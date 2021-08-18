مواجهات نارية مرتقبة .. تفاصيل قرعة أمم أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” مساء يوم الثلاثاء الماضي، عن نتائج قرعة أمم أفريقيا لعام 2021، عن مواجهة قوية مرتقبة بين منتخب مصر أمام نظيره السوداني، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر يناير في الكاميرون من العام المقبل.

تفاصيل قرعة أمم أفريقيا

وقد أجريت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، في قصر المؤتمرات في العاصمة الكاميرون “ياوندي”، بحضور عدد من نجوم كرة القدم الأفريقية، من أبرزهم الكاميروني صامويل إيتو، والجزائري رابح ماجر.

وكذلك الغاني جيان أسامواه، والإيفواري ديديه دروغبا، بالإضافة إلى حضور مدير منتخب السنغال أليو سيسيه ومدير منتخب مصر محمد بركات.

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وتشهد المسابقة لأول مرة في تاريخ منافسات كأس أمم أفريقيا مشاركة 7 منتخبات عربية وهي: مصر، تونس، الجزائر، السودان، موريتانيا، المغرب، جرز القمر.

مباريات كبيرة ستشهدها بطولة توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون 🤩 ما المجموعة الأقوي من وجهة نظرك؟ 👀#TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/NjORNKJ4PA — توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 2021 🏆 (@caf_online_AR) August 17, 2021

وفيما يلي تفاصيل قرعة بطولة أمم أفريقيا 2021 على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، إثيوبيا، الرأس الأخضر، إثيوبيا.

المجموعة الثانية: مالاوي، غينيا، زيمباوي، السنغال.

المجموعة الثالثة: جزر القمر، غانا، الغابون، المغرب.

المجموعة الرابعة: مصر، السودان، غينيا بيساو، نيجيريا.

المجموعة الخامسة: غينيا الإستوائية، كوت ديفوار، الجزائر، سيراليون.

المجموعة السادسة: مالي، موريتانيا، غامبيا، تونس.

جدول مباريات بطولة توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 📋#TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/VHwY6QGmQ2 — توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 2021 🏆 (@caf_online_AR) August 17, 2021

تصنيف بطولة أمم أفريقيا

وشهدت مجريات قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وضع المنتخبات ال24 المشاركة المتأهلة في أربع أوعية وتم اختيار من كل وعاء 6 منتخبات، بعد تحديد التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

المستوى الأول: الجزائر، السنغال، تونس، المغرب، الكاميرون، نيجيريا.

المستوى الثاني: غانا، مصر، مالي، كوت ديفوار، غينيا، بوركينا فاسو.

المستوى الثالث: الغابون، موريتانيا، زيمبابوي، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، سيراليون.

المستوى الرابع: السودان، مالاوي، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، غامبيا، جزر القمر.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في دولة الكاميرون، خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام القادم.

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