“ونفضل نرقص” .. أنغام بفستان جريء على الشاطئ في أحدث أغانيها (شاهد)

أطلقت الفنانة المصرية أنغام عبر قناتها الرسميّة على “يوتيوب”، مساء اليوم الأربعاء، اغنيتها الجديدة (ونفضل نرقص).

وأغنية “ونفضل نرقص”، كلمات و الحان عزيز الشافعي، من توزيع وسام واخراج عادل جمال.

أنغام .. فستان جريء في كليب “ونفضل نرقص”

وتظهر الفنانة أنغام في أغنيتها (ونفضل نرقص) بفستان جريء على أحد الشواطئ .

وكانت آخر أعمال أنغام دويتو غنائي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري بعنوان “برضه بتوحشني”.

وحظيت الأغنية بحوالي 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

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يذكر أن آخر حفلات انغام، كانت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت 24 يوليو، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وبعض الأغاني باللهجة الخليجية.

ومن المقرر أن تحيي النجمة انغام حفلاً غنائيًا بالمسرح المكشوف بمركز المنارة في التجمع الخامس، يوم الجمعة 27 أغسطس الجاري.

وكان هذا الحفل تأجيل بعد أن كان مقررًا إقامته 30 يوليو الماضي، وذلك ضمن حفلات صيف 2021.

موقف محرج

كانت تعرّضت الفنانة المصرية انغام لموقف محرج على مسرح مركز “المنارة” في القاهرة بسبب فستانها بسبب فتحته، ما عرّضها لإنتقادات لاذعة.

وظهرت الفنانة المصرية أنغام فيه وهي تحاول ضبط أطراف فستانها لتمنعها من التطاير.

كما جاء في التعليقات على فستان أنغام: ” طيب لبسته ليش؟” و”محد قالهم يلبسوا شي ساتر إذا بيطلعو المسرح بدون فتحات؟” و”ولو لبست ساتر ماكان صار كذا” و”مجبورة تلبسين فستان بفتحة؟” و”تحطي نفسك في مواقف بايخة ليه؟” و”طيب كيف مشت فيه ووصلت للمسرح؟”.

وأحيت الفنانة المصرية انغام حفلاً منذ أيام ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية “الربيع”.

ويشار إلى أن الفنانة لم تتمكن من حبس دموعها أثناء أداء أغنية “طول ما أنت بعيد” واستقبل الجمهور ذلك بالهتاف والتصفيق لها.

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