حادثة أثارت غضباً في باكستان.. “400” رجل يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها (فيديو)

تصدرت حادثة الاعتداء والتحرش بفتاة باكستانية في باكستان، وتجريدها من ملابسها، من قبل حشد من الرجال، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب كبير من الناشطين ورجال السياسة.

400 رجل وفتاة واحدة

ووقع الحادث قبل نحو خمسة أيام في مدينة لاهور شرق باكستان، حين هاجم 400 شخص، فتاة باكستانية، وهي صانعة محتوى عبر تطبيق (تيك توك)، أثناء تصويرها مقطعاً مع فريقها في متنزه وطني، وهي حديقة إقبال الكبرى في لاهور.

ويظهر بالفيديو لحظة اختفاء الفتاة وسط الحشود التي قامت بالاعتداء عليها وجردتها من ملابسها من أجل المتعة والضحك فقط، وسط إدانة واسعة لهذه الواقعة التي كانت ضمن أبرز الوسوم عبر (تويتر) في باكستان تحت اسم #lahoreincident.

400 people booked for harassing, molesting, groping YouTuber girl at Minar-i-Pakistan in Lahore on August 14 which is Pakistan's Independence Day pic.twitter.com/6PnZGpJhlW — DeshGujarat (@DeshGujarat) August 18, 2021

وبدأت الشرطة الباكستانية حملة بحث على الفاعلين بمساعدة الفيديو المنتشر، بعد تسجيل قضية ضد 400 رجل.

سياسيون وناشطون غاضبون

وجدد رجال السياسة وناشطون حقوقيون ومشاهير دعواتهم لحماية النساء في البلاد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي وجه قائد الشرطة الإقليمية بإلقاء القبض على الجناة في أسرع وقت.

وكتب ممثل حركة إنصاف الباكستانية (PTI) سيد بخاري في تغريدة على تويتر: (هذه انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الاجتماعية ، الحكومة لن تعفي عن شخص واحد من المتورطين) ، مضيفًا أن الشرطة ستقبض على جميع الجناة المتورطين في مضايقة المرأة وكذلك المتورطين في تخريب تمثال مهراجا رانجيت سينغ.

PM @ImranKhanPTI personally spoke to IGPunjab, police is catching all culprits involved in manhandling of female tiktoker in Lahore & those damaging statue of Ranjit Singh at LahoreFort.

These are gross violations of laws & social norms, govt won’t spare a single person involved. — Sayed Z Bukhari (@sayedzbukhari) August 18, 2021

ولم تبلغ الشابة عن الحادثة في وقتها، ولكن بعد انتشار الفيديو اتصلت بها الشرطة لتقديم بلاغ ومعلومات حول ما تعرضت له.

تحرش وضرب وسرقة

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قامت الشابة هي وستة أعضاء آخرين في قناتها على YouTube بزيارة آزادي تشوك لتسجيل مقطع فيديو من احتفالات عيد الاستقلال.

وقالت الفتاة الباكستانية: “كنا نصور المقطع عندما بدأ عدد كبير من الشباب في مضايقتي، ثم بدأ ينضم إليهم المزيد والمزيد”.

وعلى الرغم من أنها هربت إلى الحديقة، إلا أن المشتبه بهم تبعوها وضربوا أعضاء فريقها ، على حد قولها. وسرقواهاتفها المحمول وخاتم ذهبي وأموال بقيمة 15000 روبية باكستانية (91 دولار أمريكي).

حادث مفجع ومخجل

ووصف رئيس وزراء البنجاب عثمان بوزدار الحادث بأنه “مخجل ومفجع” ، وكتب في تغريدة على (تويتر) إنه سيتم التعرف على جميع الجناة من خلال لقطات الفيديو المنتشر، وهيئة قاعدة البيانات الوطنية والتسجيل (NADRA)، وقد أمر باعتقال جميع الجناة.

وفي ذات السياق، قالت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري إن الوزارة على اتصال بسلطات البنجاب، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة.

وكتبت شيرين مازاري على تويتر: (نحن بحاجة إلى محاولة تغيير مثل هذه الأنماط السلوكية العنيفة لدى شعبنا).

MoHR is in touch with Punjab authorities to ensure strict action ag perpetrators of the condemnable attack on a woman in Greater Iqbal Park Lahore. Arrests made, FIRs done. MoHR following up. But we need to try & change such violent behavioral patterns in our ppl. #lahoreincident — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) August 18, 2021

وأضافت مزاري أنه يجب على الجميع الوقوف جنبًا إلى جنب مع تطبيق القوانين ، وتابعت: “يجب أيضًا تغيير العقليات لوقف الجريمة ضد جميع أفراد مجتمعنا الذين يتم استضعافهم).

أمراض عقلية

ووصف السناتور أفنان الله خان من الرابطة الإسلامية الباكستانية (شمال) الحادثة بأنها (تدني جديد في المجتمع).

وقال خان في تغريدة باللغة الأردية: (أحث جامعات العلوم الاجتماعية على إجراء بحث حول ما يدور في أذهان هؤلاء الأشخاص المصابين بأمراض عقلية. حتى يمكن اقتلاع هذا التفكير من جذوره).

وقال رئيس حزب الشعب الباكستاني ، بيلاوال بوتو زرداري ، إن حادثة الاعتداء على الشابة يؤدي إلى تعفن في المجتمع ، مضيفاً: (ينبغي أن يخجل كل باكستاني مما حدث).

وتابع زرداري: (تشعر نساء باكستان بعدم الأمان وتقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية ضمان السلامة والمساواة في الحقوق للجميع).

توعك عميق في المجتمع

كما وصف زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية الباكستانية، شباز شريف أن الحادثة “توعك” عميق الجذور في المجتمع.

Deeply disturbed at the harassment of a young woman & her companions by hundreds of people at Greater Iqbal Park in Lahore. What is more worrying is the direction our society is headed in. The recent anti-women incidents are a reminder that malaise is deep-rooted. Very Shameful! — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 18, 2021

وأشار شريف إلى الأحداث الأخيرة المناهضة للمرأة في البلاد ، معربًا عن قلقه بشأن الاتجاه الذي يسير فيه المجتمع.

بدورها، عبرت الممثلة الشعبية الباكستانية ماهيرة خان عن صدمتها من الحادث، وأعقبته بملاحظة لاذعة ضد الآراء المعادية للمرأة التي تلقي باللوم على الضحية.

وكتبت ماهيرة في تغريدة عبر (تويتر): (اللعنة أنا آسفة .. أنا أنسى دائما، لقد كان خطأها !! 400 رجل فقير .. لم يستطيعوا مساعدتها).

Damn I’m sorry.. I keep forgetting – it was Her fault!! Poor 400 men.. they couldn’t help it. #MinarePakistan — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) August 17, 2021

زيادة حالات الاغتصاب

وسبق أن أثار عمران خان، جدلاً واسعاً بتصريحات له ربط فيها بين الإغتصاب ولباس المرأة. خاصة. مع مطالبته للنساء بالاحتشام.

وقال خان، في مقابلة تلفزيونية، إن زيادة حالات الاغتصاب تشير إلى “تداعيات تزايد الابتذال في أي مجتمع”. مؤكداً أن حوادث اغتصاب النساء في المجتمع تزايدت بسرعة كبيرة.

وخلال حديثه، نصح رئيس الوزراء الباكستاني النساء بالاحتشام؛ لتجنب إغراء الرجال.

