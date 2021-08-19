هل بات رحيل محمود كهربا عن الأهلي مسألة وقت بعد مستواه الباهت؟!

يفكر فريق الأهلي المصري في السماح برحيل نجم فريق الأهلي محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب تدني مستوى اللاعب بشدة في المباريات الحاسمة في الدوري المصري، والتي كان أخرها تعثر الفريق أمام طلائع الجيش وفقد النقاط الثمينة في الصراع على اللقب.

محمود كهربا والرحيل

وكشفت تقارير مصرية، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق الأهلي أن أسهم اللاعب محمود كهربا قد تراجعت بشدة في الآونة الأخيرة، بسبب عدم قدرة استعادة مستواه العالي، وعلى وجه الخصوص المباريات الحاسمة مع الفريق في بطولة الدوري المصري، جعل الجهاز الفني يعيد تقييم اللاعب مرة أخرى.

وبينت تلك التقارير، إن ” إمكانية بقاء محمود كهربا في الموسم المقبل ضعيفة للغاية، تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسمياني، خاصة أن الأخير لا يضعه كخيار أول ضمن حساباته، إلى جانب المشكلات التي حدثت بينهما مع بداية الموسم وعدم تنفيذ فكره في الملعب”.

وأضافت، ” المدرب موسمياني يفضل بقاء اللاعب طاهر محمد طاهر مع فريق الأهلي على حساب محمود كهربا وهو ما ظهر في الاعتماد عليه في أغلب مباريات الموسم الحالي”.

تعاقدات الأهلي

وأوضحت، أنه في حال تعاقد الأهلي بشكل رسمي مع الثنائي بيرسي تاو مهاجم فريق برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني، سيكون من الصعب بقاء اللاعب محمود كهربا داخل صفوف فريق المارد الأحمر في المواسم القادمة.

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واستكملت، ” الأقرب هو خروج اللاعب محمود كهربا على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الخليجية خلال الفترة المقبلة، الذي سيقوم برفع تقريره إلى الجهاز الفني للكرة داخل النادي بشأن خطته للموسم المقبل”.

محمود كهربا ومسيرته الكروية

وكانت بداية مشواره كلاعب في صفوف فريق الشباب مع الأهلي المصري، وبعدها انتقل إلى فريق إنبي والمشاركة للمرة الأولى في الدوري المصري عام 2011، حيث شارك في 39 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف.

وانتقل بعدها اللاعب إلى صفوف نادي لوزيرن خلال موسم عام 2013، ثم نادي غراسهوبر زيوريخ السويسري عام 2014، وبعدها عاد من جديد إلى الدوري المصري من بوابة نادي الزمالك المصري خلال موسم 2015-2016 الذي ظهر معه في 35 مباراة مسجلاً 14 هدفًا.

وأعار الزمالك اللاعب كهربا إلى فريق اتحاد جدة السعودي، حيث شارك في 53 مباراة نجح من خلالها تسجيل 24 هدفًا لتنتهي فترة إعارته لمدة موسمين كاملين، ليوقع فريق الأهلي معه خلال موسم 2018-2019 وحتى الآن.

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