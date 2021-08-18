موعد ومعلق مباراة بيراميدز ضد أسوان والقنوات الناقلة في الدوري المصري

يلتقي فريق بيراميدز أمام نظيره أسوان مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري المصري على أرض ملعب ” استاد الدفاع الجوي”.

موعد مباراة بيراميدز وأسوان

وستقام المباراة بين بيراميدز وأسوان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، اليمن، البحرين، قطر، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري المصري لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

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تشكيلة فريق بيراميدز

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني ” رودولفو أروابارينا”، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام فريق أسوان، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق أسوان

وسيدخل المدرب الفني لفريق أسوان أحمد مصطفى بيبو في مواجهة صعبة أمام فريق بيراميدز المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى عمر رضوان.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: عمرو الحلواني، محمود شبانة، محمد إل عشري، بينما سيلعب في وسط تشكيلة الفريق عمر الداحي، هيثم مصطفى، محمد أسامة، أشرف مجدي.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: أحمد عبد الظاهر، عمرو رضا، صلاح الدين يحيى.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز في المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بينما جاء منافسه فريق أسوان في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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