شاهد أول صور للعريس الوليد مقداد وزوجته … وصدمة شقيقه “عصومي”

تداولت حسابات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً من حفل زفاف الوليد مقداد نجم قناة (طيور الجنة) على عروسه نور غسان.

ونشر المعتصم بالله مقداد الملقب بـ(عصومي)، فيديو يظهر جانباً من الاحتفال بزفاف شقيقه الوليد مقداد.

خلوكم منها قاعده اتابع عرس الوليد مقداد ، الله يالزمن pic.twitter.com/siQONfqay9 — سمآ (@sma_2020_) August 19, 2021

“عصومي” سيفتقد شقيقه الوليد مقداد

كما نشر “عصومي” صورة جمعته بشقيقه الوليد مقداد على حسابه في انستغرام وعلق قائلاً:”في حد فيكم لسا مش مستوعب انو وليد تزوج ولا أنا لحالي بس حاسس هاد الشعور؟”.

وأضاف: “أخوي وحبيبي وليد .. تشاركنا نفس المنزل لمدة ٢٠ سنة واليوم راح تروح وتتركني .. هاد اليوم كان نفسي يجي وبنفس الوقت ما كنت عارف كيف حيكون شعوري .. أنا وانت تشاركنا كل اللحظات الحلوة والسيئة والذكريات اللي مستحيل ننساها .. كتير كنت فرحان بهاد اليوم وبنفس الوقت زعلان انك راح تترك البيت بس هاد لا يعني انو راح تبعد .. لا بدك تيجي تزورنا كل يوم”.

وقال: “آخر اشي بحب أحكيلك ياه .. انو أنا كتير بحبك و الله يوفقك بحياتك انت ونور ويرزقكم الذرية الصالحة ونشوفكم أجمل أم وأب بأقرب وقت”.

View this post on Instagram A post shared by المعتصم بالله مقداد | عصومي (@motasmmekdad)

وسبق أن تداول ناشطون صور الوليد مقداد وخطيبته، مستغربين شدة الشبه بينهما، لدرجة أنهم اعتقدوا أن علاقة قرابة تجمعهما.

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كما انتشر عبر السوشيال ميديا أغنية للعروسين الوليد مقداد ونور مع تصميم خاص لهما احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.

واحتفل الوليد بخطوبته في فبراير العام الماضي، وأعلن شقيقه المعتصم حينها عن الخبر حين كتب عبر صفحته: (أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب).

وفي سياق آخر، كشف خالد مقداد في أول ظهور له بعد مروره بأزمة صحية كاد يفقد حياته بسببها، لأول مرة تفاصيل ما حدث معه.

وقال خالد مقداد إنه كان قريباً من الموت بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً أن أجهزة جسده توقفت عن العمل وفقد الأطباء الأمل في شفائه، قبل أن تحدث معجزة إلهية أعادته للحياة مرة أخرى بحسب تعبيره.

وأضاف خالد مقداد في لقاء تلفزيوني عبر برنامج (عالسيف) على قناة (atv) الكويتية: (قبل رمضان بأيام ذهبت برفقة ابني المعتصم لشراء زينة رمضان، وخلال عودتنا شعرت بارتفاع في درجة الحرارة، وبطء شديد في الحركة، وفي اليوم التالي لم أستطع التنفس، وتم نقلي للمستشفى، ومع تدهور حالتي الصحية تم نقلي للعناية المركزة).

وأشار خالد مقداد إلى أنه كان في البداية يشعر بالمحيطين به، لكنه لاحقاً دخل في غيبوبة وحالة فقدان وعي كلياً لفترة طويلة.

وأكد خالد مقداد أنه علم لاحقاً من الأطباء بأنه كان في حالة ميئوس منها، ومعظم من كان يزوره من عائلته وأصدقائه كانوا يودعونه فقط.

وتابع: (المفارقة في الأمر إنهم طلبوا من أولادي توديعي، وقالوا لهم أنني في ذمة الله، الأمر وصل إلى والدتي التي لم تقتنع أنني ما زلت على قيد الحياة حتى بعد أن هاتفتها، فقالت لي إنها لم تقتنع إلا إن رأتني أمامها واحتضنتني).

وحول شائعة وفاته، أشار خالد مقداد إلى مدى تأثير هذه الشائعات على الأهل والعائلة، وكيف يمكن أن تضر بهم نفسياً بشكل كبير للغاية.

عن خالد مقداد

يشار إلى أن خالد عبد الله جبريل مقداد ولد في (1 يناير 1972-) في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية .

وقد تخرج مقداد مهندسا للديكور، وأسس قناة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.

كما افتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة.

وعن حالته الاجتماعية، فهو متزوج من مروة حماد وأنجب سته أبناء هم: الوليد، المعتصم بالله، جنى، جاد، إياد، سند.