طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا

نفى الفنان المصري أحمد العوضي، الشائعات التي انتشرت بقوة حول انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.

العوضي: (مش ناقصة هبد)

ورد أحمد العوضي على منشور الإعلامي أيمن نور الدين عبر حسابه على (فيسبوك)، والذي نشر خبر انفصالهما، قائلاً: (والنبي يا أيمن بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد).

ليرد نور الدين قائلاً: (مش هبد يا أحمد، أنا واثق من كل كلمة في المقال، وفي جميع الأحوال بتمنى شفاء ياسمين وإصلاح الأحوال جميعها).

وتابع العوضي ردوده في تعليق آخر موجهاً حديثه للإعلامي المصري: (لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنتَ قلته، واللي بتقوله مش صح، وماتحطش السم في العسل).

(راعي نفسية وتعب ياسمين)

وأوضح: (عشان ما أظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك ابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط).

ورد وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز على نفس الإعلامي قائلاً: (راعي تعب ونفسية ياسمين من فضلك).

وكان نور الدين، وهو ‎رئيس تحرير موقع إن تايم، قد نشر مقالاً، لمح خلاله إلى انفصال العوضي وياسمين، خاصة أن الأول لم يرافق زوجته في رحلة علاجها في سويسرا.

طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وادعى نور الدين أن ياسمين حينما خرجت من مستشفى المعادي، ذهبت إلى الفيلا التي يعيش بها أبنائها على عكس المتوقع أنها ستذهب على شقة الزوجية بصحبة العوضي، وهذا ما أكد وجود الخلافات بينهما، بحسب نص المقال.

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وكتب نور الدين في المقال أن الشقة التي يعيش فيها العوضي في المعادي تملكها ياسمين، وأن الأخيرة طلبت من شقيقها أن يذهب للعوضي ويطلب منه إخلاء البيت على اعتبار أن ياسمين صارت تطلب الطلاق.

وتابع: (لكن العوضي رفض مغادرة البيت كما أكد على أنه لم يطلق ياسمين ولم يتفوه بكلمة الطلاق وبالتالي لا تزال ياسمين زوجته.)

وجاء في المقال أيضاً: (على أية حال ورغم إصرار ياسمين على الطلاق لا يزال الوضع معلقًا بين الطرفين.. وقد عطل المرض حسم الأمور في أيا من الاتجاهين، والآن.. في انتظار ما سوف تقرره ياسمين بعد عودتها من سويسرا وبلوغها الشفاء التام.)

وختم نور الدين المقال بنص (لا يزال العوضي من جهته على أمل عودة المياه لمجاريها بينه وبين ياسمين وعدم إتمام إجراءات الطلاق.. إذ لربما يعود الصفاء بينهما من جديد).

العوضي لم يسافر مع زوجته!

وكان أحمد العوضي قد كشف سبب عدم سفره مع ياسمين خلال فترة استكمال علاجها في سويسرا، مؤكداً أنه اضطر أن يتواجد في مصر كونه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى هذه الدولة الأوروبية.

هذا وقد هدد أحمد العوضي كل من تسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته، باللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن ما حدث يعد إهمالاً.

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وكتب العوضي عبر صفحته على (فيسبوك): (ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله).

وتابع: (القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث).

طائرة إسعاف

وغادرت ياسمين قبل أسابيع بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف بسويسرا لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها بسبب خطأ طبي.

ونقلت صحيفة صدى البلد المصرية، عن مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أن الفنانة المصرية وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل ياسمين عبدالعزيز بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار منوهين إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة.

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