاوزين نصور الأغنية دي فيديو كليب بكره”.

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وتابع: “نزلنا تاني يوم على طول صورنا الفيديو كليب، خصوصًا إنّ العرباوية دول عارفين محمد رمضان أوي وبيحبوه، وكمان فكرة الأغنية معتمدة على الواقعية مش تمثيل وعروض”.

لافتا إلى أن “رمضان دخل وقعد مع العرباوية جوا بيوتهم واستضفوه وقعدوا يغنوا معاه أغنيته الجديدة ويرقصوا”.

واعتبر محمد الخادم، أن “كلمة السر في الكليب ده الواقعية.. الناس اللي ظهرت في الكليب من جمهوره فعلًا”، موضحًا أنّ التصوير جرى في يوم واحد، وجرى الاستعانة بـ3 كاميرات، من أجل تسهيل المهام.

ونفى الخادم ما تردد بشأن ظهور محمد رمضان في كليب “على الله”، ممسكا بسلاح آلي، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة: “ده سلاح إكسسوار، وزي الحاجات اللي بتستخدم في التمثيل عادي”.

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