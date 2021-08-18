صالون زهرة حديث الجميع بعد الكشف عن شخصية نادين نجيم المتمردة الكارهة للرجال!

تصدر اسم مسلسل (صالون زهرة)، للفنانة اللبنانية نادين نجيم، محركات البحث قبل عرضه بيوم عبر منصة شاهد VIP، وذلك بعد الكشف عن قصته.

كوميديا سوداء

وقالت نادين نجيم إنها تجسد دور (زهرة)، وهي شابة جعلتها الظروف الصعبة متمردة وقاسية تناصر النساء، مضيفة: (زهرة لا تنتمي إلى أسرة ثرية وتشبه أشخاصاً كثيرين نعرفهم في حياتنا، هم الذين يسعون إلى خلق صنعة يسترزقون منها).

وتابعت نادين في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر: (ينتمي العمل إلى فئة الكوميديا السوداء، زهرة والسيدات اللواتي يعملن معها في الصالون، يتعرضن لمواقف طريفة، ذات أبعاد إنسانية واجتماعية).

واستطردت النجمة اللبنانية: (نكتشف حكاية هذه الشابة مع بيئتها ووالدها (نقولا دانيال)، وشقيقتها (أنجو ريحان) وزوجها (فادي أبي سمرا)، ونفهم لماذا نراها متمرّدة وقاسية، ولماذا اختارت ألاّ تتزوج، كما نكتشف أسباب تصديها للدفاع عن المرأة).

رغم إنه ممنوع دخول الرجال بـ #صالون_زهرة لكن قدر صبحي يفوت ليكشفلنا شو القصة

والمفاجأة كانت بطريقة نادين نسيب نجيم اللي خبرتنا حكايات وأسرار عنها#MBCTrending #MBC4

اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/sRS8D9Ptwj@nadinenjeim pic.twitter.com/GrEVj8njts — MBC Trending (@MBCTrending) August 18, 2021

ليس 30 حلقة!

وأشارت نادين نجيم إلى أنها كانت تفكر بمشروع مشابه منذ سنوات عدة مع المنتج صادق الصباح، وتتمنى أن تجسد شخصية تشبه الناس العاديين على أن تدور الأحداث في صالون للسيدات، ضمن عمل لا يخلو من الكوميديا.

وعن العلاقة مع معتصم النهار، تقول نادين: (أنس يدخل الحي ضمن ظروف معينة، وحينما التقى بزهرة أحس أحدهما للآخر بمشاعر معينة غير مفهومة، ونرى كيف تتبدل ملامح هذه العلاقة خلال 15 حلقة).

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ومسلسل (صالون زهرة) ليس 30 حلقة، وعن ذلك قالت نادين: (القصة أحياناً لا تحتمل 30 حلقة، وفي الواقع أنني أفضل المسلسلات القصيرة التي لا تتجاوز 10 أو 15 حلقة وتقدم ضمن مواسم).

معتصم النهار يخدع نادين

من جانبه، قال معتصم النهار عن شخصية (أنس) التي يجسدها في (صالون زهرة): (هو شاب يعمل في تنجيد المفروشات والموبيليا، ويتورّط في عمل خارج عن القانون، فيضطر بحكم ذلك للدخول إلى الحي الشعبي).

ويتابع النهار: (بداية دخول أنس إلى الحي هو لتحقيق هدفاً معيناً، والغاية تبرر الوسيلة بالنسبة له، حيث اضطر للتقرب من زهرة، ونراه يقع في مستنقع يصعب عليه الخروج منه).

وأشار النهار إلى أن هذا النوع من الأدوار جديد عليه ويستهويه إذ يحمل مواقف كوميدية طريفة، وأحداثاً وقصص حب، مؤكداً أن القصة غنية وممتعة وخطيرة.

الكوميديا والبلاهة

وفسر ذلك بالقول: (هنالك شعرة فاصلة بين الكوميديا والبلاهة، ونتجه هنا إلى كوميديا الموقف، وهو الذي يقدم مادة مضحكة مبنية على الحالة التي توضع فيها الشخصية، ثم الحلول التي تصل إليها للتخلص من موقف ما).

ويُعد مسلسل (صالون زهرة)، العمل الثاني الذي يجمع نادين نجيم ومعتصم النهار، بعد (خمسة ونص) قبل عامين.

ويحكي (صالون زهرة) قصص النساء من خلال هذا المكان الذي تلجأ إليه السيدات كملاذ آمن، وليس بهدف التجميل فحسب بل لمشاركة همومهّن ومشاكلهّن العاطفية والزوجية أيضاً.

صالون زهرة

يشار إلى أن مسلسل (صالون زهرة) من بطولة طوني عيسى أيضاً، وفادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر.

ويشارك في التمثيل كل من نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف.

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وهو من كتابة ندين جابر، إخراج جو بوعيد الذي يخوض أولى تجاربه مع الدراما التليفزيونية.

هذا وقد تعرضت نادين نجيم لهجوم واسع قبل أيام، بعد تداول فيديو لها احتوى مشاهد خادشة للحياء برفقة صديقها.

وظهرت نادين نجيم بالفيديو المتداول برفقة صديقها في أحد الأماكن السياحية الجبلية بمنطقة فقرا في لبنان.

وكانت نادين ترقص بالبكيني مع صديقها الذي اقترب منها ووضع يده على منطقة حساسة في جسدها، وهو ما فجر موجة غضب ضدها، خاصة في ظل المأساة التي يعيشها لبنان بعد انفجار صهريج بنزين في عكار.

من جهتها لم تعلق نادين على الفيديو، ولا زالت تحتفل بأصداء نجاح أولى حلقات مسلسلها الجديد (صالون زهرة)، وهو ماعرضها للهجوم أيضاً كونه تزامن مع مأساة عكار.

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