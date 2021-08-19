موعد ومعلق مباراة الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق وجماهير الأهلي اللقاء المنتظر أمام منافسه المصري البورسعيدي في قمة الأسبوع ال32 من منافسات الدوري الممتاز، حيث سيجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد الإسكندرية”.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وستنطلق صافرة بدء مباراة الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

عبد الحفيظ |🗣

💬” نعتذر عن بعض المباريات التي كانت في المتناول ولا أريد أن ينسى أحد أن هذه المجموعة من اللاعبين حصلت على بطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وثالث العالم "

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/sRePkR0wzC — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 17, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن تقام على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي محمد الكواليني.

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تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدير الفني لفريق الأهلي “بيتسو موسيماني” في تشكيلة أمام المصري البورسعيدي، حيث سيتواجد في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، بدر بانون.

لقطات من مران فريقنا اليوم علي ملعب التتش 📸🦅 pic.twitter.com/va7mt8rRIy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 18, 2021

بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، محمود كهربا، والتر بواليا.

تشكيلة فريق المصري البورسعيدي

وسيلعب مدرب فريق المصري البورسعيدي علي ماهر بتشكيلة أساسية أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد مسعود.

المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي #المصري على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد الإسكندرية.#AlMasrySC pic.twitter.com/PAqgt8JaHN — Al-Masry SC (@AlMasrySC) August 18, 2021

أما في خط الدفاع سيلعب كلاً من: كريم العراقي، أحمد شديد قناوي، إسلام صلاح، محمد صلاح، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: عمر عبد الواحد، أحمد رفعت، سعيدو سيمبوري.

وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: أحمد جمعة، أوستين أموتو، مصطفى سلطان.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري في وصافة ترتيب الدوري المصري خلف المتصدر الزمالك برصيد 69 نقطة.

بينما جاء منافسه المصري البورسعيدي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 49 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

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