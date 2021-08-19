مدحت شلبي يعتذر لجماهير الأهلي بعد تصريحاته المثيرة للجدل!

اعتذر الإعلامي الرياضي العامل في شبكة أون تايم سبورت المصرية مدحت شلبي، إلى جماهير الأهلي المصري بسبب الاتهامات التي وجهت إلى نادي الإسماعيلي بتفويت مباراة الزمالك من أجل حسم لقب الدوري المصري.

مدحت شلبي وجماهير الأهلي

ونشر الإعلامي مدحت شلبي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، قائلاً: ” لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكن حديثي كان موجه إلى أي منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت في منافسات الدوري المصري”.

برنامج مدحت شلبي يسب جماهير الأهلي pic.twitter.com/3sQgxGQyOn — Amr Fahmy عمرو فهمي (@AmrFahmy2007) August 19, 2021

وأردف، ” أنا إعلامي وعارف بقول إيه، ومستحيل أطلع أهاجم أي من الجماهير، لأني كده أبقى مش إعلامي ولسه جديد”.

وأضاف شلبي، ” ما حدث مجرد خطأ في أحد الأخبار، وكتبوا تعليقًا على الفيديو خاطئ وكلام أنا مقولتوش، وأعتذر لجماهير الأهلي وبقولكم جماهير مصر على رأسي وجماهير الأهلي على رأسي”.

مدحت شلبي وتصرحاته

وكانت نشرت وسائل إعلام مصرية تصريحات منسوبة إلى الإعلامي مدحت شلبي، هاجم فيها جماهير الأهلي وبعض الإعلاميين، بسبب اتهامهم للنادي الإسماعيلي بتفويت مباراة الزمالك، والتي جمعت كلا الفريقين يوم السبت الماضي والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين دون رد.

وقال شلبي في تصريحات منسوبة له، ” بمناسبة الجدل المثار في الأيام الماضية بشأن تفويت الإسماعيلي مباراة الزمالك، فهذا كلام ساذج لا يصدر إلا من سذج وبلهاء”.

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وتابع، ” أنا عايز أسأل البلهاء كيف سيحدث التفويت؟، وهل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي سيدخل غرفة الملابس وسيطلب من لاعبيه الخسارة أمام الزمالك؟”.

فيديو سب مدحت شلبي جماهير النادي الأهلي pic.twitter.com/X0t6zk3hBo — الاهلي 1907 (@EqjV3cE3H9pQlai) August 20, 2021

واستكمل شلبي، ” همشي مع البلهاء والسفهاء ولو إيهاب جلال طلب من لاعبين ذلك تفويت المباراة، من الممكن أن يحدث خلال مع أحد اللاعبين وقوم بتسريب تلك المعلومة عبر وسائل الإعلام، ومستحيل أن يطلب المدير الفني المباراة ومش أبله يقوم بفعل ذلك”.

الزمالك واللقب

وختم حديثه، ” لا أقف عند حديث السويشال ميديا، لأنه عالم افتراضي ولن أقف عند كلام الاعلامين والصحفيين ونجوم كرة القدم، وكفاكم بلاهة وساذجة ولا تمشوا وراء ذلك”.

مدحت شلبي 🎙️

💬 هذا الموسم للأهلي مع موسيماني هو الأسوأ على الإطلاق، وماحدش يقولي كسب إفريقيا، الأهلي طول عمره بيكسب كل البطولات pic.twitter.com/4jbBAf8kTG — kora11.com (@kora11) August 18, 2021

وهذه التصريحات التي خرج بها مدحت شلبي فسرها جماهير الأهلي المصري هجوم عليهم مما أثار غضبهم، ليخرج شلبي ويوضح تلك التصريحات المنسوبة إليه.

يشار إلى أن فريق الزمالك المصري يتربع على صدارة ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط مع غريمه التقليدي برصيد 73 نقطة، وهو ما يقرب الفريق من حسم اللقب قبل ثلاثة مباريات على انتهاء منافسات الموسم الجاري.

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