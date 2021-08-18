وزير المالية الكويتي خليفة حمادة يستقيل بشكل مفاجئ
وزير المالية الكويتي خليفة حمادة يستقيل بشكل مفاجئ
الهدهد

وزير المالية الكويتي يستقيل بشكل مفاجئ ويثير الجدل.. من هو خليفة حمادة وما سبب استقالته؟

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الوزراء الكويتي، سينظر في الاستقالة التي قدمها وزير المالية، خليفة حمادة، عقب قرارات حكومية تهدف لخفض المصروفات وسد عجز الموازنة.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “الرأي” المحلية، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم.

وأوضحت أن استقالة مكتوبة قدمت من وزير المالية لرئيس الوزراء.

وتصدر وسم بعنوان “استقالة وزير المالية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الكويت.

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فيما أوضحت صحيفة “القبس” أن استقالة خليفة جاءت “بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء، الاثنين، جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز.

وكان أبرزها “تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق”.

وأثارت استقالة خليفة حمادة المفاجئة جدلا على مواقع التواصل بالكويت، وقال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله في تغريدة له:”ياوزير المالية المستقيل من حقنا معرفة أسباب استقالتك حتي لا نقول أنك هربت من الخدمة الوطنية.”

وتابع الجارالله وفق ما رصدت (وطن) :”يا وزير المالية في كل دول العالم عندما يستقيل أو يقال الوزير يضع العامة أمام إقالته أو إستقالته حتي لا نشوه الأدوار وهل القصور منك أو قصور من يرأسك”.

فيما كتب الدكتور فيصل الكندري عبر وسم “استقالة وزير المالية”:”الاستقالة تكون مستحقة عندما لا يلتفت إلى طلبات الوزير المستحقة وتصدر قرارات مخالفة لسياسته وخطته، فلا مجال بعد ذلك للاستمرار ومشاهدة تكسير الهمم والعزائم.”

وقال سعد السعيدي:”استقالة السيد وزير المالية واجبة لأنه يصرح تصريحات متناقضة، ولكن فيه هبات وقروض لدول لا تستحقها وزيادات بعض مؤسسات الدولة دون موظفي الدولة المدنيين والمتقاعدين”.

من هو خليفة حمادة وزير المالية الكويتي المستقيل؟

ويشغل منصب وزير المالية في الحكومة الكويتية خليفة حمادة، الذي قدم استقالته على خلفية الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تقضي لخفض العجز في ميزانية الحكومة.

وخليفة مساعد حمادة سياسي كويتي، يشغل منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار منذ 2 مارس 2021.

وخليفة حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت، شغل منصب وكيل وزارة المالية بالدرجة الممتازة، في أكتوبر 2010.

كما كان عضواً في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وعُيّن أيضًا عضوا في مجلس إدارة المجلس الأعلى للطيران المدني،

وشغل خليفة حمادة منصب عضو في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وعين عضوا في اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

كما ترأس وزير المالية الكويتي المستقيل عدد من اللجان المتعلقة بالنظم المالية والمحاسبية، مع تولي عضوية مجلس إدارة لعدد من الهيئات والمؤسسات المحليّة والعربيّة.

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