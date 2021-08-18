شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة جديدة وجريئة  

عادت الفنانة شمس الكويتية إلى استعراض جسدها بطريقة مثيرة للجدل، خاصة بعدما أعلنت أنها لا تحب ارتداء الملابس المستورة.

شمس الكويتية: بالعلم تجذب العقول

ونشرت شمس صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان ملون أشبه بقميص طويل، وجلست على كرسي بوضعية كشفت عن ساقيها بشكل كبير.

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وأرفقت شمس الكويتية الصورة بتعليق جاء في نصه (‏بالعلم تجذب العقول ‏وبالأخلاق تجذب القلوب).

وتعرضت شمس لانتقادات من متابعيها، وجاء في التعليقات: (تبحث عن عريس جديد)، وكتب آخر: (والتعري والجسد ماذا يجذب؟).

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وتوقع متابع أن تكون إطلالة شمس الكويتية القادمة بالبكيني، وكتب: (مابقى شي على البكيني).

هذا وقد تصدرت شمس الكويتية، حديث السوشيال ميديا قبل أسابيع بعد إنفعالها بعنف على إحدى متابعاتها التي وصفتها بـ(العجوز).

كان ذلك أثناء بث مباشر لشمس الكويتية عبر تطبيق (سناب شات)، حين تفاجأت بتعليق إحدى المتابعات تقول (صارت عجوز بس حلوة)، حيث تبلغ شمس من العمر 41 عاماً.

وهو ما جعل شمس تنفعل وتهاجم السيدة قائلة: (حبيبتي أنا عجوز، اوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك).

شمس: من الفضاء يدورون علي

وكشفت شمس الكويتية أنها محل نزاع بين الرجال، وأنهم يتهافتون عليها قائلة: (وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها).

وختمت شمس رسالتها للمتابعة بقولها: (عيوني اوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول).

(أطين عيشته)

وفي وقت سابق، نشرت شمس الكويتية صورة جريئة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، للإعلان عن طرح أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية تزامناً مع عيد الأضحى.

و ظهرت شمس في الصورة بفستان أصفر عاري الكتفين، ويكشف جزءاً كبيراً من صدرها، كما تضع يدها على جسدها بطريقة أثارت الجدل.

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وعلقت شمس على الصورة: (أطين عيشته، اغنيتي العراقية الجديدة على العيد، الحان الفنان نور الزين، وتوزيع المايسترو عمار عدنان، مستعدين للجنون والفصله الجديدة).

وأثارت ملابس شمس الكويتية، ومكياجها الأصفر الفاقع الذي نسقته مع لون الفستان، جدلاً بين متابعيها، ما بين من أعجب بجرأة إطلالتها، وآخرون هاجموها ووصفوها بـ(اللوحة).

شمس الكويتية: (أحب ألبس من غير هدوم)

وجاءت إطلالة شمس الجريئة بعد أسبوع فقط من ردها على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ذلك، حيث نشرت فيديو عبر (تيك توك) قالت خلاله: (أنا لابسة لنفسي، أنا أحب البس مو مستور، أنا أحب ألبس من غير هدوم أنا أحب أمشي كده).

وتابعت شمس الكويتية حينها: (إذا بتفكر أني بغريك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان أغريك وبعدين تلاقيك أنت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش أغريك أصلا).

وختمت الفنانة الكويتية: (لو بغري أغري حد حلو، أغري حد يسوى، العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا).

اغراء شمس في (معلية)

وتعرضت شمس الكويتية لهجوم واسع مؤخراً بسبب لجوءها إلى الإغراء في كليبها (معلية) الذي أخرجته المخرجة الأجنبية جينيفي مولر.

حيث ارتدت شمس روب الاستحمام فقط، ثم ظهرت بعدها بفساتين قصيرة جداً كشفت عن ساقيها بوضوح، وانتهى كليب (معلية) بارتداءها فستاناً أصفر يشبه روب الاستحمام في تفصيله، ويكشف أكثر مما يغطي.



وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن ضرورة ابتعاد شمس الكويتية عن حبيبها الذي تسبب لها بالضرر بدل أن يسعدها: (تجيني بالأذية ..كشفتك روح لتمثل عليه… علاقتنه القويه..انتهت سوده عليه… بعد ما غار واهتملك ..معليه ضيم كلبي كله منك، لاوم أبعد روحي عنك.. بيه تقهر دوومك، روح العن يووومك..صاير حنين أخروكت سلملي عالحنيه معليه).

وأغنية (معلية) من كلمات ​رامي العبودي​ وألحان ​نور الزين​، توزيع ​عمار عدنان​، مكس وماستر ​حسن العراقي​.

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