التطعيم الإجباري ضد كورونا يثير جدلاً في سلطنة عمان .. كيف تفاعل العمانيون!؟

تصدر هاشتاغ (#لا_للتطعيم_الاجباري)، قائمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية، في موقع تويتر، بسلطنة عمان .

وانقسم المغرّدون العُمانيون في تغريداتهم على الهاشتاغ، بين من أيّد التطعيم الإجباري لفيروس كورونا، وقسم آخر معارض له، ولكلّ منهما مبرراته .

الناشط الإجتماعي أحمد المعمري، كان من الفريق الأول المؤيد للتطعيم الإجباري في السلطنة، وقال: “نعم للتطعيم الاجباري؛ كلنا في سفينة واحدة؛ والعدوى خطر على الجميع؛ يكفي وفيات رحمة الله عليهم؛ فقدنا ناس اعزاء.”

نعم للتطعيم الاجباري؛ كلنا في سفينة واحدة؛ والعدوى خطر على الجميع؛ يكفي وفيات رحمة الله عليهم؛ فقدنا ناس اعزاء. #لا_للتطعيم_الاجباري — أحمد المعمري (@ahmedali55729) August 19, 2021

“لا صيغة قانونية تسمح بـ(التطعيم الإجباري)”

بينما رآى المغرّد عبدالله عبيد أنه “لا توجد صيغة قانونية لجعل اللقاح إجباري”.

في حين غرّد الاعلامي العماني عادل الكاسبي حول التطعيم الإجباري بقوله: “هذه ليست حرية شخصية ، وإن كانت كذلك؛ فمن الضروري تقنينها بما لا يعرض البقية لأي خطر ، فأشد ما قد يترتب عن عدم أخذ اللقاح ونقل العدوى كنتيجة حتمية هو الموت”.

هذه ليست حرية شخصية ، وإن كانت كذلك؛ فمن الضروري تقنينها بما لا يعرض البقية لأي خطر ، فأشد ما قد يترتب عن عدم أخذ اللقاح ونقل العدوى كنتيجة حتمية هو الموت . #لا_للتطعيم_الاجباري — عادل الكاسبي ADIL ALKASBI (@adil_alkasbi) August 20, 2021

أما المغرد سعيد الرواحي فقال: “بما ان اللقاح صار اجبارياً فإذن ينبغى على المؤسسة الصحية أن تتحمل مسؤوليتها عن اي ضرر أو أثار جانبية ناتجة من اللقاح. رافضاً التطعيم الاجباري، ومؤكداً انه مع حرية اللقاح في عمان.

#اللجنة_العليا بما ان اللقاح صار اجبارياً فأذاً ينبغى على المؤسسة الصحية أن تتحمل مسؤوليتها عن اي ضرر أو أثار جانبية ناتجة من اللقاح…#لا_للتطعيم_الاجباري ومع #حرية_اللقاح_في_عمان pic.twitter.com/JeDMEsFDFj — سعيد الرواحي S (@aoph20) August 19, 2021

ناجي اليافعي تساءل: “إذا كان اللقاح آمن لماذا لا تتحمل الشركات المصنعة ووزارة الصحة المسؤولية في حالة حدوث أي مضاعفات؟ المادة(٣٢) “….لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر،…” لماذا تنتقص الحقوق التي كفلها القانون؟”.

#اللجنة_العليا

إذا كان اللقاح آمن لماذا لا تتحمل الشركات المصنعة ووزارةالصحة المسؤولية في حالة حدوث أي مضاعفات؟🤔 المادة(٣٢) "….لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر،…"

لماذا تنتقص الحقوق التي كفلها القانون؟🤔#لا_للتطعيم_الاجباري pic.twitter.com/iP2ddnxXwu — 🇴🇲نَاجِي بْن بَرِّيِّكَ الْيَافِعِيِّ (@nanalyafai) August 19, 2021

اما مهدي البوسعيدي فكتب: “يحدثونا بلغة الإجبار ولكنهم يمتنعون عن تحمل المسؤولية. ما تفسير ذلك؟”.

يحدثونا بلغة الإجبار ولكنهم يمتنعون عن تحمل المسؤولية. ما تفسير ذلك؟#كوفيد_19#لا_للتطعيم_الاجباري — مهدي البوسعيدي (إبراهيم). (@binoman777) August 19, 2021

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وعلّق مغرد آخر على قضية التطعيم الإجباري قائلا: “أنا طالب في تخصصات العلوم الصحية جامعة السلطان وأخذت اللقاح إجباريًا الجرعتين عشان أستكمل مقرراتي الدراسية وبتكلم بصدق وصراحة رغم قناعتي” لاحقًا ” لأهمية اللقاح لما أخذته غصب عني حسيت أني منتهك قانونيًا وما عندي حق الكرامة وتقرير المصير اللي اقر عليه الدستور”.

أنا طالب في تخصصات العلوم الصحية جامعة السلطان وأخذت اللقاح إجباريًا الجرعتين عشان أستكمل مقرراتي الدراسية

وبتكلم بصدق وصراحة رغم قناعتي" لاحقًا " لأهمية اللقاح لما أخذته غصب عني حسيت أني منتهك قانونيًا وما عندي حق الكرامة وتقرير المصير اللي اقر عليه الدستور #لا_للتطعيم_الاجباري pic.twitter.com/zHi6t5FH2D — 3aysh heath (@3aysh_heath) August 19, 2021

كورونا في سلطنة عمان

وأعلنت اللجنة العليا تعافي 320 حالة من مرض فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 186 إصابة جديدة.

تعافي 320 حالة من مرض فيروس كورونا #كوفيد19 خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 186 إصابة جديدة.#عمان_تواجه_كورونا #نواصل_الالتزام pic.twitter.com/dobWe3u5ie — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) August 19, 2021

من جانبٍ آخر، قررت اللجنة العليا إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، واعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس خلال العام الدراسي 2021-2022، واعتماد مبدأ شرط التطعيم للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والفعاليات المختلفة.

#اللجنة_العليا تقرر إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، واعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس خلال العام الدراسي 2021-2022، واعتماد مبدأ شرط التطعيم للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والفعاليات المختلفة.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/Kp9zF2gAJl — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) August 19, 2021