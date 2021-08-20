الفيصلي يعتلي الصدارة بعد فوزه الثمين على النصر في الدوري السعودي (شاهد)

نجح فريق الفيصلي السعودي من تحقيق الفوز على منافسه النصر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين والتي أقيمت على ملعب ” استاد الملك سلمان”

النصر وهدف التقدم

وأحرز فريق النصر السعودي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب البرازيلي اندرسون تاليسكا، بعد تصديه لكرة بالخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة ببراعة في شباك مرمى حارس الفيصلي مصطفي ملائكة.

وعاد فريق الفيصلي مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليسجل هدف تقليص الفارق في شباك النصر السعودي عن طريق جوليو تافاريس عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها اللاعب بقوة في شباك المرمى، لينتهي منتصف المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الفيصلي وقلب النتيجة

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق الفيصلي السعودي في ممارسة الضغط على منافسه النصر، لينجح في نهاية الأمر في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة ال50 عن طريق مسجل الهدف الأول تافاريس.

اقرأ المزيد: مدحت شلبي يعتذر لجماهير الأهلي بعد تصريحاته المثيرة للجدل!

وحاول فريق النصر من العودة إلى المباراة في الدقائق العشرة الأخيرة وممارسة الضغط على منافسه للخروج من اللقاء بالتعادل، إلا أنه فشل في ذلك وسط إهداره العديد من الفرص للتعديل، ليتمكن فريق الفيصلي من تحقيق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الفيصلي على صدارة ترتيب الدوري بعد فوزه على النصر برصيد 4 نقاط، يليه فريق النصر بفارق نقطة وحيدة برصيد 3 نقاط.

بينما جاء في المركز الثالث من الترتيب فريق الاتحاد السعودي برصيد 3 نقاط، يليه الاتفاق وأبها والفيحاء والرائد بنفس النقاط في المراكز الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من ترتيب منافسات الدوري.

وفي تاسع الترتيب آتى فريق الحزم من الترتيب برصيد نقطتين، متساويًا بذلك مع فريق الأهلي الذي جاء في المركز العاشر بنفس الرصيد.

أما في المركز الحادي عشر جاء فريق التعاون برصيد نقطة وحيدة، وآتى فريق الشباب في المركز الثاني عشر دون إحراز أي من النقاط، وكذلك الباطن والفتح وطائي وضمك بنفس النقاط في ترتيب منافسات الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك