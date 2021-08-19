محمد رمضان يثير الجدل بسلاح آلي في أغنيته الجديدة “على الله” ومشاهدات قياسية (فيديو)

تخطت أغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة بعنوان “على الله” والتي طرحها، الأربعاء، على قناته بيوتيوب حاجز المليون مشاهدة بوقت قياسي.

كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة “على الله” جاءت كالتالي: “على الله على الله.. أنا ماشي كدا على الله.. أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها.. على الله”.

ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا من قبل معجبي محمد رمضان، إلا أن ظهوره فيها ممسكا بسلاك آلي رشاش أثار الجدل وعرضه لانتقادات.

حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يحيي الفنان محمد رمضان، غدا، الجمعة، 20 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي لمصر.

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ويأتي الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان، شقيق محمد رمضان، ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له.

كواليس أغنية “على الله” لمحمد رمضان

وعن كواليس الأغنية المفاجئة قال مدير تصوير الأغنية محمد الخادم، إن تصوير هذه الأغنية جاء بشكل سريع جدا، إذ قرر محمد رمضان تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بمشاركة بدو الصحراء، أو ما يُطلق عليهم “العرباوية”.

وأوضح: “كنا قاعدين أنا ومحمد رمضان ومنتج الحفلة والمخرج نبيل السويسي وأحمد مراد، في اجتماع الساعة 3 بليل، عشان الحفلة بتاعت يوم الجمعة الجاية، وفجأة لقينا محمد رمضان بيقولنا عاوزين نصور الأغنية دي فيديو كليب بكره”.

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وتابع: “نزلنا تاني يوم على طول صورنا الفيديو كليب، خصوصًا إنّ العرباوية دول عارفين محمد رمضان أوي وبيحبوه، وكمان فكرة الأغنية معتمدة على الواقعية مش تمثيل وعروض”.

لافتا إلى أن “رمضان دخل وقعد مع العرباوية جوا بيوتهم واستضفوه وقعدوا يغنوا معاه أغنيته الجديدة ويرقصوا”.

واعتبر محمد الخادم، أن “كلمة السر في الكليب ده الواقعية.. الناس اللي ظهرت في الكليب من جمهوره فعلًا”، موضحًا أنّ التصوير جرى في يوم واحد، وجرى الاستعانة بـ3 كاميرات، من أجل تسهيل المهام.

سلاح ليس حقيقيا

ونفى الخادم ما تردد بشأن ظهور محمد رمضان في كليب “على الله”، ممسكا بسلاح آلي، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة: “ده سلاح إكسسوار، وزي الحاجات اللي بتستخدم في التمثيل عادي”.

أقوى حفلة في مصر

ويعود محمد رمضان لحفلاته بعد غياب عامين ، وكان آخر حفل له وقتها الحفل الذي أقامه في 23 أغسطس عام 2019، وأقيم أيضا تحت عنوان “أقوى حفلة”، أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل، ووصلت إلى ساحات القضاء ومجلس النواب.

وقام وقتها المحامي طارق محمود بإرسال إنذارا قضائيا إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، جاء فيه أنه بتاريخ 23 أغسطس الجاري أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن الممثل المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يفتقد المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء، رغم قيام النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء لنفس الأسباب.

المحامي أضاف:” محمد رمضان ظهر في حفل الأخير على المسرح بملابس غير لائقة وشبه عارية وهو يعد بذلك واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصري، وطالب في الإنذار، بمنع محمد رمضان من الغناء فورا ونهائيًا وعدم منحه تصاريح بالغناء مستقبلا، استنادا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003.

مجلس النواب

وتقدم العديد من النواب ومنهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلبات إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، عن رأيها في ظهور الفنان محمد رمضان عاريا في حفل غنائي.

الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي مؤتمر صحفي أكد الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر مخاطبة المصنفات الفنية بشأن ما تم في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، ومخاطبة نقابة المهن الموسيقية التي أعطت التصريح بالحفل “رغما أنها الشاكية”.

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وتابع “ما حدث من اختصاص المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية ويتحرك المجلس عقب رد الجهتين لبحث العقوبة المناسبة”.

ماذا قال محمد رمضان؟

مع تصاعد أزمة حفل الساحل الذي أقيم عام 2019، علق الفنان محمد رمضان خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقال :”إحتراما لموقف نقابة المهن الموسيقية وموقف الفنان هاني شاكر من حفلاتي، لن أقيم حفلات في مصر، وعندي حفلات في الخارج”.

موقف الموسيقيين

منظم الحفل نبيل السويسي في تصريح لـ”مصراوي“، تحدث عن تفاصيل الاستعداد للحفل، وقال :”الحمد لله الاستعدادات جارية على أفضل ما يكون لتقديم حفل جماهيري ضخم على مستوى الشعبية التي لدى الفنان محمد رمضان، ولم ولن يكون هناك أي تأثير لما يثار عن وجود بلاغ ما”.

وأضاف:”الحفل يقام بناء على تصاريح رسمية موثقة وسليمة، وأن شاء الله يكون كما سبق وأعلن الفنان محمد رمضان أقوى حفل بالساحل، وهو من إنتاج شركة المنتج أحمد مراد وتذكرتي، وتحت إشراف المنتج محمد محسن جابر وشركة مزيكا، بينما أتولى من خلال شركتي ميديا سكوب التنفيذ والتنظيم”.

المايسترو محمد أبو اليزيد”وكيل نقابة المهن الموسيقية” في تصريح لـ”مصراوي”، قال :”الشركة المنظمة تواصلت مع النقابة، وحصلت على التصريح الخاص به، علما بأن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية إحدى فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل”.

وتابع:” نقابة المهن الموسيقية منحت التصريح مع التوجيه بمراعاة الفنان الأداب العامة، وما يثير الجدل”.

و قسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في بورتو مارينا ، إلى 3فئات، وهي 200، و 750، و2000 جنيه مصري.

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