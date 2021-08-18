عادل إمام مُحاصر بقيود أمنية مشددة بعد وفاة دلال عبدالعزيز وهذا ما قررته العائلة!

عادت حالة الفنان المصري عادل إمام الصحية إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أنباء عن تكثيف الاجراءات الاحترازية خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

تشديد الحماية حول عادل إمام

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن المقربين من عادل إمام، أن عائلته شددت بشكل تام الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خاصة بعد وفاة الفنانين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

ويخضع العاملون والمترددون على منزل الزعيم لعمليات تعقيم كاملة، وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل أسبوعي.

كما تم منع الزيارات بشكل نهائي عن الزعيم وعدم الخروج من المنزل، خاصة أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.

ويقيم إمام بشكل شبه كامل في منزله بالساحل الشمالي معظم الوقت، وبسبب حالة الحذر الشديد تقرر عدم خوضه أي أعمال فنية في الفترة القادمة خوفا من العدوى والمرض.

ودائماً ما تلاحق الشائعات عادل إمام، وأحدثها بعد افتتاح نجله المخرج رامي إمام مطعمه الجديد في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.

وربط البعض توجه رامي إمام إلى هذا المشروع بمرض والده واعتزاله، وعادت أخبار إصابة (الزعيم) بفيروس (كورونا) المستجد إلى الواجهة مرة أخرى.

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لكن مصدراً مقرباً من الزعيم نفى حينها كل ما يُشاع حول اعتزاله وإصابته بفيروس كورونا، مبدياً دهشته من الربط بين افتتاح نجله رامي لمطعم جديد في الساحل الشمالي، وبين الأنباء المتواترة حول اعتزال عادل إمام التمثيل لظروفه الصحية.

وأكد المصدر وفق ما نقلت عنه مجلة (سيدتي)، أن الفنان المصري الكبير تلقى عدة أفكار للعودة إلى موسم دراما رمضان، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

عادل إمام في الساحل

و أكد المصدر نفسه على أن عادل أمام متواجد كعادته سنويا في الساحل الشمالي لقضاء عطلة الصيف برفقة أولاده وأحفاده، ويتمتع بصحة جيدة للغاية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تكرار الشائعات حول إصابته بفيروس (كورونا) أو معاناته من المرض، تسبب الكثير من الحزن له ولعائلته، خاصة أنه يتمتع بصحة جيدة مقارنة بعمره.

وشدد المصدر على عدم وجود قرار نهائي من عادل إمام باعتزال التمثيل وتوقف مشواره الفني عند مسلسله الأخير (فلانتينو) الذي عرض في موسم رمضان 2020.

وأشار ذات المصدر إلى أن عادل إمام يتلقى اقتراحات من المؤلفين لتقديم عمل جديد، ولكنه سيحسم قراره بنهاية عطلة الصيف.

حالة عادل إمام لم تسمح له بالحضور

وكان عادل إمام قد أثار تساؤلات عدة بعدم حضوره جنازة وعزاء سمير غانم، واكتفى بإرسال نجله المخرج لرامي إمام لتقديم الواجب.

ونقلت صحيفة (أهل مصر) المحلية حينها عن مصدر مقرب من الزعيم قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

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وأشار المصدر إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، كما يحرص الأطباء المعالجون له على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس (كورونا)، أو أي عدوى أخرى، لأن مناعته ضعيفة جدا.

وبعد وفاة سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاماً بعد إصابته بفيروس (كورونا)، نشر عادل إمام عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) صورتان تجمعه به، في الأولى مشهد من فيلم (أغبياء لكن أذكياء)، وفي الثانية، فيظهر فيها الزعيم يعانق الفنان الراحل.

(مع السلامة ياحبيبي)

وعلق عادل امام على الصورة: (مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي).

وسبق أن وصف سمير غانم هذه الصورة في لقاء سابق بأنها من أجمل صور الصداقة والحب في حياته.

دفن دلال عبدالعزيز

هذا وقد شيعت دلال عبدالعزيز الى مثواها الاخير قبل أسبوعين بمقابر الأسرة إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبلها بـ 77 يوما.

وتمت صالة الجنازة على جثمان الراحلة في مسجد المشير نطاوي بالتجمع الخامس، ورافق جثمانها الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ورامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

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