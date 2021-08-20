الزمالك يقترب من حسم لقب الدوري المصري وسط ملاحقة غريمه الأهلي (فيديو)

يواصل فريق الزمالك سكة الانتصارات قبل جولتين على نهاية الدوري المصري الجاري على منافسه سيراميكا كليوباترا، وتعزيز الفارق أمام غريمه التقليدي وأقرب المنافسين فريق الأهلي الذي ابتعد خطوة واحدة إلى الوراء عن حسم اللقب هذا الموسم.

مباراة الزمالك وسيراميكا

ونجح فريق الزمالك المصري في تحقيق الفوز على منافسه سيراميكا كليو باترا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري الممتاز.

وسجل هدف التقدم في المباراة فريق سيراميكا كليو باترا في الدقيقة ال41 عن طريق أحمد محسن في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب ببراعة داخل شباك مرمى الزمالك.

بينما عاد فريق الزمالك مع نهاية منتصف اللقاء وإحراز هدف التعادل عن طريق أشرف بن شرقي سجلها على يسار حارس مرمى سيراميكا بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ال60 تحصل فريق الزمالك البيضاوي على ركلة جزاء بعد عرقلة حارس مرمى سيراميكا لأحد لاعبي الفريق المنافس أثناء تصديه للكرة، لينجح أحمد سيد زيزو في إحرازها داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأهلي والمصري البورسعيدي

وفاز فريق الأهلي على منافسه المصري البورسعدي برباعية ثمينة مقابل هدفين، حيث جاء الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة ال9 عن طريق صلاح محسن برأسية عانقت شباك حارس مرمى المصري البورسعيدي بعد عرضية جميلة.

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وعادل المصري النتيجة في الدقيقة ال29 بواسطة عمر كمال عبد الواحد، وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ال35 عن طريق طاهر محمد طاهر، ليعود المصري ويهز شباك الأهلي في الدقيقة ال41 بواسطة أحمد رفعت سددها عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ومع نهاية منتصف اللقاء، أحرز فريق الأهلي الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات في الدقيقة ال45، وسجل محمود كهربا الهدف الحاسم في الدقيقة ال80، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأهلي بأربع أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 76 نقطة، بينما جاء فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق أربع نقاط قبل جولتين على ختام منافسات الموسم الجاري.

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