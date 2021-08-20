الكويت.. فتاة تستنجد بالشرطة من صديقتها لتتفاجأ أنها شاب بفستان وباروكة!

شهدت الكويت حادثة مثيرة للجدل، حين اكتشفت فتاة جامعية أن صديقتها التي تحاول إقناعها بتعاطي المخدرات، ما هي إلا شاب متشبه بالجنس الآخر.

إشارات استغاثة أمام المخفر

وقال مصدر أمني حول تفاصيل القضية، إن رجال أحد المخافر وفيما تشير عقارب الساعة الى العاشرة، تفاجأوا بمركبة بها فتاتان تتوقف مقابل المخفر، وتقوم من هي على مقود السيارة بإرسال إشارات استغاثة برجال الأمن.

وتابع المصدر بحسب ما نقلت عنه صحيفة (الأنباء) الكويتية، أن رجال الأمن المناوبون ذهبوا إلى المركبة وإذ بالفتاة التي على مقود القيادة تبكي وتستنجد برجال الأمن.

وقالت الفتاة للشرطة: (رفيقتي التي تعرفت عليها منذ أسابيع وتحدثت معها طويلا وشعرت بأنها إنسانة جيدة وتوجه لي النصيحة تحثني على تعاطي المخدرات حتى تكون الحالة المزاجية على ما يرام).

فستان وشعر طويل

وحينها طلب رجال الأمن من الفتاتين الدخول إلى المخفر للتحقيق، وسردت الضحية ما حدث قائلة: (أنا جامعية وتعرفت على صديقتي تلك، وخرجنا معا عدة مرات وتحدثت معها في تفاصيل حياتي ولكني لم أصدق وصدمت حينما طلبت مني أن أتعاطى المواد المخدرة، فلم أتمالك نفسي وسارعت إلى المخفر لطلب النجدة).

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وجاء الدور في التحقيق على الفتاة المدعى عليها، وكانت ترتدي فستاناً، وشعرها طويل، وزعمت أن ما ذكرته صديقتها غير حقيقي، وأنها مضطربة نفسياً فقط.

وحين طلب رجال الشرطة من الفتاة صاحبة السيارة، أن تمنحهم المفتاح لإحضار إثباتها الشخصي، تفاجأوا بهوية شاب كويتي (23 عاماً)، ويوجد بالحقيبة أيضاً أدوات تعاطي مخدرات.

أميل للجنس الآخر

وحمل الضابط الهوية، وسأل الفتاة ذات الشعر الطويل عن صاحبه، لتجيب: (هذا هو أنا.. وأنا ذكر في البطاقة المدنية ولكنني في الحقيقة أميل للجنس الآخر، لذا ارتديت زيهم).

وتمسك الشاب المتشبه بالنساء أن صديقته المبلغة مرت بحالة نفسية دفعتها لادعاء أنه ضغط عليها لتعاطي المخدرات.

وطلب الشرطي من الشاب أن ينزع ما يرتديه ليبدو أنثى، فأزال الباروكة وهي بطول 75 سم، ومن ثم تم إحالته الى المباحث الجنائية، وكذلك المضبوطات في حقيبته النسائية.

وفي يونيو الماضي، شهدت الكويت حادثة مشابهة حين أصيب رجال الأمن بصدمة بعد كشفهم عن هوية 3 فتيات ضبطن رفقة شاب داخل سيارة، أثناء حملة أمنية في منطقة “شاليهات الخيران”.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن قوات الشرطة في الكويت، تمكنت من ضبط 3 فتيات رفقة أحد الشباب داخل سيارة، لكن بقيام الأمن بالكشف عن هوية الفتيات كانت المفاجأة الصادمة.

ونقلت صحيفة “الراي” عن مصدر أمني، أن رجال مديرية أمن الأحمدي شنوا حملة في منطقة شاليهات الخيران لضبط المطلوبين والمخالفين للقوانين.

وفي أثناء انهماك المشاركين فيها بالتدقيق على الهويات، أبصروا سيارة يقودها شاب برفقته ثلاث فتيات.

وتابع المصدر أنه بالاطلاع على البطاقات المدنية للفتيات فوجئ الأمنيون بأنهن شباب ارتدوا الملابس النسائية ووضعوا شعرا مستعارا فوق رؤوسهم وطمسوا معالم وجوههم بالمكياج.

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المصدر أوضح أيضا أنه بمواجهتهم اعترفوا بأن البطاقات المدنية تعود إليهم، وأنهم حرصوا على التزين.

وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الآداب، لاتخاذ ما يلزم في شأنهم على ذمة قضية التشبه بالنساء.

شاب يرتدي حجابا شرعياً

وفي نفس الشهر، ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على مواطن ارتدى حجاباً شرعياً نسائياً في محاولة لإخفاء هويته من أجل لقاء عشيقته في أحد الفنادق المشهورة في البلاد.

وكانت البداية كما أوردت صحيفة (الراي) الكويتية، حين ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية من إدارة أمن الفندق الشهير في العاصمة الكويتية، عن اشتباههم بوجود شخص دخل الفندق بعباءة ونقاب.

وعلى إثر ذلك، داهمت قوى الأمن الفندق، فوجدوا الشخص المشبوه مع أخرى، كانت قد حجزت غرفة باسمها واسم أولادها بغرض التمويه.

وكشفت التحقيقات أن الرجل المتنكر بزي امرأة، وعشيقته مواطنان كويتيان وتمت إحالتهما إلى التحقيقات.

الوسيلة الوحيدة للقاء حبيبته

وأقر المتهم أنه قام بالتخفي بزي نسائي، مبررا أنها كانت الوسيلة الوحيدة للقاء حبيبته، وتم احتجازهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

الجدير بالذكر أن القانون الكويتي يعاقب المتشبهين بالجنس الآخر، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي (3300 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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