صورة الوليد مقداد الأولى من زفافه تثير جدلاً واسعاً وهذه حقيقتها!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لنجم قناة (طيور الجنة) الوليد مقداد، استعداداً لزفافه على خطيبته نور غسان.

صورة من زفاف الوليد مقداد!

وظهر الوليد مقداد في الصورة مع والده مؤسس قناة (طيور الجنة) خالد مقداد، وشقيقه المعتصم بالله، المعروف باسم (عصومي)، وجميعهم ارتدوا بدلات رسمية بنفس اللون الرمادي، بدون ربطة عنق.

وأثارت الصورة جدلاً بين المتابعين الذين استغربوا زواجه بهذه السرعة، خاصة أنهم لا يزالون يشعرون أنه طفلاً كما عرفوه.

بينما شكك آخرون في الصورة، حيث تم قصها وإخفاء خالد مقداد منها.

لكن تبين أن الصورة قديمة وليست من الزفاف كما ذكر الناشطون، الذي لم يتضح موعده بدقة، لكنه بحسب الوليد مقداد، سيكون قريباً جداً.

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واتضح أن الصورة تم نشرها العام الماضي عبر حساب الوليد، وعلق حينها عليها: (الغوالي).

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ويستعد الوليد مقداد لدخول القفص الذهبي، بعد أقل من شهر على عودته إلى الأردن، واستعرض قبل أيام تحضيراته للزفاف.

تحضيرات زفاف الوليد مقداد

ونشر الوليد مقداد مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كشف فيه عن تفاصيل حفل زفافه، تحت عنوان (اجتماع طارئ للعائلة لمناقشة تفاصيل العرس !! | شو الخطة).

ووعد نجم طيور الجنة متابعيه بمواكبتهم بالتفاصيل، ونشر العديد من مقاطع الفيديو لإستعدادات ما قبل حفل الزفاف، منوهاً أن هذا الفيديو مجرد تمهيد لتلك الإستعدادات.

وظهر الوليد مقداد بالفيديو مع والدته مروة حماد وخطيبته نور التي كانت خلف الكاميرا، ووالده، واستعرض منزل الزوجية الذي كشف أنه مؤقت فقط وسيمكث فيه بعد حفل الزفاف وقبل السفر.

هدية عم العروس منزل!

كما كشف الوليد أن المنزل الذي استعرض فخامة ديكوراته، هو هدية من عم العروس لهما.

وسبق أن تداول الناشطون صوراً للوليد وخطيبته، مستغربين شدة الشبه بينهما، لدرجة أنهم اعتقدوا أن علاقة قرابة تجمعهما.

كما انتشر عبر السوشيال ميديا أغنية للعروسين الوليد ونور مع تصميم خاص لهما احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.

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واحتفل الوليد بخطوبته في فبراير العام الماضي، وأعلن شقيقه المعتصم حينها عن الخبر حين كتب عبر صفحته: (أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب).

وفي سياق آخر، كشف خالد مقداد في أول ظهور له بعد مروره بأزمة صحية كاد يفقد حياته بسببها، لأول مرة تفاصيل ما حدث معه.

وقال خالد مقداد إنه كان قريباً من الموت بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً أن أجهزة جسده توقفت عن العمل وفقد الأطباء الأمل في شفائه، قبل أن تحدث معجزة إلهية أعادته للحياة مرة أخرى بحسب تعبيره.

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وأضاف خالد مقداد في لقاء تلفزيوني عبر برنامج (عالسيف) على قناة (atv) الكويتية: (قبل رمضان بأيام ذهبت برفقة ابني المعتصم لشراء زينة رمضان، وخلال عودتنا شعرت بارتفاع في درجة الحرارة، وبطء شديد في الحركة، وفي اليوم التالي لم أستطع التنفس، وتم نقلي للمستشفى، ومع تدهور حالتي الصحية تم نقلي للعناية المركزة).

وأشار خالد مقداد إلى أنه كان في البداية يشعر بالمحيطين به، لكنه لاحقاً دخل في غيبوبة وحالة فقدان وعي كلياً لفترة طويلة.

عائلة خالد مقداد ودعته بأمر الأطباء

وأكد خالد مقداد أنه علم لاحقاً من الأطباء بأنه كان في حالة ميئوس منها، ومعظم من كان يزوره من عائلته وأصدقائه كانوا يودعونه فقط.

وتابع: (المفارقة في الأمر إنهم طلبوا من أولادي توديعي، وقالوا لهم أنني في ذمة الله، الأمر وصل إلى والدتي التي لم تقتنع أنني ما زلت على قيد الحياة حتى بعد أن هاتفتها، فقالت لي إنها لم تقتنع إلا إن رأتني أمامها واحتضنتني).

وحول شائعة وفاته، أشار خالد مقداد إلى مدى تأثير هذه الشائعات على الأهل والعائلة، وكيف يمكن أن تضر بهم نفسياً بشكل كبير للغاية.

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